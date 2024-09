Có nên mua xe cũ KIA Cerato 2020 với giá khoảng 500 triệu đồng?

Trên thị trường xe cũ hiện nay, KIA Cerato sản xuất năm 2020 với giá khoảng từ 490 triệu đến 530 triệu (tùy phiên bản) có thể thu hút sự quan tâm của nhiều người đang có nhu cầu mua xe nhưng kinh tế chưa đủ để sắm những chiếc xe cùng phân khúc đời mới.

Nhìn chung, KIA Cerato 2020 có thiết kế vẫn khá ổn với lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng, đèn pha LED sắc nét, đèn LED định vị ban ngày 4 điểm, vành hợp kim 16" và 17" (tuỳ phiên bản) và các chi tiết ngoại thất tạo cảm giác thể thao.

KIA Cerato 2020 vẫn giữ được những nét trung tính và một chút bóng bẩy kiểu xe Hàn dù đã ra mắt được 4 năm.

Có thể nói, KIA Cerato 2020 có thiết kế trung tính chứ không thời trang như Mazda3 2020 hay thể thao như Honda Civic 2020. Sau 4 năm thì thiết kế của xe vẫn khá bắt mắt, phù hợp với những khách hàng từ 30-35 tuổi, không quá yêu cầu về sự trau truốt, thể thao, thời thượng.

Nội thất của KIA Cerato 2020 rộng rãi và thoải mái khi có chiều dài cơ sở 2.700 mm. Ghế ngồi cũng khá thoải mái và có nhiều không gian để chân cho hàng ghế sau. Xe được trang bị nhiều tính năng tiện nghi như màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động, ghế lái chỉnh điện,...

Nội thất của KIA Cerato 2020 cũng khá đầy đủ tiện nghi.

Nếu so với Mazda3 2020 thì KIA Cerato 2020 có phần thua kém về các trang bị an toàn chủ động khi chưa có gói trang bị an toàn chủ động như Mazda3 với i-ActivSense. KIA Cerato 2020 chỉ được trang bị các tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe và 6 túi khí.

Hàng ghế 2 có cửa gió điều hòa và không gian ngồi rộng rãi.

KIA Cerato 2020 tại Việt Nam thường được trang bị động cơ 1.6L hoặc 2.0L, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Theo đánh giá từ người dùng, động cơ của KIA Cerato 2020 hoạt động ổn định, tiết kiệm nhiên liệu, và phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị cũng như trên cao tốc. Tuy nhiên, nếu so với một số đối thủ trong phân khúc như Honda Civic 2020 hay Mazda3 2020 thì KIA Cerato có thể thiếu một chút về khả năng tăng tốc và cảm giác lái thể thao.

Với mức giá dao động trong khoảng từ 470-530 triệu, người mua xe hoàn toàn có thể cân nhắc thêm đến những mẫu xe crossover như Honda CR-V 2014-2015 hoặc những đối thủ cùng phân khúc như Mazda3 2019-2020.

Bạn có mua KIA Cerato 2020 với mức giá từ 470 - 530 triệu vào thời điểm này không?