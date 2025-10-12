Cô giúp việc nghỉ hưu sớm, mang 2 tỷ rủ “ông hàng xóm” xây nhà dưỡng già: Tuổi này mới biết sung sướng là gì

Cô giúp việc nghỉ việc về quê rủ ông hàng xóm xây nhà ở

Câu chuyện về cô Trần - người giúp việc 55 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ nghỉ hưu sớm, mang 2 tỷ đồng về quê xây nhà cùng “ông hàng xóm” đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Không phải vì số tiền lớn, mà vì sau nửa đời lo cho người khác, cuối cùng cô chọn sống cho chính mình.

Ảnh minh họa.

Câu chuyện được kể lại bởi chị Hải Yến (30 tuổi), con gái của gia đình mà cô Trần từng làm giúp việc suốt 15 năm. “Cô Trần ở với mẹ tôi lâu đến mức như người nhà. Sau này, khi tôi sinh con, cô lại sang phụ trông cháu. Cả đời cô hiền lành, chịu khó, làm việc chẳng ngơi tay,” chị kể.

Ở Thượng Hải, cô Trần sống trong một căn phòng nhỏ trong nhà chủ, sáng lo bữa ăn, tối ru con, dọn dẹp từng góc. Không có người thân bên cạnh, cô coi gia đình chủ như con cháu của mình. Thế nhưng ít ai biết, ngoài khoản lương hàng tháng, cô Trần còn có một khoản tiết kiệm kha khá khoảng 300 nghìn NDT (hơn 1 tỷ đồng) - từ việc bán nhà và đất sau khi ly hôn từ nhiều năm trước. Số tiền ấy cô gửi ngân hàng, cộng thêm ít vàng mua từ những năm giá còn thấp. Cô vẫn luôn nói với mọi người: “Tôi không cần giàu, chỉ cần có chút tiền phòng thân, sau này đỡ làm phiền ai.”

Vài năm gần đây, ở quê cô Trần có ông Linh - người cùng tuổi, góa vợ, sống một mình trên mảnh đất rộng. Hai người quen nhau từ nhỏ, thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm. Rồi không biết từ khi nào, họ nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ cả chuyện tương lai. “Cô kể là ông ấy có đất, còn cô có tiền. Hai người đùa nhau: ‘Hay là cùng nhau dựng cái nhà, chăm vườn, nuôi gà, dưỡng già cho vui’,” chị Hải Yến nhớ lại.

Tưởng là nói chơi, nhưng cô Trần bắt đầu thật sự tính toán. Năm 2024, khi vừa tròn 55 tuổi - sớm hơn dự định 5 năm, cô xin nghỉ việc, thu xếp đồ đạc, mang theo gần 2 tỷ đồng tiền tiết kiệm và lãi vàng, quyết định rời thành phố.

Gia đình chị Hải Yến ban đầu còn khuyên cô suy nghĩ lại: “Cô sống ở đây quen rồi, về quê liệu có hợp không?”

Nhưng cô chỉ cười: “Tôi làm nửa đời người rồi, giờ muốn sống nửa đời còn lại nhẹ nhàng một chút.”

Cuộc sống hạnh phúc là thế này đây!

Ba tháng đầu, cô Trần và ông Linh cùng nhau lo xây nhà trên mảnh đất của ông. Căn nhà 2 tầng, mái ngói đỏ, mỗi người có không gian riêng, chung một gian bếp và khoảng sân rộng phía trước. Nhà còn có thêm nhiều phòng, dự tính để con cháu ông Linh có đến chơi, hoặc cho các bạn trẻ có về quê du lịch, cần thuê phòng trọ,...

Căn nhà sau khi hoàn thiện.

Chiếc view siêu đẹp.

Thỉnh thoảng vẫn có người thuê phòng, hàng xóm ghé chơi.

Cô gọi điện khoe với chị Hải Yến qua video, giọng đầy phấn khởi: “Cô tự chọn từng viên gạch, từng cánh cửa. Có một chỗ nhỏ để trồng rau, góc hiên để pha trà. Cảm giác được xây nhà theo ý mình là sướng nhất trần đời!”

Căn nhà dần hình thành: phía trước là giàn hoa giấy, bên hông có vườn rau nhỏ và chuồng gà, xa xa là ruộng lúa xanh. Cô bảo, buổi sáng nhìn thấy sương phủ cánh đồng là thấy lòng bình yên lạ lùng.

Một năm sau, căn nhà hoàn thiện. Cô Trần vẫn giữ liên lạc với gia đình chị Hải Yến, mỗi lần gọi video là một lần “khoe”: Buổi sáng, cô dậy lúc 7h, ra vườn hái rau, cho gà ăn. Trưa nấu cơm, chiều tưới hoa, tối ngồi đọc sách hoặc xem tivi với ông Linh. Hôm nào rảnh, cô còn làm đồ thủ công bán online, vừa vui, vừa có thêm tiền tiêu vặt. Thỉnh thoảng, nhiều người trẻ từ thành phố xuống, yêu thích không gian này vẫn ghé thuê phòng trọ ở, cũng vui nhà vui cửa mà lại có thêm thu nhập.

“Ở thành phố, tôi dậy 5h sáng để nấu ăn cho người khác. Giờ tôi nấu cho chính mình, thấy bữa cơm nào cũng ngon hơn,” cô cười nói.

Cô Trần bảo, ở quê không còn tiếng xe cộ, không có deadline hay việc nhà của người khác. Chỉ có nắng, gió, và tiếng gà gáy buổi sớm. “Thật ra, tôi chưa từng biết sống chậm là như thế nào, đến giờ mới học được,” cô nói.

Vườn rau xanh mát.

Giờ đây, cô Trần không còn đếm từng tháng lương hay lo lắng chuyện ốm đau. Tiền lãi ngân hàng đủ cho hai người sinh hoạt, phần còn lại là niềm vui tự tay làm mọi thứ. “Ở tuổi này, tôi không cần ai nuôi, chỉ cần có người để nói chuyện, có nhà để về. Còn lại, bao nhiêu cũng được,” cô nói qua điện thoại, giọng thanh thản.

Chị Hải Yến kể, nhìn cô Trần qua màn hình, thấy cô cười nhiều hơn, tóc điểm bạc nhưng da dẻ hồng hào, trẻ ra cả chục tuổi.

2tỷ đồng không mua được biệt thự, nhưng mua được sự bình yên. Với cô Trần, “sướng nhất trần đời” không phải là có tiền hay người chăm sóc, mà là được làm chủ cuộc sống của chính mình.

Giữa những ồn ào của cuộc đời, có lẽ hạnh phúc thật sự chỉ giản dị như vậy thôi, một căn bếp nhỏ, một khu vườn vừa tay, và một người đủ yên để cùng ngồi pha ấm trà chiều.

Nguồn: Baidu.