Cổ phiếu VinFast tăng 'bốc đầu' hơn 32% chỉ sau một tháng, điều gì đang xảy ra?

Ngay từ đầu phiên giao dịch ngày 9/12 tại Mỹ, cổ phiếu VFS của VinFast đã chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, sau hơn 1 tiếng, thị giá của VFS đã tăng gần 5% đạt mức giá 5,13 USD/cp. Có lúc trong phiên sáng cổ phiếu này đã tăng gần 10% lên 5,36 USD/cp.

Nhìn xa hơn, chỉ trong vòng một tháng vừa qua cổ phiếu VinFast đã tăng 32%. Với mức giá cổ phiếu hơn 5 USD, vốn hóa thị trường của hãng xe điện này đã đạt mức 11,9 tỷ USD, xếp thứ 6 trong các hãng xe điện trên toàn cầu.

Cổ phiếu VinFast tăng trưởng mạnh trong thời gian gần đây đến từ những tín hiệu khả quan trong hoạt động kinh doanh. Ngày 8/12, Tập đoàn Vingroup đã phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh để tổ chức khởi động dự án xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh. Đây cũng là nhà máy ô tô điện VinFast thứ hai của tập đoàn này tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, dự án nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast tại Khu kinh tế Vũng Áng được xây dựng trên diện tích hơn 36 ha với tổng vốn 7.300 tỷ đồng, do CTCP đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này sẽ cho VinFast thuê dài hạn. Dự án này có công suất thiết kế giai đoạn 1 là 300.000 xe/năm và có thể nâng lên 600.000 xe/năm. Dự án giúp tạo ra tới 15.000 việc làm trong các giai đoạn tiếp theo.

Như vậy, sang năm VinFast sẽ có thêm 3 nhà máy đi vào hoạt động, bao gồm Hà Tĩnh và hai dự án nước ngoài là Ấn Độ và Indonesia. 

Bên cạnh đó, kể từ tháng 9/2024, hãng xe do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập đã trở thành thương hiệu bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam.

Bước sang tháng 10, VinFast bàn giao hơn 11.000 ô tô điện cho khách hàng Việt Nam, tăng 21% so với tháng 9 và nâng tổng số ô tô điện bàn giao kể từ đầu năm tại Việt Nam lên 51.000 xe. VinFast tiếp tục giữ vững vị thế thương hiệu số 1 thị phần trong tháng 10 và trở thành hãng xe bán chạy nhất trong 10 tháng đầu năm.

Tổng doanh thu quý 3/2024 của VinFast đạt 12.326 tỷ đồng, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm 2023. Công ty lỗ gộp 2.957 tỷ đồng trong quý 3, giảm 45,6% so với quý 2 năm nay. Doanh nghiệp lỗ ròng 13.251 tỷ đồng, giảm đáng kể 29,4% so với quý 2 năm 2024 và giảm 14,8% so với cùng kỳ năm trước.