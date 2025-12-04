Cơ hội cuối cùng nhận thưởng từ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ngày 8/12 tới đây, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 5/12 tức là hôm nay (4/12) là cơ hội cuối cùng để nhà đầu tư có thể nhận cổ phiếu thưởng từ Vingroup.

Theo kế hoạch, Vingroup sẽ phát hành 3,9 tỷ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gấp đôi lên 77.000 tỷ đồng. Đây là thương vụ phát hành cổ phiếu thưởng lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam. Sau phát hành, Vingroup sẽ vượt qua Hòa Phát để trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ kém 3 ngân hàng Vietcombank, MB và VPBank.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu Vingroup đang giao dịch quanh vùng đỉnh 265.000 đồng/cp, gấp 6,5 lần đầu năm. Vốn hóa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng theo đó vượt 1 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Con số này gấp đôi giá trị vốn hóa của cái tên xếp thứ 2 là Vietcombank.

Cổ phiếu Vingroup bốc đầu đẩy tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt. Theo cập nhật từ Forbes, tính đến ngày 3/12, Chủ tịch Vingroup có khối tài sản 24 tỷ USD, nằm trong top 100 người giàu nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một người Việt Nam lọt vào danh sách này của Forbes.

Vingroup đã và đang định hình một hệ sinh thái rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực từ công nghệ, công nghiệp đến bất động sản, hạ tầng, năng lượng và văn hoá – xã hội với một loạt “chiến mã” như VinFast, Vinhomes, VinSpeed, VinMetal,…

Các thành viên thuộc tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang đề xuất, triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn trên cả nước như Đường sắt cao tốc Bắc – Nam, Tuyến Metro Bến thành – Cần Giờ, Dự án điện khí LNG tại Hải Phòng, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Vinhomes Hạ Long Xanh,…

Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 của Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2025.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản Vingroup đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với 31/12/2024 và là lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.