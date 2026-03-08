Binh sĩ Mỹ tại Kuwait.

Hành động gây hấn của Mỹ đối với Iran sẽ không thể thực hiện được nếu không có các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ các quốc gia vùng Vịnh, theo RT.

Hạm đội 5 của Mỹ

Hạm đội 5 giám sát các hoạt động trên một khu vực rộng 2,5 triệu dặm vuông - từ Vịnh Ba Tư đến các vùng rộng lớn của Ấn Độ Dương.

Trụ sở chỉ huy của hạm đội đặt tại Bahrain, trong căn cứ trung tâm của Hải quân Mỹ ở Manama, được gọi là Căn cứ Hỗ trợ Hải quân Bahrain (NSA Bahrain).

Nằm ở quận Juffair, NSA Bahrain điều phối các hoạt động của hạm đội, bao gồm các nhóm tác chiến tàu sân bay như USS Abraham Lincoln, các tàu khu trục lớp Arleigh Burke, tàu hộ vệ và tàu ngầm hoạt động trong khu vực trách nhiệm của Hạm đội 5.

Hạm đội 5 trước đây đã tham gia Chiến tranh Iraq năm 2003 và các chiến dịch chống lại nhóm khủng bố IS và lực lượng dân quân Houthi ở Yemen. Tất nhiên, Hạm đội 5 hiện đang trực tiếp tham gia Chiến dịch Epic Fury chống lại Iran.

Căn cứ NSA Bahrain

Căn cứ chính của Hải quân Mỹ và trung tâm chỉ huy chính NSA Bahrain được đánh dấu đơn giản trên bản đồ là "Căn cứ Hải quân Mỹ.

Sự hiện diện của Mỹ tại Căn cứ Không quân Bahrain (NSA Bahrain) rất đáng kể, với số lượng lên đến 8.500 người đóng quân tại đây trong thời bình.

Căn cứ này là nơi đóng quân của các tàu khu trục và tàu sân bay của Hải quân Mỹ, và được bảo vệ bởi lực lượng phòng không và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của hải quân.

Nơi đây còn là trụ sở của một trong những trung tâm tình báo tín hiệu và thông tin liên lạc không gian lớn nhất, vốn đã trở thành mục tiêu tấn công của Iran vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột, ngày 28/2.

Căn cứ không quân Al Udeid

Căn cứ không quân Al Udeid được Qatar xây dựng năm 1996 theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng sau Chiến dịch Bão Sa mạc. Mục tiêu chính của chính quyền địa phương là đảm bảo sự hiện diện quân sự thường trực của Mỹ trong khu vực để răn đe các mối đe dọa từ các nước láng giềng, đặc biệt là Iran.

Trải rộng trên hơn 24ha, nó hỗ trợ hơn 1.000 lượt xuất kích mỗi ngày. Căn cứ này có thể chứa các máy bay vận tải quân sự cỡ lớn C-17, máy bay ném bom B-52H và B-1B, cũng như máy bay chiến đấu F-22 và F-35.

Máy bay hỗ trợ, máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay không người lái trinh sát-tấn công RQ-4 Global Hawk và MQ-9 cũng được đóng tại Al Udeid.

Gần đây, căn cứ này đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Hình ảnh vệ tinh cho thấy hệ thống radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 ở phía Bắc căn cứ không quân đã bị hư hại.

Trại Arifjan, Trại Buehring, Ali Al Salem

Các căn cứ của Mỹ tại Kuwait được thành lập sau Chiến dịch Bão Sa mạc, khi lực lượng liên quân giải phóng nước này khỏi sự chiếm đóng của Iraq.

Ba cơ sở quân sự chính của Mỹ - Trại Arifjan, Trại Buehring và Căn cứ Không quân Ali Al Salem. Các cơ sở này được thiết lập trước Chiến tranh Iraq năm 2003 và đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột đó.

Các căn cứ của Mỹ tại Kuwait một lần nữa trở nên quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tấn công chống lại Iran. Kuwait là nơi đóng quân của các lực lượng tiền tuyến của Mỹ được trang bị máy bay chiến đấu F-16 và trực thăng AH-64 Apache.

Các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Kuwait bắt đầu hôm 28/2, khi tên lửa và máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào Kuwait.

Căn cứ không quân Al Dhafra và Cảng Jebel Ali

Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), quân đội Mỹ đóng quân tại căn cứ không quân Al Dhafra và cảng Jebel Ali. Những địa điểm này đóng vai trò là các điểm chiến lược để giám sát Vịnh Ba Tư và đã trở thành mục tiêu chính của Iran.

Từ năm 2002, một Không đoàn Viễn chinh Mỹ đã hoạt động tại đây, chuyên về tiếp nhiên liệu, trinh sát và tấn công chính xác các mục tiêu trên mặt đất. Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD do nhân viên UAE quản lý được triển khai tại căn cứ này. Nơi đây đóng quân của ít nhất 5.000 binh sĩ Mỹ cùng với vài nghìn binh sĩ UAE.

Bắt đầu từ 28/2, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mạnh mẽ nhằm vào các căn cứ này của UAE. Trong những ngày đầu của cuộc xung đột, Iran đã bắn 10-15 tên lửa đạn đạo Fateh-110/313 vào Al Dhafra và triển khai khoảng 50 máy bay không người lái cảm tử Shahed-136.

Cảng RAFO Thumrait và RAFO Masirah, Duqm và Salalah

Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Vương quốc Oman khác với ở UAE hay Qatar, vì nó không bao gồm các căn cứ thường trực lớn. Thay vào đó, nó dựa trên Thỏa thuận Tiếp cận Cơ sở vật chất được thiết lập vào những năm 1980.

Mỹ sử dụng một số căn cứ không quân và cảng của Không quân Hoàng gia Oman (RAFO) cho các hoạt động luân chuyển, hậu cần và huấn luyện, tập trung vào hỗ trợ Hạm đội 5 và tiến hành các hoạt động của CENTCOM.

Năm 2026, các cơ sở ở Oman đã được tăng cường để chuẩn bị cho chiến dịch chống lại Iran. Xét đến vai trò trung gian hòa giải của Oman, Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này thường tránh nhắm mục tiêu vào các địa điểm bên trong vương quốc.

Căn cứ không quân RAFO Thumrait ở tỉnh Dhofar đã đóng vai trò là điểm tiếp cận chính cho Không quân Mỹ từ năm 1981.

Các cảng Duqm và Salalah đóng vai trò là trung tâm hậu cần để cung cấp cho lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực. Chúng có thể chứa tàu sân bay và tàu khu trục, có xưởng đóng tàu và các kho chứa hàng lớn.

Sau vụ tấn công vào Iran, chính phủ Oman duy trì lập trường trung lập và giữ khoảng cách với Mỹ.

Saudi Arabia

Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Saudi Arabia tập trung quanh Căn cứ Không quân Hoàng tử Sultan.

Nằm cách Riyadh 100km về phía Đông Nam, Căn cứ Không quân Hoàng tử Sultan được xây dựng năm 1982 cho Không quân Hoàng gia Saudi Arabia và đóng vai trò quan trọng trong Chiến dịch Bão Sa mạc năm 1991.

Hoạt động của Mỹ tại căn cứ này được nối lại vào năm 2019 sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco. Bốn hệ thống tên lửa Patriot đã được triển khai tại đây.

Iran đã nhắm mục tiêu vào cả các căn cứ quân sự ở Saudi Arabia và các cơ sở thuộc sở hữu của Aramco, phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái cảm tử Shahed-136.

Tình hình trong khu vực rõ ràng là bất ổn, và dường như bằng cách tấn công các chế độ quân chủ vùng Vịnh, Iran đang buộc các quốc gia này phải thuyết phục Mỹ ngừng chiến dịch quân sự.

Rõ ràng, áp lực như vậy thực sự đang được gây ra đối với Mỹ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Iran có thể tránh vượt qua ranh giới có thể gây ra phản ứng trả đũa mạnh mẽ từ các nước láng giềng, bao gồm cả các cuộc không kích hay không.