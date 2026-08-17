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Cỏ lá gừng là gì mà Xuân Son không thích khi đá ở sân Malaysia?

Trang (Nguồn: Plants of the World Online)
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Vốn được tập luyện trên sân cỏ lá kim nên trong trận đấu này, mặt sân cỏ lá gừng được xem là một trong những trở ngại của ĐT Việt Nam.

Trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia, mặt sân thi đấu trở thành vấn đề được quan tâm. Nguyên nhân đến từ việc mặt SVĐ Kuala Lumpur (Malaysia) sử dụng cỏ lá gừng.

Thậm chí trong họp báo trước trận đấu, cầu thủ Nguyễn Xuân Son cũng từng nhắc tới điều kiện mặt sân cỏ lá gừng trước trận đấu: “Thành thật mà nói, tôi không thích mặt cỏ này. Với tôi, nó giống như một mặt cỏ cứng và lạnh. Nhưng ngày mai chúng tôi sẽ thi đấu, không có vấn đề gì. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn và giành được kết quả”.

Xuân Son trong buổi họp báo trước trận đấu (Ảnh: VFF)

Cận cảnh mặt sân cỏ lá gừng (Ảnh: RĐ)

Vậy cỏ lá gừng thực chất là loại cỏ gì?

Cỏ lá gừng, tên khoa học Axonopus compressus - được công bố đầu năm 1812, thuộc họ Hòa thảo (Poaceae). Theo cơ sở dữ liệu Plants of the World Online (POWO) của Vườn thực vật Hoàng gia Kew (Royal Botanic Gardens Kew, Anh) loài cỏ này có nguồn gốc tại khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Mỹ, sau đó được du nhập tới nhiều khu vực nhiệt đới trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

POWO ghi nhận đây là loài cỏ lâu năm có đặc điểm mọc bò, tạo thành thảm cỏ, với các thân bò lan trên mặt đất. Lá có dạng dài, phẳng hoặc hơi gấp, chiều dài thường khoảng 3 - 20 cm và rộng 3 - 12 mm.

Một đặc điểm dễ nhận biết của cỏ lá gừng là thân không mọc thẳng thành từng bụi riêng lẻ mà lan sát mặt đất. Đặc điểm thân bò và khả năng tạo thảm cũng là lý do loài cỏ này có thể phủ kín mặt đất thay vì phát triển thành những cụm cây tách rời. Trong điều kiện thích hợp, một thảm cỏ được hình thành từ nhiều thân bò đan xen nhau.

Vì vậy cỏ lá gừng được sử dụng khá phổ biến với mục đích phủ nền. Khả năng tạo thảm khiến nó phù hợp với sân vườn, bãi cỏ và nhiều không gian cảnh quan ngoài trời.

Cỏ lá gừng (Ảnh: Wikipedia)

Cỏ lá gừng cũng được sử dụng cho một số sân thể thao ngoài trời, trong đó có sân bóng đá. Tuy nhiên, đặc tính của nó tạo ra trải nghiệm khác so với những loại cỏ chuyên dụng có bề mặt mịn hơn.

Bản lá rộng, thân bò sát đất và thảm cỏ dày khiến bề mặt có độ cản lớn hơn. Khi bóng di chuyển, tốc độ lăn có thể chậm hơn; trong khi đó, độ nảy cũng khó ổn định bằng mặt sân cỏ mịn, cỏ lá kim. Với cầu thủ, điều này có thể ảnh hưởng tới cách chuyền bóng, khống chế bóng, tăng tốc hay thực hiện những pha xử lý ở tốc độ cao.

Về bản chất, cỏ lá gừng không phải loại cỏ không thể chơi bóng. Vấn đề nằm ở việc cầu thủ vốn quen với một mặt sân nhất định sẽ phải điều chỉnh cách thi đấu khi chuyển sang bề mặt có đặc tính khác.

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