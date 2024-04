Cờ Nga được kéo lên ở Robotyne, 5 vạn binh ồ ạt bẻ gãy phòng tuyến: Giờ G sắp điểm, Kiev hành động khẩn

Cờ Nga vừa được kéo lên ở Robotyne

Tờ Rossiyskaya Gazeta (Nga) cho biết, kênh Telegram chiến sự "Military Correspondents of the Russian Spring" là nơi đầu tiên đăng tải thông tin về việc cờ Nga được kéo lên ở ngoại ô phía bắc Robotyne, kèm theo đó là một đoạn video (bên dưới) cho thấy thất bại của lực lượng Ukraine tại khu vực này. Thông tin sau đó được truyền thông Ukraine xác nhận.

Theo Rossiyskaya Gazeta, lực lượng Nga thuộc trung đoàn 70, 71, 291, lữ đoàn 136 và sư đoàn dù 76, dưới sự yểm trợ của không quân, đã tiến hành các đợt tấn công ác liệt buộc lực lượng Ukraine phải tháo chạy dưới áp lực quá lớn. Sau đó, các binh sĩ của trung đoàn 71 đã treo cờ Nga lên phía trên một tòa nhà ở ngoại ô phía bắc ngôi làng.

Nga từng giành được quyền kiểm soát Robotyne ngay sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine tháng 2/2022. Đây là ngôi làng ở phía tây Zaporizhzhia, nằm dọc theo tuyến đường quan trọng dẫn tới thành phố chiến lược Melitopol.

Tháng 8/2023, Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát Robotyne sau nhiều tuần phản công ác liệt nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ dày đặc được Nga thiết lập trong khu vực. Từ đó, Robotyne được xem là biểu tượng thành công của Kiev.

Vào tháng trước, kênh truyền hình Channel 24 dẫn lời ông Dmytro Lykhova - người phát ngôn của nhóm tác chiến Tarvia (Ukraine) cho biết, lực lượng Nga đang quyết tâm giành lại Robotyne khi liên tục luân chuyển và thay thế các đơn vị đã kiệt sức bằng lực lượng mới.

Theo ông Lykhova, Nga tập trung khoảng 50.000 binh sĩ quanh Robotyne và tập kích khu vực này từ nhiều hướng khác nhau.

Quân Nga bẻ gãy phòng tuyến Ukraine

Trang tin Topwar (Nga) chiều 30/4 dẫn thông tin cập nhật mới nhất cho biết, toàn bộ phần phía tây, khu trung tâm và một phần phía bắc của Robotyne đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, lực lượng Ukraine chỉ còn bám trụ ở phía đông của ngôi làng.

Quân đội Nga đã bẻ gãy phòng tuyến của Ukraine. Lính xung kích từ tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 71, dưới sự yểm trợ của không quân, pháo binh và máy bay không người lái đã buộc phần đông đơn vị tác chiến Ukraine phải rút khỏi ngôi làng.

Không quân Nga tích cực sử dụng bom đường không trong các đợt tập kích vào Robotyne, dẫn tới tổn thất đáng kể cho lực lượng Ukraine tại đây. Tiếp đó, các nhóm bộ binh và lính dù tham chiến, đánh bật quân Ukraine khỏi nhiều vị trí.

Theo kênh Telegram chiến sự Rybar, việc Ukraine phải điều động lực lượng tới hướng Avdiivka đã tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Nga ở Robotyne.

Những ngày gần đây, binh lính Ukraine tìm cách ẩn náu trong các tầng hầm bị phá hủy một phần và tại các ngôi nhà trong làng, nhưng do thiếu viện trợ, họ buộc phải rút lui từ vị trí gần nghĩa trang hướng về phía Kopane.

Trước đó, hôm 26/4, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào "We are together with Russia" ở Zaporizhzhia cho biết, Nga đang tiến về phía tây bắc làng Robotyne và chiếm được một thành trì quan trọng của lực lượng Ukraine.

Giờ G sắp điểm, Ukraine tập hợp khẩn quân dự bị

Tình hình tại Robotyne nói riêng và Zaporizhzhia nói chung đang có nhiều biến động. Hãng thông tấn Ukrinform (Ukraine) ngày 30/4 dẫn báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, chỉ trong 24 giờ qua, lực lượng Nga đã tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn vào Zaporizhzhia.

Ukraine đang tập hợp quân dự bị nhằm phản công,

Thông qua bài đăng trên Telegram, ông Ivan Fedorov, người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự khu vực Zaporizhzhia cho biết: "Phía Nga đã tiến hành không kích quy mô lớn vào Mala Tokmachka. 96 UAV với nhiều cải tiến khác nhau đã tấn công vào các khu vực Huliaipole, Levadne, Robotyne, Mala Tokmachka, Malynivka và Novoandriivka. Ngoài ra, Robotyne và Mala Tokmachka còn hứng chịu thêm các đợt pháo kích".

Theo Topwar, bất chấp thực tế là lực lượng vũ trang Ukraine liên tục chịu tổn thất ở Robotyne, nhưng Bộ chỉ huy Kiev không có ý định từ bỏ ngôi làng này, bởi nó mang tính biểu tượng rất lớn.

Trước tình hình có nhiều biến động, quân đội Ukraine đang cố thủ bằng cách huy động quân dự bị. Rybar cho biết, từ vài ngày trước, Ukraine đã bắt đầu tích lũy lực lượng dự bị nhằm tiến hành một cuộc phản công.

Tuy nhiên, với những bước tiến của lực lượng Nga, Robotyne có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. "Giờ G" sắp điểm cho Ukraine.

Trả lời trang tin Lenta.ru (Nga) ngày 30/4, ông Rogov - người đứng đầu phong trào "We are together with Russia" cho rằng, mọi thứ "gần như đã kết thúc", bất chấp việc các nhóm kháng cự nhỏ của Ukraine vẫn đang cố cầm cự vì không chấp nhận sự thật.

Liên quan tới thông tin quân Nga kéo cờ ở ngoại ô phía bắc Robotyne, tờ Komentari (Ukraine) dẫn lời một binh sĩ Ukraine có biệt danh "Osman" xác nhận đúng là có việc này.

Một binh sĩ khác có biệt danh "Alex" cho biết, các cuộc giao tranh trong ngôi làng vẫn tiếp tục diễn ra nhưng bắt đầu tăng tiến từ ngày hôm qua (29/4), sau khi Nga đổ bộ thêm quân cùng trang thiết bị tới đây.