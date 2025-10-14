Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Cuộc khảo sát do công ty thăm dò dư luận RATE1 có trụ sở tại Kiev thực hiện với 1.200 người tham gia vào đầu tháng 10 cho thấy khả năng chính trị của Tổng thống Zelensky tiếp tục suy yếu.

Trong vòng bầu cử thứ hai giữa Tổng thống Zelensky và cựu Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Valery Zaluzhny, 42,6% cử tri cho biết họ sẽ ủng hộ vị tướng hiện đang giữ chức đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh, trong khi chỉ có 26,3% ủng hộ nhà lãnh đạo đương nhiệm.

Trong một kịch bản khác, khi ông Zelensky đối đầu với giám đốc tình báo quân sự Kirill Budanov, hai người gần như ngang ngửa nhau: 33% số người được hỏi ủng hộ giám đốc tình báo quân sự, trong khi 32,5% ủng hộ nhà lãnh đạo trên thực tế.

Một cuộc đua trực tiếp giữa ông Zaluzhny và ông Budanov sẽ giúp ông Zelensky dẫn trước với tỷ lệ 44,5% so với 22%.

Trong kịch bản vòng đầu tiên rộng hơn với nhiều ứng cử viên, Tổng thống Zelensky vẫn sẽ dẫn đầu trong số những cử tri đã quyết định, nhưng chỉ nhận được chưa đến một phần ba tổng số phiếu ủng hộ, cuộc khảo sát cho thấy.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào năm ngoái, nhưng ông vẫn nắm quyền theo thiết quân luật.

Hiến pháp Ukraine quy định rằng, quyền lực của tổng thống phải được chuyển giao cho chủ tịch quốc hội trong những trường hợp như vậy.

Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi nhà lãnh đạo Ukraine là "nhà độc tài không có bầu cử".

Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng, nhóm của ông Zelensky đang âm thầm chuẩn bị cho khả năng tái tranh cử.

Cả ông Zaluzhny lẫn ông Budanov đều chưa chính thức tuyên bố tham vọng chính trị, khẳng định rằng, xung đột với Nga trước tiên phải được giải quyết.

Quân đội Ukraine đã phải đối mặt với hàng loạt thất bại trong hơn một năm qua, và Kiev hiện đang vận động Washington cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk với hy vọng thay đổi hướng đi.