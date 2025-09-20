'Cơ hội sống sót của siêu tăng Altay là rất mong manh'

Sau 20 năm phát triển, Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động sản xuất hàng loạt xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Altay vào ngày 5 tháng 9 tại nhà máy BMC Automotiv gần Ankara.

Dự kiến 3 chiếc Altay sẽ được bàn giao cho quân đội vào năm 2025, 11 chiếc trong năm 2026, 41 chiếc vào năm 2027 và 30 chiếc vào năm 2028. "Đây là sự hiện thực hóa giấc mơ trăm năm", nhà thầu tự hào tuyên bố.

Liên quan đến tin tức này, tạp chí Military Watch (MW) của Mỹ lưu ý rằng Altay có thể trở thành xe tăng mạnh nhất trong khu vực và "có khả năng thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông".

Altay đã trải qua một chặng đường phát triển khá khó khăn. Trong những năm 2010, xe tăng Leopard 2 mà Ankara mua, vốn đã tham chiến trên mặt trận Syria và Iraq, tỏ ra dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của IS, làm dấy lên tranh luận về hiệu quả của chúng.

Tờ Stars and Stripes viết rằng danh tiếng của Leopard 2 đã "bị tổn hại nghiêm trọng trong các trận chiến với IS", trong khi tờ National Interest lưu ý rằng chiếc MBT này "đã bộc lộ những điểm yếu đáng kinh ngạc".

Các tướng lĩnh Thổ Nhĩ Kỳ gọi trải nghiệm này là "đau thương" và nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển sang một loại xe mới. Điều này đã thúc đẩy công việc phát triển một loại xe tăng chiến đấu chủ lực mới.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu sản xuất hàng loạt xe tăng Altay.

Theo tờ Now News của Hàn Quốc, Altay, mặc dù được phát triển dựa trên K2, nhưng có những điểm khác biệt đáng kể, ví dụ như nó dài hơn và được trang bị 7 cặp bánh xe thay vì 6.

Việc áp dụng hệ thống nạp đạn thủ công đã tăng kíp lái từ 3 lên 4 người, và tốc độ bắn giảm từ 12 phát/phút xuống còn 6 phát. Tuy nhiên lớp giáp bảo vệ đã được cải thiện đáng kể, tăng khả năng sống sót nhưng lại làm giảm tính cơ động.

"Kết quả là Altay nặng hơn và chậm hơn K2. Không rõ liệu nó có thể khẳng định mình là xe tăng mạnh nhất ở Trung Đông hay không", ấn phẩm kết luận.

Một nhà phê bình từ trang Bemil của Hàn Quốc đã đi xa hơn trong đánh giá của mình: "Điều gì quan trọng hơn trên chiến trường hiện đại? Một chiếc xe tăng hạng nặng với lớp giáp chịu được đạn bắn? Hay một cỗ chiến xa nhẹ hơn nhưng cơ động nhanh? Khả năng sống sót của Altay rất mong manh".