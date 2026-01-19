Có nên tỉa chân nhang vào ngày Lập xuân? Đừng để "tiện tay" mà phạm đại kỵ đầu năm

Theo quan niệm phong thủy và tâm linh truyền thống, việc chạm vào bát hương đúng ngày Lập xuân lại là điều cần phải cân nhắc cực kỳ kỹ lưỡng để tránh làm "động" đến long mạch, gia đạo.

Lập xuân là ngày "mở cửa" vận khí, không phải ngày "đại hạ giá" công việc dọn dẹp

Trong tâm thức của người Việt, bàn thờ là nơi linh thiêng nhất, là sợi dây kết nối giữa con cháu và tổ tiên. Việc tỉa chân nhang (hay còn gọi là bao sái) không chỉ đơn thuần là vệ sinh nhà cửa mà còn là một nghi lễ tâm linh nhằm gạt bỏ những muộn phiền cũ, đón nhận năng lượng mới.

Tuy nhiên, ngày Lập xuân lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là thời điểm khí tiết thay đổi, vạn vật bắt đầu sinh sôi, là lúc "dương khí" đang lên. Nhiều người cứ ngỡ ngày đẹp thì làm gì cũng đẹp, thấy bát hương đầy quá nên tranh thủ rút bớt chân nhang cho gọn gàng để đón Tết muộn hoặc chuẩn bị cho rằm tháng Giêng.

Nhưng thực tế, theo các chuyên gia phong thủy, Lập xuân là lúc khí trường đang ở trạng thái nhạy cảm nhất. Việc di chuyển bát hương hoặc rút chân nhang bừa bãi vào ngày này chẳng khác nào chúng ta đang làm xáo trộn luồng khí mới vừa mới định hình, dễ gây ra sự xáo trộn trong gia đạo, khiến công việc trong năm mới gặp nhiều trắc trở, không được hanh thông như ý nguyện.

Tuy nhiên, năm 2026, ngày Lập xuân rơi vào ngày 4/2/2026 Dương lịch, tức ngày 17 tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025. Nhiều người cho rằng, thời điểm này vẫn tỉa chân nhang được không ảnh hưởng gì cả.

Đừng nhầm lẫn giữa việc "sạch mắt" và "đúng lễ"

Chúng ta thường có tâm lý thấy bàn thờ bụi bặm, chân nhang cắm chồng chất là cảm thấy không yên tâm, muốn dọn dẹp ngay cho "sạch mắt". Thế nhưng, bàn thờ cần sự tĩnh tại hơn là sự sạch sẽ theo kiểu "tẩy rửa công nghiệp".

Ngày Lập xuân, nếu không quá cấp thiết, gia chủ nên hạn chế tối đa việc động chạm mạnh vào bát hương. Nếu chân nhang quá đầy, dễ gây cháy nổ hoặc trông quá nhếch nhác, bạn vẫn có thể tỉa bớt nhưng phải thực hiện cực kỳ khéo léo. Tuy nhiên, lời khuyên chân thành là hãy thực hiện việc này vào ngày đưa ông Công ông Táo về trời (23 tháng Chạp) hoặc chọn một ngày hoàng đạo khác trước đó.

Việc để bát hương "ngủ yên" trong ngày đầu tiết Lập xuân giúp giữ vững năng lượng tích tụ, giúp gia chủ đón được trọn vẹn những gì tinh túy nhất của đất trời vào thời khắc khởi đầu mùa xuân. Hãy nhớ rằng, sự thành tâm không nằm ở chỗ bát hương phải bóng loáng mỗi ngày, mà nằm ở sự tôn nghiêm và giữ gìn nề nếp gia phong một cách khoa học.

Cách "vỗ về" bát hương nếu lỡ phạm phải ngày không tốt

Nếu bạn là người trẻ chưa có kinh nghiệm và đã lỡ tỉa chân nhang vào đúng ngày Lập xuân thì cũng đừng quá lo lắng mà tự tạo áp lực tâm lý cho mình. Tâm xuất Phật biết, chỉ cần bạn thực hiện với lòng thành kính và không có ý mạo phạm thì mọi chuyện vẫn có cách hóa giải. Trong trường hợp cần bao sái bàn thờ vào ngày này, bạn nên dùng một chiếc khăn sạch, thấm nước ấm pha chút rượu gừng hoặc nước thơm (nước ngũ vị hương) để lau nhẹ nhàng xung quanh bát hương và mặt bàn thờ.

Khi rút chân nhang, hãy nhớ để lại một số lẻ chân nhang (thường là 3, 5 hoặc 7 nén) và tuyệt đối không được xê dịch vị trí của bát hương khỏi chỗ cũ. Khi làm, hãy khấn xin phép tổ tiên, thần linh một cách thành tâm: "Con xin được dọn dẹp nơi thờ tự cho trang nghiêm, kính mong bề trên lượng thứ và che chở". Sự chỉn chu trong hành động và sự khiêm nhường trong suy nghĩ chính là liều thuốc hóa giải tốt nhất cho mọi lỗi lầm vô ý.

Cuộc sống hiện đại bận rộn đôi khi khiến chúng ta muốn làm mọi thứ thật nhanh, thật tiện. Nhưng có những giá trị truyền thống, những quy tắc về phong thủy nhà cửa lại chính là điểm tựa tinh thần giúp chúng ta cảm thấy vững chãi hơn. Việc có nên tỉa chân nhang vào ngày Lập xuân hay không, suy cho cùng cũng là lời nhắc nhở chúng ta về sự cẩn trọng và lòng kính trọng đối với nguồn cội. Ngày Lập xuân năm nay vẫn nằm trong tháng Chạp của năm 2025, bởi vậy, bạn có thể tỉa chân nhang trước đó thay vì loay hoay với chổi quét, khăn lau nơi bàn thờ một cách vội vã.

Một chút tinh tế, một chút kiêng dè sẽ giúp bạn giữ được trọn vẹn phúc khí cho cả gia đình trong suốt 365 ngày sắp tới. Đừng vì một phút ngẫu hứng mà làm mất đi sự bình yên vốn có của không gian thờ tự linh thiêng.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)