Cô giáo phạt học sinh tự chích kim tiêm: Luật pháp và lương tâm nghề nghiệp

Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ) |

Hành vi giáo viên dùng kim tiêm để răn đe học sinh không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đặt ra vấn đề nghiêm trọng về đạo đức và lương tâm nghề nghiệp.

Những ngày qua, dư luận bất bình về việc một số học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (TPHCM) bị cô giáo phạt bằng cách dùng kim tiêm tự chích vào tay để "răn đe".

Ở khía cạnh luật pháp, hành vi này của cô giáo có bị xử lý hình sự hay không?

Có dấu hiệu vi phạm hình sự

Việc dùng kim tiêm đâm vào tay học sinh được xác định là vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em.

Cụ thể, theo khoản 3, Điều 6 Luật Trẻ em, đây là hành vi bạo lực đối với trẻ em, bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức. Luật quy định rõ, bạo lực trẻ em bao gồm các hành vi hành hạ, ngược đãi, xâm hại thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây tổn hại về thể chất và tinh thần.

Với hành vi trên, giáo viên có thể bị xử phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng theo Nghị định 130/2021/NĐ-CP. Đồng thời, người vi phạm buộc phải chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh cho học sinh (nếu có) và tiêu hủy các vật phẩm gây hại.

Đáng chú ý, theo hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, kim tiêm – dù là công cụ sinh hoạt – vẫn có thể bị xem là “phương tiện nguy hiểm” nếu được sử dụng để gây tổn hại sức khỏe hoặc có nguy cơ lây nhiễm bệnh. Trong trường hợp kim tiêm đã qua sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc, mức độ nguy hiểm càng gia tăng.

Không dừng lại ở xử phạt hành chính, vụ việc còn có dấu hiệu vi phạm hình sự. Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định: người cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác, đặc biệt khi sử dụng hung khí nguy hiểm hoặc đối với nạn nhân dưới 16 tuổi, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Do đó, tùy theo mức độ thương tích và hậu quả thực tế, giáo viên trong vụ việc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bởi nạn nhân đều là học sinh chưa đủ 16 tuổi.

Đi ngược nguyên tắc giáo dục

Nghề giáo vốn được xem là nghề “trồng người”, đòi hỏi sự chuẩn mực, kiên nhẫn và lòng nhân ái. Việc sử dụng một vật có khả năng gây tổn hại sức khỏe, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh, cho thấy sự lệch chuẩn trong nhận thức và kiểm soát hành vi sư phạm.

Lương tâm nghề nghiệp của người giáo viên không chỉ nằm ở việc truyền đạt kiến thức mà còn ở trách nhiệm bảo vệ, tôn trọng và nuôi dưỡng học sinh.

Khi lựa chọn biện pháp mang tính bạo lực, giáo viên đã đi ngược nguyên tắc giáo dục tích cực, làm tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần của học sinh, đồng thời phá vỡ niềm tin giữa thầy và trò.

Kỷ luật học sinh cần dựa trên phương pháp giáo dục nhân văn, không phải bằng sự đe dọa hay trừng phạt gây hại. Giữ gìn lương tâm nghề nghiệp chính là giữ gìn giá trị cốt lõi của nghề giáo.

Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to
Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

00:43
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
