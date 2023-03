Có hai con từng bị chẩn đoán tự kỷ, một doanh nhân mạnh tay đầu tư vào giáo dục chuyên biệt, khẳng định không rút tiền mua nhà, mua xe

Cách đây hơn 10 năm, ca sĩ - nhạc sĩ Thanh Bùi đã cho ra mắt Học viện Âm nhạc Soul Academy tại quận 3, TP HCM. Hiện nay, đơn vị này được đổi tên thành Học viện Âm nhạc và Trình diễn Nghệ thuật Soul (SMPAA). Đây là cơ sở giảng dạy nhiều bộ môn liên quan đến nghệ thuật. Trong đó tập trung vào hai chương trình âm nhạc và vũ đạo.

Cho đến nay, Thanh Bùi (thông qua Tập đoàn En Pointe Management) đã có gần 20 thương hiệu giáo dục - đào tạo phục vụ cho nhiều đối tượng học sinh, lứa tuổi cũng như trường chuyên biệt do đối tượng đặc biệt. Các cơ sở này hiện tập trung chủ yếu tại TP HCM.

Cụ thể, hệ thống giáo dục của Thanh Bùi có Trường Mầm Non Thế Giới Mặt Trời - Little Em’s Pre-school dành cho trẻ em từ 18 tháng đến 6 tuổi. Đây là trường mầm non đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hợp tác cùng Reggio Children, Ý.

Một cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục của Thanh Bùi.

Cạnh đó, Thanh Bùi còn sở hữu trường mầm non Wisdomland, hệ thống Giáo dục Mầm non Em Maison.



Với lứa tuổi tiểu học, Thanh Bùi và các cộng sự của mình có Trường Tiểu học Việt Nam Tinh Hoa (NLCS HCMC). Đây là trường chuyên song ngữ học thuật đầu tiên tại Việt Nam, với sự kết hợp giữa chương trình giảng dạy Việt Nam và quốc tế.

Hệ thống đào tạo giáo dục phổ thông của Thanh Bùi có thương hiệu Royal Embassy Academy (REA) - trường liên cấp song ngữ mầm non - THPT với chương trình Royal + (tích hợp Chương trình Bộ GD & ĐT và Tú tài Quốc tế IB), tích hợp chương trình nâng cao các bộ môn nghệ thuật và thể thao.

Hai con của doanh nhân Thanh Bùi từng bị chẩn đoán mắc tự kỷ

Ở lĩnh vực giáo dục chuyên biệt, ông Thanh Bùi đầu tư Trung tâm Giáo dục Special Em’s (SEEC) và Trung tâm Quốc tế Chẩn đoán và Can thiệp sớm Rối loạn Phổ tự kỷ (VICA) cung cấp Chương trình Can thiệp sớm cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt như trẻ mang hội chứng rối loạn phổ tự kỷ hoặc những trẻ bị nghi ngờ mắc hội chứng liên quan với một số dấu hiệu như gặp khó khăn trong việc biểu đạt cảm xúc, giao tiếp và tương tác xã hội, khả năng chơi và vận động cũng như có hành vi lặp đi lặp lại.

Doanh nhân Thanh Bùi không ngờ các con bị khó khăn về ngôn ngữ. Ảnh: Dy Khoa.

Ít ai biết rằng hai người con song sinh của doanh nhân Thanh Bùi từng bị chẩn đoán tự kỷ. Doanh nhân này cho biết khi đó ông không ngờ các con bị gặp khó khăn về ngôn ngữ vì hai bé sinh đôi và sinh sớm. Nhưng các con của ông Thanh lại được chẩn đoán là mắc tự kỷ. “Tôi đã suy sụp và không thoải mái”, ông bày tỏ.



Tuy nhiên, ông cũng lấn cấn vì chẩn đoán đó được đưa ra khá nhanh, chỉ sau nửa tiếng thăm khám. Vì vậy, ông tiếp tục hành trình tìm đến các chuyên gia quốc tế. Một chuyên gia đã theo dõi hai người con của nam nhạc sĩ trong ba tháng và kết luận hai bé không bị rối loạn phổ tự kỷ. “Hiện nay hai bé phát triển bình thường. Có nhiều điều bé phát triển hơn nhưng cũng thứ chậm hơn các trẻ em khác”, ông tâm sự.

Đề cập về học phí của SEEC và VICA, Thanh Bùi khẳng định: “VICA sẽ có phân khúc cao hơn SEEC. Đối với một mô hình chất lượng thì chắc chắn phải có chi phí [cao - PV ]. Tôi nghĩ rằng hai mô hình sẽ đáp ứng được cho nhiều đối tượng phụ huynh. Chúng tôi cũng tổ chức các buổi huấn luyện, hội thảo, chia sẻ miễn phí cho cộng đồng thông qua đội ngũ chuyên gia”.

Ông nói tiếp: “Mười năm trước, Học viện Soul (SMPAA) chỉ dành cho gia đình có điều kiện. Nhưng chúng tôi cũng đã có những thương hiệu khác cho nhiều đối tượng khách hàng hơn. Nhờ vậy, mọi người cũng sẽ được tiếp cận với chuyên môn sâu, những chương trình chất lượng. Một trăm phần trăm lợi nhuận được tái đầu tư cho những dự án giáo dục. Tôi sẽ không rút tiền ra để mua xe, nhà... vì đó không phải mục tiêu của tôi". Thanh Bùi cũng khẳng định, mục tiêu của dự án này là trở thành mô hình điểm để thu hút thêm nhiều chủ đầu tư, nhà giáo dục khác đi cùng trên con đường phục vụ trẻ em Việt Nam.