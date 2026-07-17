Có phanh ABS và TCS giá chỉ hơn 30 triệu: Kymco KS125 quyết đấu sòng phẳng, dồn Honda Vision vào thế khó

Sở hữu bình xăng cực đại 9 lít cùng gói công nghệ an toàn vượt trội trong tầm giá 30 triệu đồng, thế nhưng mẫu xe tay ga liên doanh nhà Kymco vẫn phải đối mặt với bài toán cân nhắc đầy thực tế từ người dùng trước những nhược điểm cố hữu.

Cuộc đua dìm giá khốc liệt và nước đi của Kymco

Thị trường xe tay ga phổ thông phân khúc 125cc phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày tại Trung Quốc đang trải qua giai đoạn cạnh tranh khốc liệt chưa từng có. Để giành giật thị phần trước sức ép từ cả các thương hiệu xe nội địa giá rẻ lẫn các ông lớn liên doanh, Kymco đã chính thức tung ra chương trình ưu đãi giảm giá trực tiếp 1.000 Nhân dân tệ cho dòng xe KS125.

Sau ưu đãi, mức giá bán lẻ của dòng xe này tại các đại lý đã chạm mức sàn mới đầy hấp dẫn:

Phiên bản Tiêu chuẩn: Chỉ còn 7.980 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 30,88 triệu Việt Nam đồng).

Phiên bản Cao cấp (trang bị ABS + TCS): Chỉ còn 9.180 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 35,53 triệu Việt Nam đồng).

Mức giá này ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ nhóm khách hàng mua xe đô thị thực dụng. Tuy nhiên, liệu đây có thực sự là một món hời khi đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ sừng sỏ cùng phân khúc?

Kymco KS125 giảm giá 1.000 Nhân dân tệ tại Trung Quốc, đưa giá bản Tiêu chuẩn về 7.980 Nhân dân tệ (khoảng 30,88 triệu đồng) và bản Cao cấp (có ABS + TCS) về 9.180 Nhân dân tệ (khoảng 35,53 triệu đồng).

Hai quân bài chiến lược: Bình xăng 9 lít và công nghệ an toàn vượt tầm giá

Điểm sáng lớn nhất giúp Kymco KS125 tạo nên sự khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của phân khúc chính là việc trang bị bình xăng có dung tích lên tới 9 lít. Trong khi hầu hết các dòng xe tay ga 125cc trên thị trường hiện nay chỉ trang bị bình xăng từ 6 đến 7 lít, dung tích vượt trội của KS125 mang lại lợi thế cực lớn về quãng đường di chuyển.

Thực tế vận hành từ người dùng cho thấy, với mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 2,2 lít/100 km đường hỗn hợp, xe có thể dễ dàng hoàn thành hành trình hơn 400 km chỉ với một lần đổ đầy bình. Đối với những người bận rộn đi làm hàng ngày hoặc các tài xế dịch vụ, việc không phải thường xuyên ghé vào trạm đổ xăng là một sự giải phóng cực kỳ giá trị.

Bên cạnh đó, ở phiên bản Cao cấp, Kymco đã rất chịu chơi khi đưa cả hai hệ thống hỗ trợ an toàn cao cấp là phanh chống bó cứng ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS lên một mẫu xe có giá dưới 40 triệu đồng. Đây là những trang bị vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe ga phân khối lớn hơn hoặc có mức giá cao hơn đáng kể. Hệ thống điện tử này hoạt động hiệu quả trên các điều kiện mặt đường trơn trượt, giảm thiểu tối đa nguy cơ trượt ngã do khóa bánh hoặc mất bám của bánh sau khi người lái phanh gấp trong trời mưa.

Cộng thêm ưu thế từ khối động cơ truyền thống bền bỉ, ít hỏng vặt và chất lượng hoàn thiện linh kiện đạt chuẩn thương hiệu liên doanh lâu năm, Kymco KS125 rõ ràng sở hữu những nền tảng phần cứng vô cùng vững chắc để thuyết phục người mua.

Bình xăng dung tích khủng 9 lít cho quãng đường di chuyển thực tế hơn 400 km/bình xăng; động cơ Kymco bền bỉ, ổn định, ít hỏng vặt; bản cao cấp sở hữu cả phanh ABS hai kênh lẫn hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

Những điểm trừ chí mạng phá hỏng trải nghiệm chở đôi

Tuy nhiên, đằng sau những thông số hào nhoáng về trang bị an toàn và dung tích bình xăng, Kymco KS125 lại bộc lộ những hạn chế vật lý khá lớn mà người mua cần đặc biệt lưu ý trước khi xuống tiền.

Trở ngại đầu tiên đến từ trọng lượng bản thân của xe tương đối nặng so với kích thước nhỏ gọn của nó. Trọng lượng lớn vô tình kéo thấp tỷ trọng lực kéo của động cơ, khiến sức mạnh 125cc của xe tỏ ra khá đuối khi chở thêm người ngồi sau hoặc khi cần bứt tốc leo dốc.

Đi kèm với đó là thiết kế yên xe có chiều cao tương đối lớn so với phom dáng nhỏ của xe. Thử nghiệm thực tế cho thấy ngay cả những người lái cao 1m70 vẫn phải kiễng chân khi dừng xe, điều này vô tình tạo áp lực tâm lý không nhỏ cho những người mới lái hoặc các bạn nữ có chiều cao khiêm tốn dưới 1m65.

Chưa dừng lại ở đó, KS125 chỉ được trang bị một giảm xóc đơn đặt lệch một bên ở phía sau, kết hợp với kích thước chiều dài xe ngắn khiến không gian để chân cho cả người lái lẫn người ngồi sau cực kỳ hạn chế. Khi tải nặng hai người đi qua các gờ giảm tốc hoặc các đoạn đường gồ ghề, hệ thống treo đơn này bộc lộ rõ sự yếu ớt khi xuất hiện hiện tượng sàn lắc, bồng bềnh thân xe, làm suy giảm nghiêm trọng độ ổn định của khung gầm và sự thoải mái của người ngồi sau.

Đối thủ bủa vây: Liệu giảm giá có giúp Kymco KS125 bứt phá?

Dù đã chủ động cắt giảm 1.000 Nhân dân tệ để tăng sức hút, vị thế của Kymco KS125 vẫn đang bị lung lay dữ dội trước làn sóng giảm giá chung của toàn thị trường. Ở thời điểm hiện tại, với ngân sách dưới 40 triệu đồng, người tiêu dùng hoàn toàn có thể tiếp cận các mẫu xe tay ga sử dụng công nghệ động cơ Honda danh tiếng của các liên doanh lớn, vốn có độ phủ thương hiệu rộng và tính thanh khoản cao hơn. Đồng thời, các thương hiệu xe máy nội địa Trung Quốc cũng liên tục tung ra các mẫu xe có cấu hình đồ chơi dồi dào hơn nhưng giá bán lại rẻ hơn đáng kể.

Chính vì vậy, Kymco KS125 giờ đây chỉ còn biết trông cậy vào vũ khí cuối cùng: danh tiếng chất lượng bền bỉ lâu năm của thương hiệu và tệp khách hàng có nhu cầu sử dụng thực sự đặc thù.

Nếu bạn là một người dùng mua xe phục vụ nhu cầu đi lại cá nhân là chủ yếu, sở hữu chiều cao từ 1m70 trở lên, yêu cầu khắt khe về độ ổn định của động cơ và cần một chiếc xe có bình xăng dung tích lớn để di chuyển hành trình dài không lo hết xăng, thì Kymco KS125 phiên bản Cao cấp tích hợp ABS và TCS chắc chắn là một món hời công nghệ đáng tiền sau khi giảm giá.

Ngược lại, nếu mục đích mua xe của bạn chủ yếu là để chở gia đình, đưa đón con nhỏ, yêu cầu một chiếc xe có yên thấp dễ chống chân, hoặc bạn đang tìm kiếm một phương án có tỷ lệ hiệu năng trên giá thành tối ưu nhất với tài chính eo hẹp, thì việc hướng sự chú ý sang các đối thủ có khung gầm rộng rãi hơn, giảm xóc đôi phía sau và chiều cao yên thân thiện hơn sẽ là một quyết định mua sắm sáng suốt hơn nhiều.

Tham khảo: Moto Fine



