Cổ phiếu VinGroup tăng kịch biên độ, vốn hóa tăng thêm hơn 14.000 tỷ đồng

Phiên sáng 3/4/2023, thị trường chứng khoán ghi nhận giao dịch tích cực với đà tăng trên diện rộng, chỉ số VN-Index đã tăng gàn 12 điểm, thanh khoản có cải thiện.

Đáng chú ý, mã VIC của VinGroup bất ngờ bật lên sát trần với 58.700 đồng/cp, thanh khoản đạt gần 3 triệu cổ phiếu. Cổ lúc cổ phiếu này đã có dư mua giá trần.

Với phiên bật tăng này, vốn hóa Vingroup tăng thêm hơn 14.400 tỷ lên xấp xỉ 224.000 tỷ đồng.

Không riêng VIC, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng tăng trưởng mạnh, sau thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành các quyết định điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành, có hiệu lực từ ngày hôm nay ngày 3/4/2023.

Đây là lần thứ hai Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành trong tháng 3/2023, nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân.

Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 574/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với Tổ chức tín dụng.

Theo đó lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 6%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5%/năm.

Điều này mở ra tín hiệu mới với thị trường, đặc biệt nhóm doanh nghiệp bất động sản. Trước đó, Nghị định 08 cũng giúp doanh nghiệp bất động sản “dễ thở” khi cho phép các bên tự thỏa thuận thanh toán trái phiếu đến hạn, cũng như gia hạn trái phiếu doanh nghiệp.

Riêng VIC, công ty mới đây cũng có nhiều giao dịch đáng chú ý. Mới nhất, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng vừa hoàn tất chuyển nhượng gần 50,8 triệu cổ phiếu VIC (tương ứng 1,31% vốn điều lệ Vingroup) thuộc sở hữu cá nhân để góp vốn vào CTCP Di chuyển xanh và Thông minh (GSM ) – doanh nghiệp cho thuê và kinh doanh xe taxi điện mới được ông thành lập.

Phần vốn góp được định giá 2.850 tỷ đồng, xác định bằng giá bình quân 50 phiên của cổ phiếu VIC tính đến ngày 25/3/2023 và tương đương với 95% vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng của GSM.

Sau khi giao dịch hoàn tất, ông Vượng hiện còn nắm giữ 691,27 triệu cổ phiếu (tương đương 17,87% vốn điều lệ Vingroup) và Công ty GSM sở hữu 1,31% vốn điều lệ Vingroup.

Trước đó không lâu, (GSM) và Be Group đã ký kết thoả thuận hợp tác đầu tư. Theo thoả thuận hợp tác, GSM sẽ đầu tư trực tiếp vào Be Group để hỗ trợ đối tác hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ, cũng như cung cấp dịch vụ vận chuyển công nghệ số một Việt Nam. Thông qua các đối tác tài chính, GSM sẽ hỗ trợ tài xế của Be Group chuyển đổi từ xe chạy xăng sang xe điện một cách thuận tiện và dễ dàng nhất.