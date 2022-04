Có một loài ruồi đẻ trứng vào mắt người, nở ra đàn giòi cản trở thị lực

Đã bao giờ bạn nhìn vào khoảng không và thấy trong mắt mình hình như có con gì đó? Đừng lo, các nhà khoa học nói đó là một hiện tượng bình thường. Những "con sâu mắt" trôi theo tầm nhìn của bạn chỉ là những tế bào hồng cầu đi lạc, một mảnh protein hoặc mô vô hại nào đó trong dịch thủy tinh thể.

Thông thường, những con sâu mắt sẽ xuất hiện khi bạn lơ đãng nhìn vào một cảnh vật đơn sắc, giả sử như bầu trời. Chúng sẽ biến mất khi bạn tập trung hoặc nhìn vào những cảnh vật phức tạp.

Tuy nhiên, nếu những con "sâu mắt" không biến mất khỏi tầm nhìn của bạn và bạn cảm thấy mắt mình có biểu hiện nhức từ khi nhìn thấy chúng, hãy cẩn thận vì mắt bạn có thể bị nhiễm những con sâu thật.

Những "con sâu mắt" trôi theo tầm nhìn của bạn và biến mất. Nhưng nếu chúng không biến mất và bạn thấy ngứa, hãy tới bệnh viện.

Trong một báo cáo trường hợp đăng trên tạp chí The New England Journal of Medicine, các bác sĩ Pháp đã mô tả một bệnh nhân bị những con giòi - là ấu trùng của ruồi xâm nhập vào mắt.



Nam bệnh nhân là một người đàn ông 53 tuổi, đến phòng cấp cứu vì tình trạng ngứa mắt dai dẳng. Ông cho biết mình đang làm vườn cạnh một trang trại nuôi cừu thì bị dị vật bay vào mắt. Kể từ đó, ông cảm thấy mắt bị ngứa và mẩn đỏ. Cơn ngứa kéo dài nhiều giờ liên tục đã khiến ông phải đến bệnh viện để kiểm tra.

Tại đây, các bác sĩ đã xác nhận hốc mắt của người đàn ông này bị viêm và kết mạc của ông ấy bị sung huyết. Trong khi tìm nguyên nhân nào đã gây ra tình trạng ấy, các bác sĩ bất ngờ phát hiện một loạt những con ấu trùng đang bò ngoe nguẩy trong nhãn cầu ông ấy.

"Loài ấu trùng xâm nhập này sau đó được xác định là của Oestrus ovis, còn được gọi là ruồi cừu. Có thể một con ruồi này đã bay vào mắt bệnh nhân và đẻ trứng ở đó", báo cáo viết.

Một con ruồi cừu và ấu trùng của nó.

Ruồi cừu là một loài khá phổ biến ở Pháp và nhiều nước trên thế giới. Chúng được đặt tên như vậy do tập tính đẻ trứng vào lỗ mũi của gia súc, nhất là cừu và dê.

Ấu trùng sẽ di chuyển đến khoang mũi, ăn chất nhầy và phát triển thành giòi cho đến khi đạt kích thước khoảng 2,5 cm. Vài tuần sau, khi những con cừu hắt hơi, lũ giòi sẽ rơi xuống đất, tiếp tục phát triển thành nhộng và nở ra ruồi trưởng thành.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi, một con ruồi cừu cái có thể nhầm mắt con người là lỗ mũi gia súc và đẻ trứng vào đó. Những quả trứng này sau đó nở ra thành giòi và mưng mủ trong nhãn cầu con người.

Thật ra, điều này chẳng tốt đẹp gì cho lũ ruồi, bởi nước mắt của chúng ta có một lượng kháng sinh nhất định. Ấu trùng ruồi sẽ không thể sống sót đến tuổi trưởng thành trong mắt người. Mặc dù vậy, chúng vẫn có thể gây hại.

Thông thường, ruồi cừu sẽ đẻ ấu trùng vào mũi gia súc, nhưng trong một số trường hợp, chúng sẽ đẻ nhầm mắt người.

Đó là bởi ấu trùng của ruồi cừu lớn đến một mức độ nào đó sẽ phát triển những gai nhọn đâm ra ngoài cơ thể. Các gai này có thể gây kích ứng và mài mòn giác mạc của mắt khi chúng di chuyển. Kết quả là bệnh nhân sẽ bị ngứa, đỏ, sưng và chảy nước mắt.

Trong một số trường hợp hiếm gặp, ấu trùng ruồi còn có thể chui vào sâu bên trong nhãn cầu. Khi vào bên trong đó, chúng có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến cả thị lực của người bệnh bao gồm: Nổi bong bóng nước trong tầm nhìn, nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy, dị vật che khuất tầm nhìn và đau mắt.

Ngay cả khi những con giòi chết bên trong nhãn cầu xác của chúng sót lại vẫn có thể gây ra tình trạng viêm nghiêm trọng. Trong trường hợp phản ứng viêm không được ngăn chặn kịp thời, bệnh nhân có thể bị mù lòa tạm thời.

Một con ấu trùng ruồi cừu được chụp trong mắt người đàn ông Pháp và sau khi gắp ra ngoài.

Thật may mắn cho người nông dân ở Pháp, những con giòi của ruồi cừu chưa phát triển đủ lớn để mọc gai. Chúng cũng mới chỉ xâm nhập được vào bên ngoài cơ nhãn cầu và thậm chí không ảnh hưởng được tới tầm nhìn của ông ấy.

Các bác sĩ lưu ý trong bài kiểm tra mắt, bệnh nhân này vẫn đạt được tầm nhìn 20/20. Chỉ có mắt phải của anh ta bị đỏ và kích ứng. Để chữa trị cho anh ấy, các bác sĩ đã quyết định dùng nhíp để gắp những con giòi ra ngoài, và họ đã đếm được hơn 10 con tất cả.

Người đàn ông được kê thêm một đơn thuốc kháng sinh uống trong 10 ngày trước khi được khám lại. Kết quả là các triệu chứng và mắt ông ấy đã hồi phục hoàn toàn.

Qua báo cáo trường hợp này, các bác sĩ Pháp muốn cảnh báo những người nông dân làm việc gần trang trại gia súc, đặc biệt là cừu, ngựa và dê nên bảo vệ mắt của mình. Mặc dù các trường hợp nhiễm ấu trùng ruồi vào mắt khá hiếm, nhưng y văn vẫn ghi nhận khoảng 3 trường hợp như thế này mỗi năm.

Tham khảo Arstechnica

https://genk.vn/co-mot-loai-ruoi-de-trung-vao-mat-nguoi-no-ra-dan-gioi-can-tro-thi-luc-20220413235121326.chn