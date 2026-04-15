HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cơ hội sở hữu bộ sưu tập du thuyền của bà Trương Mỹ Lan với mức giá “mềm” hơn

Trần Thái |

Đợt điều chỉnh mới với mức giảm 9% được kỳ vọng sẽ sớm tìm được người mua, phục vụ việc thi hành các bản án đã tuyên trong đại án Vạn Thịnh Phát.

Mới đây, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM ban hành quyết định về việc tiếp tục giảm giá các tài sản là tàu và du thuyền thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Việc này nhằm thực hiện các bản án hình sự đã tuyên từ năm 2024 và 2025 liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, và đây là lần giảm giá thứ 3 đối với các tài sản này sau khi các lần đấu giá trước đó không thành công.

Việc giảm giá được thực hiện dựa trên các quy định của Luật Thi hành án dân sự, các lệnh kê biên tài sản của Bộ Công an từ năm 2023 và kết quả thẩm định giá của đơn vị chuyên môn vào cuối năm 2025.

Giảm thêm 9%

Trong đợt này, cơ quan chức năng quyết định giảm 9% so với mức giá khởi điểm của lần đấu giá liền kề trước đó cho tất cả các tài sản đường thủy được kê biên.

Giảm giá lần 3 du thuyền của bà Trương Mỹ Lan - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan - Ảnh: Hoàng Triều

Chiếc du thuyền mang tên The Reverie Saigon, màu xanh trắng, được sản xuất tại Pháp vào năm 2018 với số đăng ký SG.8389.

Sau khi áp dụng mức giảm 9%, giá khởi điểm của du thuyền này đã hạ từ hơn 46,8 tỉ đồng xuống gần 42,6 tỉ đồng. Hiện tại, tài sản này đang được neo đậu và bảo quản tại Bến du thuyền Tam Sơn, Swan Bay - đảo Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh du thuyền hạng sang, hai chiếc tàu khác sản xuất tại Ba Lan năm 2017 cũng nằm trong danh sách giảm giá đợt này là tàu THALIA (số đăng ký SG.8317) và tàu ELECTRA (số đăng ký SG.8316).

Cả hai con tàu này đều có cùng mức giá khởi điểm ở lần đấu giá trước là hơn 4,6 tỉ đồng và hiện nay mức giá mới được ấn định đồng loạt là hơn 4,1 tỉ đồng mỗi chiếc.

Hai tài sản hiện đang được lưu giữ tại Vinhomes Central Park, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Tags

du thuyền

Trương Mỹ Lan

cơ hội sở hữu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại