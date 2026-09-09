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Cơ quan Bảo hiểm xã hội phát thông báo quan trọng tới toàn bộ người dân đang có thẻ BHYT trên cả nước

Hà Giang
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Người dân cần chú ý khuyến cáo của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Ngày 7/9, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã có thông tin về việc người dân không được cho mượn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để khám, chữa bệnh.

Cụ thể, cơ quan Bảo hiểm xã hội cho biết, người dân không được cho người khác sử dụng BHYT của mình cũng như sử dụng thẻ BHYT của người khác để khám bệnh, chữa bệnh.

Nếu vi phạm, người cho mượn thẻ, người sử dụng thẻ BHYT của người khác có thể bị xử phạt và buộc phải hoàn trả số tiền đã được quỹ BHYT chi trả không đúng quy định.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cảnh báo về việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế không đúng cách - Ảnh 1.

Nguồn: Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh

Thông tin này đã được quy định rõ tại Điều 84 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15/5/2026. Cụ thể như sau:

Điều 84. Vi phạm quy định về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh

1. Phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế dưới 10.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế dưới 20.000.000 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Do đó, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân hãy sử dụng thẻ BHYT đúng người, đúng mục đích để bảo vệ quyền lợi chính đáng và quỹ BHYT.

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bảo hiểm xã hội

bhyt

TP. Hồ Chí Minh

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