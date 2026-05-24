“Cỗ máy” sản xuất 1 triệu quả trứng/ngày của tỷ phú Trần Đình Long: Nuôi 1,2 triệu con gà, vận hành bằng robot châu Âu

Báo cáo vận hành quý I/2026 cho thấy sản lượng trứng xuất bán của nhà máy đạt hơn 84,6 triệu quả. tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025.

Trước đó, tính chung cả năm 2025, tổng khối lượng tiêu thụ toàn mảng đạt hơn 336 triệu quả, tăng 2,13% so với năm 2024. Nhờ diễn biến thuận lợi của giá trứng thị trường, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của mảng chăn nuôi gia cầm đã ghi nhận mức tăng gấp 59 lần so với năm trước đó.

Toàn bộ năng lực sản xuất này hiện quy tụ tại hai trang trại tập trung ở tỉnh Phú Thọ với tổng diện tích hơn 50 ha. Dù quy mô thiết kế lên tới 1,2 triệu gà mái đẻ và 15.000 gà giống bố mẹ, nhà máy đã tối ưu hóa bài toán nhân sự ở mức 316 người nhờ đồng bộ hóa dây chuyền tự động từ châu Âu.

Hệ thống chuồng nuôi tự động được nhập khẩu từ Bỉ, Ý kết hợp công nghệ ấp nở tự động Pas Reform của Hà Lan giúp giảm thiểu sự can thiệp thủ công.

Hòa Phát lựa chọn giống gà siêu trứng Hyline cho trứng vỏ nâu và hồng nhập khẩu từ Mỹ, Pháp và Úc. Sản phẩm trứng có màu nâu đặc trưng, thon dài﻿

Sau khi thu hoạch tự động bằng băng chuyền sẽ đi qua hệ thống tia UV diệt khuẩn và máy quét phân loại trọng lượng trước khi đóng khay.

Để kiểm soát chất lượng theo chuẩn VietGAP, ISO 9001:2015 và HACCP, trang trại tự chủ nguồn thức ăn chăn nuôi không kháng sinh từ các nhà máy nội bộ, đáp ứng quy định pháp lý mới có hiệu lực từ đầu năm 2026.

Quy trình an toàn sinh học được thiết lập theo hệ thống ba vòng độc lập, bắt buộc phun khử trùng phương tiện và sát trùng nhân sự nghiêm ngặt tại lối vào.

Song song đó, nguồn nước uống cho gia cầm cũng được xử lý qua trạm lọc chuyên dụng đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt của Bộ Y tế.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, nhà máy vận hành hai trạm xử lý phân công nghệ Hàn Quốc với tổng công suất 300 tấn/ngày để chuyển hóa chất thải thành phân bón hữu cơ độ ẩm thấp, kết hợp trạm xử lý nước thải công suất 150 m3/ngày đêm. Hệ thống tuần hoàn này giúp chỉ số phát thải carbon trực tiếp năm 2025 giảm về mức 23,14 tCO2e trên mỗi 1 triệu quả trứng.

Trong định hướng giai đoạn 2026 - 2030, nhà máy sẽ giữ nguyên quy mô diện tích tại miền Bắc để ổn định sản lượng phục vụ tiêu thụ nội địa, đẩy mạnh xuất khẩu sang Lào, Campuchia và nghiên cứu phương án đầu tư trang trại mới tại phía Nam khi thị trường phù hợp.