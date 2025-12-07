Cơ ngơi 1.000m2 của nam NSƯT mang quân hàm Thượng tá, U70 sống bình yên bên cô công nhân xưởng may

Biệt thự 1.000m2 của NSƯT Quang Tèo là một trong những cơ ngơi bề thế, gây ấn tượng mạnh trong giới nghệ sĩ phía Bắc, không chỉ vì diện tích rộng mà còn bởi cách anh xây dựng nó thành “tổ ấm ngoại thành Hà Nội” đậm dấu ấn cá nhân. Đây không đơn thuần là một ngôi nhà, mà là kết quả của hàng chục năm chạy show, tích lũy và cả tình cảm khán giả gửi gắm qua từng viên gạch, gốc cây, món đồ nội thất.

Nam danh hài U70 và giấc mơ “tổ ấm ngoại thành Hà Nội”

NSƯT Quang Tèo, tên đầy đủ là Nguyễn Tiến Quang, sinh năm 1962 tại Hà Nội, từng nhiều năm công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội và mang quân hàm Thượng tá trước khi nghỉ hưu. Anh được đông đảo khán giả biết đến qua loạt phim hài Tết như “Đại gia chân đất”, “Làng ế vợ”, “Thầy dởm”, “Tỷ phú Văn Lang”… và trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả miền Bắc. Ở tuổi cận U70, khi sự nghiệp vẫn đều đặn, anh chọn xây một căn biệt thự rộng khoảng 1.000m2 ở ngoại thành Hà Nội làm nơi an cư, thay vì tiếp tục gắn chặt với phố thị chật chội.

Vợ anh xuất thân là công nhân xưởng may, không hoạt động nghệ thuật, nhưng lại chính là người đồng hành cùng nam nghệ sĩ từ những ngày chưa nổi tiếng đến khi có cơ ngơi đáng mơ ước như hiện tại. Hôn nhân của họ ít ồn ào truyền thông, song thường được nhắc đến như “hậu phương vững chắc” giúp anh toàn tâm cho những chuyến lưu diễn, những mùa phim hài Tết dày đặc lịch quay.

Khu đất rộng hơn 1.000m2 được quy hoạch với trọng tâm là căn biệt thự 3 tầng khang trang, mang phong cách châu Âu, nổi bật giữa mảng xanh sân vườn xung quanh. Toàn cảnh nhìn từ trên cao cho thấy ngôi nhà được đặt ở vị trí trung tâm, bao quanh là cây cối, sân lát gọn gàng và các hạng mục tiện ích như hồ bơi, khu bàn tiệc ngoài trời.

Phần cổng và tường rào được đầu tư kỹ: cổng đồng đúc chạm trổ hoa văn cầu kỳ, tường bao được ốp đá từ chân tường, tạo cảm giác bề thế, chắc chắn và sang trọng ngay từ lối vào. Quang Tèo cho biết anh làm nhà rất kỹ, mất gần 2 năm để hoàn thiện, chăm chút từng chi tiết, từ cách quây đá quanh từng gốc cây đến lựa chọn vật liệu cho mặt ngoài công trình.

Không gian nội thất tiện nghi, đậm chất “nhà nghệ sĩ”

Bên trong, biệt thự được bài trí theo hướng tiện nghi, hiện đại, với nhiều chi tiết trang trí mang màu sắc phong thủy và sở thích cá nhân của gia chủ. Phòng khách, phòng bếp, khu sinh hoạt chung đều được thiết kế thoáng, mở, thuận tiện cho việc đón tiếp bạn bè, đồng nghiệp – điều vốn rất quen thuộc với một nghệ sĩ hài thường xuyên có khách ra vào.

Tầng 2 là không gian riêng tư, gồm 2 phòng ngủ và phòng thờ – nơi gia đình dành cho những khoảnh khắc tĩnh lặng, giữ gìn nếp nhà truyền thống Bắc bộ giữa một tổng thể kiến trúc hiện đại.

Tầng 3 lại mang màu sắc giải trí với phòng karaoke, bàn bi-da, biến ngôi nhà thành một “tổ hợp” vừa ở, vừa là chỗ tụ họp văn nghệ nhỏ cho những buổi gặp gỡ bạn bè, anh em trong nghề.

Điểm khiến cơ ngơi này khác biệt với nhiều biệt thự phố là mảng sân vườn rộng rãi, được trồng đủ loại cây cảnh, cây ăn trái, tạo cảm giác mát mẻ, gần gũi thiên nhiên. Trước nhà là hai hàng cây cảnh, xen lẫn những cây cho quả trĩu cành, giúp khuôn viên không chỉ đẹp mắt mà còn mang lại cảm giác “nhà vườn” đúng nghĩa.

Quang Tèo nhiều lần chia sẻ anh rất mê chăm cây, xem việc cắt tỉa, tưới nước, ngắm vườn như một cách “xả stress” sau những ngày quay phim, chạy show liên miên. Không chỉ là nơi sống, khu sân vườn còn được thiết kế với xích đu, bàn tiệc ngoài trời, khu vực ngồi ngắm cảnh, biến những cuối tuần ở ngoại thành thành quãng thời gian nghỉ ngơi thực sự cho cả gia đình.

Một nét đặc biệt hiếm thấy ở căn biệt thự này là câu chuyện phía sau nguồn lực xây dựng: rất nhiều hạng mục, vật liệu được khán giả, bạn bè, người quen ủng hộ. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, gạch có người tặng, bê tông làm móng được một người anh trong ngành xây dựng hỗ trợ, sơn nhà được “một chú em yêu quý” lo toàn bộ – số sơn trị giá tới hàng trăm triệu đồng.

Không dừng lại ở phần thô, nhiều món nội thất như bàn ghế, hệ thống âm thanh, đèn chùm, tranh đá, thậm chí cả cây cảnh trong vườn cũng là quà từ khán giả trên khắp nơi gửi tặng. Anh từng kể có thời điểm đồ cây cảnh, quà tặng nhiều tới mức không còn chỗ để, phải từ chối bớt, nhưng vẫn luôn ghi nhớ và tìm cách đáp lại ân tình bằng việc hỗ trợ, xuất hiện trong các chương trình, sự kiện khi có thể.

Hôn nhân bình yên bên vợ công nhân xưởng may

Dù sở hữu cơ ngơi bề thế, Quang Tèo luôn nhấn mạnh bản thân “không phải đại gia”, ngôi nhà đến được ở giai đoạn anh đã bước qua tuổi 60, sau nhiều năm tích lũy và làm việc vất vả. Điều nam nghệ sĩ trân trọng nhất không phải những con số tài sản, mà là mái ấm bình yên cùng người vợ từng là công nhân xưởng may và các con ngoan.

Hình ảnh một nam nghệ sĩ U70, vẫn đều đặn chạy show, tối về lại quẩn quanh sân vườn, tự tay chăm cây, cùng vợ con tận hưởng cuộc sống trong biệt thự ngoại thành Hà Nội, tạo nên cảm giác “đủ đầy” theo cách rất riêng: không quá phô trương, nhưng nhìn vào là thấy rõ thành quả của cả một đời làm nghề.

Vợ của Nghệ sĩ Quang Tèo sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện mạng xã hội.

Với diện tích rộng, kiến trúc đẹp và sân vườn chăm chút kỹ lưỡng, cơ ngơi ngoại thành Hà Nội của Quang Tèo không chỉ là nhà ở mà còn có thể trở thành bối cảnh quay cho các đoàn phim. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rất sẵn sàng cho mượn nhà nếu đoàn làm phim cần bối cảnh phù hợp, xem đó như một cách “trả ơn Tổ nghề” và nối dài vòng tuần hoàn của công việc nghệ thuật.

Căn biệt thự vì thế có thêm một “công năng” đặc biệt: vừa là thành quả sau nhiều năm lao động nghệ thuật, vừa là nguồn cảm hứng, bối cảnh cho những sản phẩm mới – nơi người nghệ sĩ bước ra từ các vai diễn quen thuộc, rồi lại trở về làm người chồng, người cha giữa tổ ấm yên bình.

