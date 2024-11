Có "nữ hoàng" chu toàn việc nhà, sao Việt tự tin chinh phục đỉnh cao sự nghiệp

Hoa hậu Hương Giang: Chuyện vải vóc đã có "nữ hoàng" giặt sấy chăm lo

Vừa làm giám khảo cho các cuộc thi hoa hậu lớn, vừa có những dự án kinh doanh riêng, cũng vừa lo toan việc nhà và chăm sóc các con, một ngày với Hoa hậu Hương Giang luôn tất bật từ sáng đến khuya. Vì thế, Hương Giang luôn chủ động tìm kiếm những giải pháp ứng dụng công nghệ AI hiện đại để giảm áp lực việc nhà. Từ khi sắm "Nữ hoàng" giặt sấy mới của nhà Samsung về, Giang chia sẻ: "Nhẹ gánh biết bao nhiêu, tiện lắm."

Trạm điều khiển AI Home tiện lợi giúp Hương Giang có thể điều khiển toàn bộ chu trình giặt sấy dù ở xa

Khi lịch trình kín mít, một chiếc máy giặt sấy tích hợp tự động A-Z thực sự là cứu cánh. Quần áo sạch sẽ, khô ráo chỉ trong khoảng 1 tiếng rưỡi mà không cần làm gì nhiều. Công nghệ AI sẽ tự biết canh nước giặt và thời gian theo mức độ bẩn. Tùy theo áo quần mỏng hay dày mà chu trình giặt sẽ được điều chỉnh phù hợp để bảo vệ vải. Tiện lợi nhất - nước giặt chỉ cần đổ 1 lần, có thể dùng hơn 1 tháng. Máy còn được trang bị trạm điều khiển AI Home kết nối đa thiết bị và có thể điều khiển toàn bộ chu trình giặt sấy từ xa. Nhờ vậy, Hương Giang hoàn toàn yên tâm giao phó việc giặt giũ cho "nữ hoàng".

Diễn viên Hồng Diễm: "Nữ hoàng" chăm vải, để Diễm tròn vai

Diễn viên phim "Trạm cứu hộ trái tim" cho biết công việc diễn viên có nhiều áp lực, nhất là về mặt thời gian. Những đợt phải theo đoàn đi quay, Hồng Diễm rất khó để chu toàn được chuyện chăm sóc gia đình. Đây cũng là lý do nữ diễn viên ưu tiên chọn những thiết bị gia dụng thông minh và tiện lợi, giúp giảm áp lực việc nhà. "Bảo bối" mới nhất được Hồng Diễm tin tưởng chính là máy giặt sấy tích hợp Samsung Bespoke AI Heatpump. Từ khi đầu tư "nữ hoàng giặt sấy" về, việc giặt giũ và chăm sóc áo quần với nữ diễn viên chỉ còn gói gọn trong "1 chạm".

Hồng Diễm hoàn toàn yên tâm giao phó việc chăm sóc trang phục cho "Nữ Hoàng" Samsung Bespoke AI Heatpump

Thay vì phải căn thời gian giặt xong để đi bỏ quần áo vào máy sấy như trước đây, Hồng Diễm chỉ việc bỏ quần áo bẩn vào, ấn nút, đợt giặt sấy và lấy ra. Tiện nhất là toàn bộ chu trình của "nữ hoàng" gói gọn chỉ hơn 1 tiếng rưỡi, nên lúc nào cũng có áo quần sạch tinh tươm. Cùng với đó, máy được trang bị cảm biến thông minh AI Wash, chỉ cần cho đồ vào là máy tự động nhận biết khối lượng, chất liệu vải và độ bẩn áo quần để tối ưu lượng nước và thời gian giặt xả. Toàn bộ chu trình giặt sấy Hồng Diễm hoàn toàn có thể chủ động theo dõi và điều khiển qua màn hình AI Home hoặc ứng dụng SmartThings.

Adrian Anh Tuấn: "Chân ái" dưỡng vải chuẩn spa

Trong bài đăng mới nhất của mình, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn chia sẻ: "Adrian tin rằng thời trang không chỉ dừng ở việc sáng tạo, mix & match mà còn là quá trình chăm sóc vải để giữ được sự tinh tế của mỗi thiết kế nhiều lần sau đó". Sau khi tìm hiểu về công nghệ giặt sấy dưỡng vải, NTK hoàn toàn tin tưởng giao phó công việc đó cho "nữ hoàng" Samsung Bespoke Al Heatpump. Đây là máy giặt sấy tích hợp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay sở hữu công nghệ giặt và sấy bơm nhiệt Al, tự động điều chỉnh nhiệt độ để áo quần luôn được khô đều và dưỡng vải bền lâu.

Khả năng "dưỡng vải" chuẩn spa của Samsung Bespoke AI Heatpump ghi điểm mạnh với NTK Adrian Anh Tuấn

Cũng như nhiều sao Việt khác, Adrian Anh Tuấn tin chọn máy giặt sấy tích hợp mới của Samsung bởi khả năng "dưỡng vải" chuẩn spa, đáp ứng yêu cầu khắt khe của một nhà thiết kế. Ngoài ra, một lý do quan trọng khác khiến "nữ hoàng giặt sấy" lọt vào mắt xanh của nhà thiết kế này chính là khả năng tương tác thông minh cùng trải nghiệm tương lai mà thiết bị này mang lại. Thay vì sử dụng các phím bấm và núm xoay, Samsung Bespoke AI Heatpump sở hữu trạm điều khiển cảm ứng AI Home với màn hình LCD 7 inch, hoạt động như một trung tâm điều khiển trực quan bằng tiếng Việt. Trung tâm điều khiển này cho phép Adrian Anh Tuấn dễ dàng theo dõi quy trình giặt và nhận báo cáo về lượng điện, nước, chất giặt xả đã tiêu thụ sau mỗi lần giặt. Nếu đang ở khu vực giặt mà không tiện cầm điện thoại, vẫn có thể nhận cuộc gọi trực tiếp qua máy giặt.

Không chỉ sao Việt mà rất nhiều người dùng hiện đại cũng đang tìm kiếm những giải pháp công nghệ hiện đại, giúp giảm áp lực việc nhà để có thêm thời gian cho sự nghiệp và chăm sóc gia đình. Máy giặt sấy tích hợp Samsung Bespoke AI Heatpump với nhiều ưu điểm về sự tiện lợi, khả năng dưỡng vải đỉnh cao chính là câu trả lời cho mong muốn đầy chính đáng đó.

Samsung Bespoke AI Heatpump là máy giặt sấy bơm nhiệt tích hợp cảm biến AI tiên phong tại Việt Nam, giúp tự động điều chỉnh quá trình giặt và sấy theo độ bẩn và chất liệu vải. Điểm nổi bật là công nghệ sấy bơm nhiệt AI Heatpump giúp áo quần khô đều, dưỡng vải bền màu bền chất liệu. Máy được tích hợp trạm điều khiển AI Home bằng tiếng Việt trực quan, dễ sử dụng, có thể kết nối và điều khiển đa thiết bị trong nhà. Lồng giặt siêu khổng lồ lên đến 25kg giặt, 15kg sấy và toàn bộ chu trình giặt sấy chỉ trong 98 phút, đáp ứng nhu cầu nhanh gọn - tiện lợi của các gia đình hiện đại.

