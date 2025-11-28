Có một thứ hơn hẳn F-35, Su-57 càng khiến khách hàng muốn mua

Thiết kế và khả năng của tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 đang tiếp tục được tăng cường dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế liên tục, theo tuyên bố của ông Sergey Bogdan, Giám đốc Dịch vụ bay của Cục Thiết kế Sukhoi.

Phát biểu ngay sau Triển lãm Hàng không Dubai (Dubai Airshow), nơi một mẫu thử nghiệm Su-57 đã được triển khai cho các chuyến bay trình diễn, các nguồn tin từ Nga đặc biệt nhấn mạnh mức độ thử nghiệm chiến đấu chưa từng có mà tiêm kích này đã trải qua tại chiến trường Ukraine nhằm mục đích tiếp thị xuất khẩu.

“Những cải tiến liên tục đang được tiến hành. Tất cả các thiếu sót được xác định trong quá trình thử nghiệm và chiến đấu thực tế đều được giải quyết và tinh chỉnh một cách nhanh chóng. Nghe có vẻ lạ, nhưng với tư cách là các phi công thử nghiệm, chúng tôi coi nhiệm vụ chính của mình là đánh giá các chế độ bay cụ thể và cung cấp phản hồi. Công việc thường xuyên để thực hiện các thay đổi thuộc về ban giám đốc chương trình Su-57 và Cục Thiết kế,” ông Bogdan cho biết.

Thử lửa trên chiến trường khốc liệt

Các hoạt động của Su-57 chống lại mục tiêu Ukraine bao gồm chế áp phòng không, không chiến, hoạt động trong không phận đối phương được bảo vệ nghiêm ngặt, cũng như một loạt nhiệm vụ tấn công chính xác. Các phi công quân sự Nga được cho là đã bày tỏ sự hài lòng với hiệu suất của chiếc máy bay này.

Giải thích về cách thức thử nghiệm chiến đấu giúp cải thiện thiết kế, ông Bogdan lưu ý: “Tôi biết chiếc máy bay này đang được sử dụng tích cực, và các phi công Không quân Nga nói về nó rất tích cực. Vai trò của chúng tôi với tư cách là phi công thử nghiệm hơi khác một chút – chúng tôi tập trung vào việc xác định các thiếu sót hơn là điểm mạnh. Chúng tôi nộp các báo cáo chi tiết về bất kỳ khiếm khuyết nào, dù nhỏ hay lớn. Có hàng trăm báo cáo này, đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết kịp thời.”

Su-57 đã được xác nhận bắt đầu hoạt động ở nước ngoài vào tháng 11 năm 2024 khi hai chiếc máy bay này đi vào phục vụ trong Không quân Algeria. Những bản cập nhật và cải tiến dự kiến sẽ được chia sẻ với đối tác chiến lược châu Phi này.

Lợi thế độc nhất so với đối thủ phương Tây

Mặc dù các tiêm kích thế hệ thứ năm đối thủ của Mỹ là F-22 và F-35 cũng đã được thử nghiệm trong chiến đấu, nhưng các hoạt động này chủ yếu nhằm vào các đối thủ được trang bị kém như Taliban và IS. Cả hai máy bay Mỹ đều chưa tích hợp tên lửa không đối đất hoặc thực hiện các cuộc tấn công phức tạp hơn.

Đây vẫn là một điểm bán hàng độc nhất của Su-57 trong thế hệ. F-35 chỉ được dự kiến bắt đầu tích hợp các loại tên lửa như vậy khi các nâng cấp Block 4 được áp dụng vào đầu những năm 2030.

Dự đoán về tương lai của các nỗ lực thử nghiệm, ông Bogdan tuyên bố:

“Một chiếc máy bay có thể phục vụ trong 20 đến 30 năm, nhưng nó vẫn sẽ trải qua thử nghiệm. Bất cứ khi nào tên lửa hoặc bom dẫn đường mới được phát triển, các chương trình thử nghiệm bổ sung sẽ được khởi xướng. Chúng tôi đánh giá khả năng cơ động, sự ổn định và độ bền, thử nghiệm với tải trọng vũ khí đối xứng và bất đối xứng, đồng thời đánh giá khả năng khóa mục tiêu và hiệu suất trong điều kiện gây nhiễu. Có một loạt các thử nghiệm toàn diện. Cho đến khi máy bay ngừng hoạt động, nó sẽ tiếp tục được tinh chỉnh. Chúng tôi kết hợp tất cả các sửa đổi và đổi mới trước khi chúng được đưa vào sản xuất.”

Ấn Độ quan tâm sâu sắc

Su-57 tiếp tục nhận được sự quan tâm đáng kể từ các khách hàng tiềm năng nước ngoài, trong đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh đã xác nhận vào tháng 7 rằng các cuộc đàm phán mua sắm vẫn đang diễn ra, sau khi thông tin này được báo cáo vài tháng trước.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ hiện đang cân nhắc một thỏa thuận sản xuất theo giấy phép, có thể bắt đầu bằng việc bán hai phi đội Su-57 được chế tạo tại Nga (mỗi phi đội 20 chiếc), sau đó là năm phi đội tiếp theo được sản xuất tại Ấn Độ.

Điều này sẽ tương tự như việc mua sắm các tiêm kích Su-30MKI, cũng đạt được thỏa thuận ban đầu cho 140 chiếc, trong đó khoảng 50 chiếc được chế tạo tại Nga trước khi việc sản xuất theo giấy phép có thể bắt đầu. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng nước này sau đó đã mở rộng đơn đặt hàng lên hơn 270 chiếc.

Vào tháng 5, Nga đã đưa ra một đề nghị chưa từng có tiền lệ là cung cấp quyền truy cập hoàn toàn vào mã nguồn của Su-57 như một phần của thỏa thuận sản xuất theo giấy phép lớn với Ấn Độ, mang lại quyền tự chủ hoàn toàn trong việc vận hành và tùy chỉnh máy bay.