Cổ ngữ Tam Quốc luận 3 câu đối, người khí chất phải rèn 10 cái TĨNH: Cơ đồ tất hanh thông

Trong cuốn "Vận Mệnh Luận" của Lý Khang, tự là Tiêu Viễn, một học giả nổi tiếng nước Ngụy (thời Tam Quốc), có một mạch ba câu đối xứng nhau để nói về sự đố kỵ của người đời đối với những thứ vượt trội:

"Mộc tú vu lâm, phong tất thôi chi;

Đôi xuất ư ngạn, lưu tất sỏa chi;

Hành cao ư nhân, chúng tất phi chi."



Dịch nghĩa:

Cây mọc cao hơn rừng, gió tất sẽ quật gãy.

Gò đất cao hơn bờ, dòng nước tất sẽ xối mòn.

Người có đức hạnh/tài năng cao hơn người khác, đám đông tất sẽ gièm pha.

Ở đời, con người thường có xu hướng tôn sùng những anh hùng trong sách vở, nhưng lại khó lòng chấp nhận một "anh hùng" ngay sát mình.

Khi không thể vươn tới tầm cao của người khác, đám đông thường có xu hướng kéo người đó xuống thấp bằng tầm của họ thông qua sự phán xét, gièm pha và công kích. Đây có thể xem là một cơ chế tự vệ tiêu cực để giải tỏa mặc cảm thấp kém.

Đổi lại, là người bản lĩnh, nếu muốn gây dựng cơ đồ lâu dài giữa nhân gian phức tạp, phải biết rèn 10 cái TĨNH này mới có thể tôi luyện nên khí chất của bậc làm đại sự.

10 cái TĨNH của người khí chất

1. Tĩnh cái miệng – Cảnh giới khó nhất

Đây là bài học vỡ lòng nhưng cũng là thử thách cam go nhất. Khi ấp ủ kế hoạch kiếm tiền, hãy im lặng mà hành động. Khi tậu được nhà sang, xe đẹp, hãy cất bớt niềm vui vào trong. Khoe khoang chỉ thu hút hai loại người: Kẻ đến vay mượn lợi dụng và kẻ sinh lòng ghen ghét hãm hại.

Bởi thế người đời mới có câu: Sông sâu tĩnh lặng. Lúa chín cúi đầu.

2. Tĩnh cảm xúc – Làm chủ bản thân

Bị kẻ khác châm chọc, sỉ nhục mà lập tức đỏ mặt tía tai cãi vã, đó là hạ sách. Khi ta để cảm xúc bộc phát, ta đã trao chìa khóa điều khiển mình vào tay kẻ khác.

Người tài trí trước công kích chỉ mỉm cười. Họ không giận, vì họ biết cơn giận sẽ đốt cháy lý trí. Họ ghim sự thù hằn vào trong, biến nó thành động lực để trả lời bằng kết quả thực tế.

3. Tĩnh trong giông bão – Bản lĩnh thật sự

Gia đình phá sản, sự nghiệp đổ vỡ, nợ nần bủa vây... phàm nhân sẽ gào khóc than trời trách đất. Người làm đại sự thì khóa trái cửa, tự mình "nhai nát" nỗi đau, tự liếm láp vết thương. Sáng hôm sau bước ra đường, gương mặt vẫn lạnh tanh, đầu óc vẫn sắc bén để tìm cách xoay chuyển càn khôn.

Bão càng to, rễ càng phải bám sâu vào lòng đất.

4. Tĩnh khi thắng – Đức khiêm cung tối thượng

Lúc thất bại biết nhẫn nhịn đã đành, lúc đứng trên đỉnh cao mà vẫn cúi đầu khiêm cung mới thực sự đáng nể.

Người ta phất lên thường dễ nảy sinh kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Kẻ bản lĩnh thì thắng không kiêu, càng thành công càng cư xử nhã nhặn, để không tự tạo thêm kẻ thù ngáng đường.

5. Tĩnh lúc yếu thế – Nhẫn để sinh tồn

Khi bạn nghèo, lời nói của bạn không có trọng lượng. Bị oan ức, bị chèn ép, có giải thích cũng không ai mượn nghe. Lúc đó, phải rèn được chữ Nhẫn. Nuốt cục nhục vào tận đáy lòng, dùng sự tĩnh lặng để bảo toàn lực lượng. Chờ ngày đủ lông đủ cánh, vươn mình rực rỡ.

6. Tĩnh khi dứt tình – Sức mạnh của sự buông bỏ

Phát hiện bị đối tác phản bội hay người tình lừa dối, không cần đánh ghen, không cần gào thét đòi công bằng. Thu xếp hành lý, rút lại vốn liếng và quay lưng bước đi không để lại một tiếng động.

Sự im lặng và hành động dứt khoát chính là đòn chí mạng vào lòng kiêu hãnh của kẻ phản bội.

7. Tĩnh trong hành động – Ẩn mình chờ thời

Lưu Bị là một trong những cao nhân nổi tiếng với bản lĩnh "ẩn mình chờ thời". Muốn gây dựng cơ nghiệp lâu dài, mọi nước cờ đều được tính toán trong bóng tối. Hãy để thành công của mình lên tiếng theo cách riêng của nó.

8. Tĩnh trước cám dỗ

Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Thấy mồi ngon dâng tận miệng, phàm nhân sẽ lao vào. Kẻ bản lĩnh lùi lại một bước, tĩnh tâm quan sát xem đằng sau miếng mồi đó là lưỡi câu hay cạm bẫy. Kiểm soát được lòng tham mới kiểm soát được vận mệnh của đời mình.

9. Tĩnh khi ban ơn – Tích lũy âm đức

Giúp người xong, quay lưng là quên. Không kể lể công trạng, không đòi hỏi báo đáp. Ta giúp họ vì chữ tâm, không phải để mua một món nợ ân tình. "Thi ân bất cầu báo" đó là cách tích lũy âm đức dày dặn nhất cho con cháu sau này.

10. Tĩnh với sự mất mát

Sinh lão bệnh tử, vạn vật vô thường. Có những thứ mất đi không bao giờ lấy lại được. Người khôn ngoan học cách chấp nhận sự mất mát một cách thản nhiên. Không bi lụy quá khứ, không cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình. Tâm xả bỏ được thì đời mới thanh thản bước tiếp.

Liệu có nên mãi "ẩn mình"?

Trong thời đại ngày nay, sự cạnh tranh và khẳng định bản thân đôi khi yêu cầu chúng ta phải vượt lên.

Nếu "phong tất thôi" (gió ắt quật gãy), thay vì sợ gió mà không dám lớn, hãy rèn luyện thân cây đủ cứng cáp để biến gió thành động lực phát tán hạt giống đi xa hơn.

Ba câu nói của Lý Khang không phải để làm thui chột ý chí, mà là một lời nhủ về thái độ sống: Tài năng đi kèm với sự khiêm tốn là sức mạnh bền vững; tài năng đi kèm với sự kiêu ngạo là mầm mống của tai họa.