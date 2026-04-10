"Cô Hạnh" của Bến không chồng: Cuộc sống làm mẹ đơn thân giản dị và yên bình

Gương mặt quen thuộc với khán giả những năm 2000

Đinh Thị Thúy Hà, sinh năm 1978 tại Hà Nội. Thúy Hà được biết đến nhiều nhất với vai cô Hạnh trong bộ phim Bến không chồng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh năm 2001.

Tiếp sau đó, chị liên tục xuất hiện trên truyền hình với hình ảnh phụ nữ nông thôn lam lũ, chịu thương chịu khó. Thúy Hà còn gây ấn tượng với vai nữ y tá Ngần trong bộ phim truyền hình Nhật ký chiến trường (dựa theo tiểu thuyết "Bê trọc" của nhà văn Phạm Việt Long).

Sau này, Thúy Hà đổi hình ảnh khi đảm nhận vai cá tính trong Bí mật Eva và Mưa bóng mây. Vai diễn Bích trong phim Mưa bóng mây đã mang lại cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm 2018, tại Liên hoan sân khấu Kịch nói toàn quốc, Thúy Hà đã nhận được Huy chương Bạc trong vở kịch nói Vùng Lạnh do NSND Hoàng Dũng làm đạo diễn.

Thúy Hà là diễn viên của đoàn kịch 2 Nhà hát kịch Hà Nội. Sau những đóng góp cho nghệ thuật, Thúy Hà quyết định tạm nghỉ một thời gian vì lý do gia đình. Những năm gần đây chị trở lại với phim Về nhà đi con và Sinh tử.

Mới đây, diễn viên Thúy Hà đã chứng minh chị có thể biến hóa các vai diễn mà không sợ "một màu" khi tham gia dự án phim điện ảnh cách mạng Mưa đỏ.

Mẹ đơn thân sống giản dị và yên bình

Trên màn ảnh, Đinh Thúy Hà luôn vào vai những người phụ nữ yêu thương hy sinh cho gia đình thì ngoài đời chị cũng vậy. 20 tuổi đã nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ với hào quang của nghệ thuật nhưng khi lấy chồng, có con chị khép lại giấc mơ ấy.

Chị vẫn hoạt động ở Nhà hát kịch Hà Nội nhưng không nhận đóng phim vì sức khỏe của con trai. Nữ diễn viên tuổi Ngọ nói: "Từ khi sinh ra, cậu con trai thứ hai của tôi đã có sức đề kháng rất kém nên thường xuyên ốm đau. Đã nhiều lần tưởng chừng sẽ có chuyện buồn xảy ra nếu bạn ấy không được đưa đi cấp cứu kịp. Hôm nay bạn ấy khỏe nhưng mai có thể ốm ngay nên tôi không yên tâm lắm nếu đi quay ở ngoại tỉnh và phải ở lại qua đêm cùng đoàn phim.

Vì vậy, tôi không dám đi đâu xa và cũng không dám nhận đóng phim dài tập mà chỉ làm việc quanh quanh ở thành phố để có thể về nhà với con. Bạn ấy dù đã lớn hơn nhưng vẫn phải để ý đến sức khỏe. Tôi nhiều lần phải ngậm ngùi từ chối những cơ hội đến với mình".

Những năm gần đây, khi con cái khôn lớn hơn, cuộc sống ổn định chị mới quay trở lại phim ảnh. Sau thành công của phim "Về nhà đi con", Thúy Hà thừa nhận đã ly hôn chồng.

Chị nói: "Tôi chính thức ly hôn vào ngày 28 Tết năm 2018. Sau ly hôn, cuộc sống của tôi đổi khác rất nhiều. Cái đầu tiên đó là tôi không còn phải lo lắng cho một người khác nữa. Tôi dành sự quan tâm và lo lắng đó cho bản thân, cho các con của mình". Ngoài ra, chị còn trấn an khán giả rằng cuộc sống hiện tại của chị đã ổn hơn xưa.

Bên cạnh nghệ thuật, Đinh Thúy Hà còn đam mê kinh doanh, đặc biệt đầu tư bất động sản. Nhờ vậy, ở tuổi 48, nữ diễn viên sở hữu trong tay khối tài sản đáng kể, với nhiều bất động sản trải dài từ Bắc vào Trung.

Mới đây, nữ diễn viên phim Mưa đỏ thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh về cơ ngơi mới tậu tại Đà Nẵng. Đây là căn nhà nhỏ xinh gồm một tầng và một gác xép. Dù diện tích nhỏ, không gian vẫn được bố trí đầy đủ công năng với sofa, bếp nấu, bàn ăn và các khu sinh hoạt cần thiết.

Hiện tại, gia đình nữ diễn viên sinh sống chủ yếu ở Hà Nội. Qua một số hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy phòng khách nổi bật với mảng tường đỏ kết hợp nội thất gỗ.

Ngoài ra, diễn viên Đinh Thúy Hà còn sở hữu một căn nhà tại Đường Lâm (Hà Nội), được cô bắt tay xây dựng trong giai đoạn dịch COVID-19. Cơ ngơi mang đậm kiến trúc nhà nông thôn với những mảng tường vàng, mái ngói đỏ, lu nước, mành tre,...

Về 2 con trai, dù là một người rất yêu nghệ thuật nhưng diễn viên Thúy Hà không muốn các con theo nghiệp của mình. Chị cho rằng nghề này vất vả và thu nhập bấp bênh, nếu là con gái còn theo đuổi chứ con trai thì không thể lo được cho gia đình.

Dù nói vậy nhưng diễn viên Đinh Thúy Hà cũng cho con đi trải nghiệm công việc diễn xuất và cuối cùng con trai chị đã nghe theo mẹ. Về cuộc sống riêng tư, nữ nghệ sĩ cũng có nhiều người theo đuổi nhưng chị chọn độc thân và sống bình yên bên 2 con.