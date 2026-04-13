Cô giáo nói trò "không ăn được thịt gà" nhưng học sinh P.A lại đáp "Có ạ": Khoảnh khắc tréo ngoe trong phóng sự VTV24

Bữa ăn học đường vốn là điều rất bình thường tại trường học, nhưng khi bị đặt dấu hỏi về chất lượng và sự minh bạch, lại lập tức trở thành vấn đề lớn. Đặc biệt khi đối tượng liên quan là học sinh tiểu học, lứa tuổi cần được đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và sự chăm sóc đúng mức.

Trong phóng sự phát sóng ngày 12/4 mới đây của VTV24 đã ghi nhận nhiều bất thường trong bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Ninh Bình) từ suất ăn thiếu dinh dưỡng, định lượng không rõ ràng đến sự chênh lệch giữa hóa đơn và thực tế, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Ngay đầu phóng sự, đã xuất hiện một tình tiết gây tranh cãi khi cả lớp được phát cơm nhưng một em chưa có. Khi phỏng vấn hỏi về suất cơm còn thiếu, giáo viên giải thích rằng bạn học sinh tên P.A chưa có cơm vì “không ăn được thịt gà”. Tuy nhiên, ngay khi được phỏng viên hỏi trực tiếp “Con có ăn được thịt gà không?”, học sinh này đã trả lời rõ ràng: “Có ạ”. Câu trả lời ngây ngô này không chỉ khiến người xem ngỡ ngàng mà còn làm nảy sinh nghi vấn về sự trung thực trong lời giải thích của giáo viên.

Hình ảnh thực tế trong phóng sự cho thấy suất ăn của các em trong lớp chỉ có phần lớn là cơm trắng, một ít đậu phụ, canh rau, vài miếng thịt gà. Trong khi đó, ở phần giới thiệu, nhà trường cho biết thực đơn có “gà rang, đậu phụ sốt cà chua, canh bí xanh” với tổng lượng gà lên tới 98kg.

Tuy nhiên, khi đi sâu vào cách tính định lượng, nhiều điểm bất hợp lý dần lộ rõ. Theo lời nhân viên nhà bếp, 98kg gà được chia suất để mỗi học sinh có khoảng gần 70g thịt chín. Nhưng thực tế, trong số đó chỉ có 38kg là thịt gà nguyên, còn lại 60kg là gà công nghiệp lẫn xương dùng để nấu canh. Khi tính toán lại và trừ phần nước, lượng thịt thực tế mỗi học sinh nhận được chỉ còn khoảng 35-50g.

Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ở cách tính khối lượng là “cân cả nước lẫn thịt”. Điều này khiến việc kiểm soát định lượng trở nên mơ hồ, bởi phần nước trong món ăn không thể phản ánh giá trị dinh dưỡng tương đương phần thịt. Trong khi đó, theo đại diện nhà trường, việc chia suất tại lớp lại phụ thuộc nhiều vào “kỹ năng của người chia”, thậm chí có tình huống bị nhắc nhở vì “chia hơi quá tay”.

Phóng sự còn chỉ ra sự chênh lệch giữa số liệu trên hóa đơn và nhu cầu thực tế. Có những hóa đơn ghi nhận lượng thực phẩm không đủ để phục vụ hơn 1.000 học sinh ăn bán trú. Số liệu về suất ăn cũng không thống nhất khi dự kiến khoảng 1.070 suất nhưng bảng định lượng lại ghi 1.086 suất, bao gồm cả suất cho học sinh và nhân viên.

Về phía nhà trường, ông Đỗ Văn Tự - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã đưa ra các giải thích liên quan đến quy trình nhập hàng và chế biến. Tuy nhiên, những con số giữa sổ sách và thực tế vẫn tồn tại nhiều điểm không trùng khớp. Đáng chú ý, dù đại diện nhà trường thừa nhận phụ huynh có thể đến để giám sát, nhưng trong ngày ghi hình lại không có phụ huynh nào trực tiếp theo dõi quy trình.

Video cũng chỉ ra một vấn đề cốt lõi khi việc công khai mới dừng ở mức nguyên liệu đầu vào, chưa có định lượng cụ thể cho từng suất ăn. Điều này khiến phụ huynh gần như không có căn cứ rõ ràng để kiểm tra xem con mình có được ăn đúng, ăn đủ hay không.

Câu chuyện này không còn dừng lại ở một bữa ăn thiếu thịt hay một suất cơm “chia chưa đều”, mà đặt ra vấn đề nghiêm túc về cách vận hành và giám sát bữa ăn học đường. Khi định lượng bị tính theo kiểu “cả nước lẫn cái”, khi số liệu trên giấy không khớp với thực tế trên bàn ăn thì quyền lợi của học sinh rõ ràng đang bị đặt vào một khoảng mơ hồ.

Bữa ăn bán trú vốn không chỉ là chuyện no hay đói, mà còn liên quan trực tiếp đến dinh dưỡng, sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ. Vì vậy, nếu khâu kiểm soát còn lỏng lẻo, cách công khai còn nửa vời, thì dù thực đơn có đẹp đến đâu trên giấy cũng khó tạo được niềm tin của phụ huynh.

Bên cạnh đó, quay trở lại mâu thuẫn ban đầu giữa câu giải thích của giáo viên và câu trả lời của bạn học sinh, sự việc cũng đặt ra những câu hỏi về tính trung thực ngay trong môi trường sư phạm. Tại sao một lý do không đúng sự thật lại được đưa ra nhanh chóng để giải thích cho một suất cơm bị thiếu? Câu trả lời "Có ạ" của đứa trẻ không chỉ khiến người lớn phải giật mình mà còn cho thấy những kẽ hở trong việc đối soát và chăm lo cho các em hằng ngày. Khi sự thật bị che lấp bởi những lời bao biện, người chịu thiệt thòi sau cùng vẫn luôn là những học sinh nhỏ tuổi - đối tượng đáng lẽ phải được ưu tiên bảo vệ và chăm sóc kỹ lưỡng nhất.