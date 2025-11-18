Có hành lang pháp lý để cải tạo xe máy xăng sang xe máy điện

Với mục tiêu giúp thành phố gặp thuận lợi khi thực hiện chuyển đổi từ phương tiện chạy xăng sang chạy điện và người dân không phải bán, đổi xe máy chạy xăng sang xe máy chạy điện, Sở Xây dựng TPHCM và một số Hiệp hội vận tải đã có đề xuất với Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn cho các thủ tục để thực hiện chuyển đổi.

Thành phố Hà Nội đang có 8,2 triệu xe máy, chiếm hơn 80% phương tiện giao thông.

Theo đó, sau khi làm việc với một số đơn sản xuất cơ khí, động cơ xe máy, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản đề xuất gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) bổ sung quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật cho việc cải tạo xe máy từ xăng sang xe điện. Ngoài ra, Sở Xây dựng TPHCM cũng đánh giá, đây là giải pháp linh động, tận dụng xe cũ, tiết kiệm chi phí, giúp của người dân không phải bỏ tiền ra mua máy mới.

Đại diện Hiệp hội vận tải Hà Nội cũng cho biết, với hơn 8 triệu xe máy người dân trên địa bàn thành phố đang sử dụng (chiếm 68% số lượng phương tiện tham gia giao thông trên đường) nếu từ 1/7/2026 thành phố thực hiện cấm xe máy chạy xăng trong khu vực nội đô từ Vành đai 1 trở vào là một thử thách lớn. “Nếu có giải pháp chuyển đổi động cơ cho xe máy từ chạy xăng sang chạy điện thì rất hợp lý, giúp cho việc thực hiện xanh hóa giao thông trong khu vực nội thành Hà Nội gặp thuận lợi, người dân sẽ hưởng ứng” – đại diện Hiệp Hội vận tải Hà Nội nói.

Vẫn theo đại diện Hiệp Hội vận tải Hà Nội, qua làm việc và kiến nghị trực tiếp với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Hiệp hội thấy rằng, đây là chi tiết liên quan đến kỹ thuật, tuy nhiên trong quy định chưa có hướng dẫn cụ thể nên để thực hiện được thì Bộ Xây dựng và Chính phủ sẽ phải ban hành thêm các hướng dẫn cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cũng cho biết, trên cả nước hiện có hơn 74 triệu xe máy, chủ yếu chạy xăng, trong số này tại hai đô thị dự kiến cấm xe máy xăng trong nội đô là Hà Nội và TPHCM đang có lượng người dân sử dụng xe máy đông nhất. Cụ thể, lượng người dân sử dụng xe máy tại Hà Nội trên 8,2 triệu, tại TP HCM khoảng 11 triệu, chiếm từ 80 đến 85% số lượng phương tiện giao thông hai thành phố đang có.

Với việc cải tạo từ xe máy chạy xăng sang chạy điện, ông Nguyễn Văn Quyền nêu quan điểm ủng hộ cơ quan chức năng có giải pháp chuyển đổi. Theo ông, việc này thực hiện được sẽ thuận lợi hơn với việc người dân phải đổi hoặc bỏ tiền ra mua xe điện

Có hành lang pháp lý để chuyển đổi

Ngày 17/11, thông tin với PV Tiền Phong ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, hành lang pháp lý để hoán cải xe máy hiện Bộ Xây dựng đã có quy định. Cụ thể, hành lang pháp lý để hoán cải xe máy đã được Bộ Xây dựng (trước đó là Bộ GTVT) hướng dẫn tại Thông tư 47/2024 và Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) số 14:2024/BGTVT.

Đo khí thải xe máy tại Hà Nội tại một dự án hướng đến bảo vệ môi trường và kiểm soát xe cũ, nát.

Theo ông An, tại điều 22 và 23 của Thông tư 47/2024 quy định đầy đủ về hồ sơ, trình tự, thủ tục và các yêu cầu kỹ thuật đối với việc cải tạo xe máy nói chung, cũng như việc chuyển đổi xe máy xăng sang lắp động cơ điện.

Cho ý kiến về Sở Xây dựng TPHCM và một số Hiệp hội vận tải đã có đề xuất Cục Đăng kiểm hướng dẫn các thủ tục chuyển đổi, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, để hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục chứng nhận cải tạo cũng như hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện giải pháp cải tạo, chuyển đổi, Cục Đăng kiểm đề nghị doanh nghiệp cung cấp tài liệu hoặc trao đổi trực tiếp với đại diện của Cục Đăng kiểm về phương án chuyển đổi này.

Ông Nguyễn Tô An khẳng định việc hoán cải xe máy chạy xăng thành xe chạy điện không gặp vướng mắc về pháp lý. Tuy nhiên, chủ xe – đơn vị thực hiện chuyển đổi cần làm thủ tục hoán cải cụ thể, trình cơ quan đăng kiểm xem xét, phê duyệt trên hồ sơ kỹ thuật được lập.