Có hơn 1 tỷ USD, tại sao Ronaldo lại chỉ tổ chức đám cưới cho vợ người mẫu trong phòng khách nhà riêng?

Công chúng ai nấy đều thắc mắc tại sao Cristiano Ronaldo - tỷ phú bóng đá đầu tiên của thế giới - lại làm đám cưới trong 1 không gian đơn giản và bình thường đến vậy?

Cristiano Ronaldo và người mẫu Georgina Rodríguez vừa chính thức trở thành vợ chồng sau 10 năm bên nhau. Trái với những đồn đoán về một hôn lễ xa hoa và quy tụ hàng loạt ngôi sao hàng đầu thuộc lĩnh vực giải trí - thể thao như Taylor Swift hay Dua Lipa, dù sở hữu tổng cộng hơn 750 triệu người theo dõi trên Instagram và khối tài sản hơn 1 tỷ USD (hơn 26.000 tỷ đồng), địa điểm CR7 lựa chọn để tổ chức hôn lễ thậm chí không phải khách sạn, lâu đài hay biệt thự sang trọng, mà đơn giản chỉ là phòng khách trong chính căn nhà của họ. Điều này khiến công chúng thắc mắc tại sao Cristiano Ronaldo - tỷ phú bóng đá đầu tiên của thế giới - lại làm đám cưới trong 1 không gian đơn giản và bình thường đến vậy?

Theo tờ Vogue, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez đã tổ chức một hôn lễ cực kỳ kín đáo tại căn nhà ở Cascais, Bồ Đào Nha của họ. Đáng chú ý, ngày diễn ra đám cưới của cặp đôi cũng chính là ngày kỷ niệm 10 năm kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Theo đó, ngày 11/8/2016, Ronaldo và Georgina lần đầu gặp nhau tại một cửa hàng Gucci ở Madrid (Tây Ban Nha). Đúng 10 năm sau, cả hai quyết định chính thức trở thành vợ chồng vào chính ngày kỷ niệm đặc biệt ấy.

Cận cảnh đám cưới bí mật của Ronaldo và Georgina tại nhà riêng ở Bồ Đào Nha. Clip: Vogue.

Trên Vogue, cặp đôi cho biết quyết định tổ chức hôn lễ ngay tại phòng khách trong căn nhà của họ để tạo nên một kỷ niệm "thân mật đáng nhớ" cùng các con. "Chúng tôi chọn tổ chức ở phòng khách của nhà mới, vì đây là nơi chúng tôi ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, nơi chúng tôi sống cuộc sống thực sự của mình. 30 năm nữa, tôi muốn các con nhìn lại và nghĩ rằng: 'Một điều tuyệt vời đã xảy ra tại chiếc bàn này - và đó là nơi cha mẹ chúng đã đọc lời thề nguyện trong hôn lễ'". Nghe vợ nói, Cristiano Ronaldo cũng lập tức hài hước chen vào: "Có lẽ lúc đó sẽ không còn là chiếc bàn này nữa. Chúng ta có thể đã thay đổi cách trang trí rồi".

Bên cạnh đó, Georgina Rodríguez cũng tâm sự khi còn nhỏ, cô từng mơ về một tòa lâu đài cổ tích, cỗ xe ngựa hoành tráng nhất, chiếc váy cưới dài nhất và một chiếc vương miện phủ đầy kim cương sẽ hiện diện trong ngày trọng đại của mình. Nhưng hiện tại, cô muốn có một đám cưới riêng tư ngay trong nhà, chỉ có người bạn đời và các con tham dự. Georgina giải thích rằng đối với cuộc sống hiện tại của họ, những thứ như lâu đài, nhà cửa, hòn đảo, ngựa hay xe hơi đều đã trở nên quá dễ dàng để sở hữu. Chính vì vậy, thứ thực sự quý giá với gia đình cô lại là sự riêng tư.

Cặp đôi tổ chức đám cưới trong phòng khách nhà riêng vì muốn tạo kỷ niệm đáng nhớ cho các con, đồng thời muốn giữ sự riêng tư cho ngày vui của mình. Ảnh: Vogue.

Căn nhà ở Cascais, Bồ Đào Nha không chỉ lưu giữ những dấu ấn trong cuộc sống của gia đình cặp đôi mà còn có ý nghĩ đặc biệt với Cristiano Ronaldo. Ai cũng biết, số 7 là con số may mắn của Cristiano Ronaldo. Và căn nhà tại Cascais, Bồ Đào Nha của anh chính thức được bàn giao vào tháng 7 năm nay, mà tháng 7 lại là tháng thứ 7 trong năm. Đáng nói hơn, toàn bộ quá trình xây dựng căn nhà kéo dài đúng 7 năm. "Điều đó thật hoàn hảo. Tất cả những điều liên quan đến số 7 đều giống như một dấu hiệu đối với chúng tôi", Georgina Rodríguez nói.

Hôn lễ kín đáo nhưng không thể thiếu kim cương

Như Vogue nhận định, trong một thế giới mà danh tiếng luôn được đặt lên hàng đầu, sự riêng tư lại trở thành thứ vô giá với Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez. Tất nhiên, việc lựa chọn một hôn lễ đơn giản và kín đáo không có nghĩa cặp đôi phải từ bỏ sạch sẽ những thứ đắt giá, điển hình như kim cương.

Trong suốt một năm qua, Georgina - người vừa là người mẫu, vừa là mẹ và nhà sáng lập thương hiệu đồ thể thao Mimoa - thường xuyên đeo một chiếc nhẫn đính hôn kim cương cắt oval khổng lồ 37 carat. Kích thước của viên kim cương lớn đến mức có thể dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý trong bất kỳ sự kiện nào.

Nhẫn đính hôn 37 carat CR7 trao cho vợ người mẫu. Ảnh: X.

Trong ngày cưới, cô tiếp tục đeo trang sức thuộc bộ sưu tập Chopard Garden of Kalahari. Nổi bật nhất là chiếc vòng cổ với viên kim cương tròn cắt brilliant nặng tới 50 carat, màu D và độ tinh khiết hoàn hảo. Ngay sáng ngày cưới, Ronaldo và Georgina vẫn giữ thói quen cùng nhau tập luyện như thường lệ. Trong một bức ảnh được nhiếp ảnh gia Juergen Teller ghi lại, Georgina đang nâng tạ kettlebell nhưng trên cổ tay vẫn đeo chiếc vòng kim cương thuộc bộ sưu tập nói trên.

Dù hiện tại sở hữu cuộc sống vật chất cực kỳ dư dả, Georgina vẫn giữ một chiếc máy chạy bộ đã được sử dụng suốt 15 năm. Thiết bị đã cũ đến mức hiện tại cả hai chạy trên đó còn cảm thấy không thoải mái ở đầu gối. Thế nhưng, Georgina vẫn không nỡ vứt đi, bởi đây chính là chiếc máy chạy bộ mà Ronaldo từng sử dụng để tập luyện ở Madrid (Tây Ban Nha) vào thời điểm hai người mới quen nhau.

Trong ngày cưới, Georgina đeo trang sức kim cương đắt giá, nổi bật nhất là chiếc vòng cổ với viên kim cương tròn cắt brilliant nặng tới 50 carat, màu D và độ tinh khiết hoàn hảo. Ảnh: Vogue.

Ronaldo và Georgina vẫn duy trì việc tập thể dục thể thao vào ngày trọng đại của mình. Ảnh: Vogue.

Chuyện tình bắt đầu từ một lần đổi ca làm

Câu chuyện tình của Ronaldo và Georgina bắt đầu vào tháng 8/2016. Khi đó, Ronaldo 31 tuổi và đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Anh đưa cậu con trai 6 tuổi Cristiano Jr. bước vào một cửa hàng Gucci trên phố Serrano, Madrid (Tây Ban Nha). Còn Georgina lúc ấy 22 tuổi, vừa trở về Tây Ban Nha sau thời gian làm công việc au pair (trông trẻ) tại Anh. Cô từng chia sẻ với bạn bè rằng mình luôn mong muốn trở thành một người mẹ. Sau khi trở về Tây Ban Nha, Georgina xin vào làm nhân viên bán hàng tại Gucci. Điều đặc biệt là ngày Ronaldo xuất hiện vốn không phải ngày cô đi làm. Cô chỉ đến cửa hàng vì nhận lời thay ca cho một người bạn.

Georgina gọi đó là: “Định mệnh". Nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp nhau, Ronaldo kể: "Lúc đó tôi đang quay lưng về phía cô ấy. Sau đó tôi quay lại và nhìn thấy cô ấy. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và từ khoảnh khắc đó...". Georgina tiếp lời: "Giống như một giấc mơ". Và Ronaldo cũng đồng tình: 'Đúng vậy, một giấc mơ. Tôi biết cô ấy là tình yêu của đời mình. Và tôi nghĩ cô ấy cũng cho rằng tôi là tình yêu của đời cô ấy".

Georgina gọi ngày cô gặp Ronaldo tại cửa hàng Gucci là định mệnh. Ảnh: Getty Images.

Gia đình đông con của Ronaldo và Georgina

Ronaldo hiện có con trai Cristiano Ronaldo Jr., 16 tuổi. Cậu bé được sinh ra vào năm 2010 nhưng danh tính mẹ ruột chưa từng được công khai. Năm 2017, Ronaldo đón cặp song sinh Eva và Mateo, hiện 9 tuổi, thông qua phương pháp mang thai hộ. Sau đó, Ronaldo và Georgina có thêm hai con gái là Alana 8 tuổi và Bella 4 tuổi. Đáng tiếc, Bella từng có một người anh em song sinh là Ángel nhưng cậu bé đã qua đời ngay khi chào đời vào năm 2022. Trong một cuộc phỏng vấn đầy cảm xúc thuộc series I Am Georgina, Georgina từng trải lòng về khoảnh khắc đầy đau đớn ấy, và gọi đó là "khoảnh khắc tuyệt vời nhất và tồi tệ nhất của cuộc đời tôi xảy ra cùng một lúc".

Cặp đôi cùng nhau chăm sóc con chung, con riêng. Ảnh: Vogue.

Nguồn: Page Six, Vogue