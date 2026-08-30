Cổ Lực Na Trát khiến 60 triệu người mê mẩn

Cổ Lực Na Trát được cho là "bình hoa di động" nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Nhưng cô đang được khen diễn xuất tiến bộ, lột xác cả về ngoại hình lẫn khả năng thể hiện nhân vật.

Theo QQ, bộ phim Tỉnh giấc do Cổ Lực Na Trát và Âu Hào đóng chính vừa lên sóng đã đứng Top 1 rating toàn quốc. Tác phẩm được đánh giá nội dung hấp dẫn, diễn biến nhanh. Sự thể hiện xuất sắc của Cổ Lực Na Trát là bất ngờ lớn với khán giả.

Trong phim, Cổ Lực Na Trát thể hiện vai Kim Bảo - vũ nữ vẻ ngoài xinh đẹp nhưng hành động tàn nhẫn độc ác, thực ra cô là điệp viên ngầm. Kim Bảo đóng giả vợ chồng với Âu Hào trong vai thợ ảnh học việc tên Trần Khai Lai. Cả hai bất ngờ bị cuốn vào cuộc chiến tình báo khốc liệt.

Sau hàng loạt vụ án như vụ tham ô, vụ ám sát tại trường đua ngựa, họ từng bước giải mã manh mối trong cuộn phim, phá tan âm mưu của quân Nhật.

Cổ Lực Na Trát vào vai vũ nữ xinh đẹp, nguy hiểm.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá màn thể hiện của Cổ Lực Na Trát trong phim Tỉnh giấc thu hút người xem bởi đây là lần đầu nữ diễn viên thể hiện vai diễn sắc sảo, tàn nhẫn. Trước đó, mỹ nhân Tân Cương thường bị chê là bình hoa di động, đẹp nhưng diễn đơ cứng thiếu tự nhiên. Tuy nhiên, ánh mắt của cô trong phim mới sắc sảo, có chiều sâu hơn.

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"Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy ẩn chứa sự tàn nhẫn chưa từng có khi đối mặt kẻ đã giết hại các chị gái mình. Khoác lên mình bộ sườn xám thanh lịch nhất, cô ấy lại thực hiện những hành động tàn ác nhất", "Điều gây ấn tượng nhất với tôi là bản chất hai mặt của mỗi nhân vật trong phim, đặc biệt là màn trình diễn của Cổ Lực Na Trát", khán giả bình luận. Họ đánh giá Na Trát đã bước ra khỏi hình ảnh "bình hoa di động".

Khí chất, nhan sắc và diễn xuất của Cổ Lực Na Trát ngày càng chín muồi.

Vai diễn Kim Bảo là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Na Trát, giúp khán giả có nhìn nhận mới về khả năng diễn xuất của cô. Vai diễn hai thân phận tạo điều kiện cho Na Trát thể hiện khả năng bộc lộ cảm xúc, cô quyến rũ trong vai trò vũ công, nhưng ngay lập tức chuyển sang vẻ ngoài mạnh mẽ quyết đoán khi đối mặt với kẻ thù. Sự xảo quyệt, mưu mô của nhân vật cũng được nữ diễn viên diễn tả tinh tế.

Theo QQ, năm 2026 là năm thăng hoa trong sự nghiệp Cổ Lực Na Trát. Tháng 1, cô gây sốt với vai diễn đại tiểu thư gia tộc vua trà họ Vinh trong phim Ngọc minh trà cốt. Cô vào vai Vinh Thiện Bảo, người giữ trách nhiệm giữ gìn truyền thống gia tộc, gánh vác sự hưng thịnh của thương hiệu "vua trà". Vai diễn được khen ngợi là sự tiến bộ vượt bậc của mỹ nhân Tân Cương trên màn ảnh.

Vinh Thiện Bảo là cô gái mạnh mẽ thông minh mưu lược. Xuất thân trong gia tộc giàu có địa vị cao, nàng phải đối mặt với nhiều âm mưu tranh đấu cả trong nội trạch lẫn ngoài thương trường. Vinh Thiện Bảo có vẻ ngoài mong manh nhưng nội tâm lại cứng rắn, quyết đoán. Có thể nói là nhân vật có điểm sáng, có sức hút với khán giả ngay từ khi phim mới lên sóng.

Từ chỗ bị chê là "bình hoa di động", diễn xuất của Cổ Lực Na Trát ngày càng cuốn hút.

Diễn xuất của Cổ Lực Na Trát cũng được đánh giá tiến bộ, có hồn hơn hẳn những tác phẩm trước đó.

Ngọc minh trà cốt là phim cổ trang ngôn tình, Tỉnh giấc lại là tác phẩm thuộc dòng phim chính kịch. Việc Cổ Lực Na Trát có hai vai diễn liên tiếp được khen ngợi, thuộc hai thể loại phim khác nhau càng khiến khán giả kỳ vọng ở tương lai diễn xuất của nữ diễn viên hơn.