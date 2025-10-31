Cô giáo Mỹ thuật đang hot nhất TikTok: Mặt đã xinh, style đi dạy còn đỉnh hơn!

Trong suy nghĩ của nhiều người, giáo viên thường gắn với hình ảnh nghiêm túc, giản dị, thậm chí có phần mộc mạc. Nhưng mọi thứ đã khác xưa. Ngày càng nhiều thầy cô chú ý hơn đến phong cách cá nhân và cách thể hiện bản thân. Và cô giáo Mỹ thuật có tên Văn Nghệ, 28 tuổi, đến từ Quảng Đông (Trung Quốc) dưới đây là ví dụ rõ ràng nhất cho điều đó.

Cô giáo này sở hữu style đi dạy quá sức đỉnh

Xuất hiện trong loạt ảnh lan truyền trên MXH, Văn Nghệ gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối và đặc biệt là gu thời trang khác biệt. Mỗi ngày đến trường, cô đều diện một outfit mới, nổi bật nhất là những bộ Hán phục cách tân vừa tinh tế, vừa tôn vinh nét truyền thống. Cô còn khéo léo chọn kiểu tóc, phụ kiện như trâm cài để tổng thể hài hòa và nữ tính hơn.

Loạt trang phục của nữ giáo viên không hề trùng lặp, phối hợp chỉn chu đến từng chi tiết khiến dân tình liên tục khen ngợi. Nhiều người cho rằng hiếm có giáo viên nào vừa duyên dáng, vừa thể hiện được cá tính sáng tạo như vậy.

Mỗi ngày nữ giáo viên này đến lớp là một trang phục khác nhau

Ngoài Hán phục cách tân...

Cô giáo trẻ này còn thử thêm nhiều style khác nhau

Nhưng dù là style gì thì cũng vô cùng hút mắt

Bên cạnh lời khen, phong cách của cô Văn Nghệ cũng khiến không ít người tranh cãi. Một số phụ huynh lo ngại việc giáo viên mặc Hán phục đến lớp có thể khiến học sinh mất tập trung, bởi đây là trang phục đặc biệt, ít khi thấy trong môi trường học đường.

Không ít ý kiến còn cho rằng hình ảnh quá chỉn chu của cô có thể khiến học sinh, đặc biệt là các bạn nữ, nảy sinh tâm lý so sánh và đua đòi. "Nếu trẻ thấy cô giáo mặc đẹp, sẽ dễ bắt chước, đòi hỏi hay lệch hướng giá trị" , một phụ huynh bày tỏ quan điểm.

Ngoài ra, có người còn nghi ngờ cô giáo trẻ này dựng cảnh để quảng cáo thời trang, vì ảnh chụp quá chỉn chu, bảng đen trống trơn và góc máy như được sắp đặt sẵn.

Dẫu vậy, Văn Nghệ cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phụ huynh cũng như netizen

Trước loạt ý kiến trái chiều, Văn Nghệ đã đăng một tâm thư dài trên trang cá nhân. Cô khẳng định mình không phải người mẫu, không bán quần áo, chỉ đơn giản là một giáo viên Mỹ thuật yêu thích thời trang và ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong công việc.

"Tôi không chụp ảnh trong giờ dạy. Những bức hình đều được chụp lúc ra chơi hoặc sau giờ học. Tôi tôn trọng quy định của trường và luôn ăn mặc phù hợp với môi trường giáo dục" , cô giải thích.

Cô giáo Văn Nghệ cũng bày tỏ rằng việc ăn mặc gọn gàng, chỉn chu khi đến lớp là một cách thể hiện thái độ nghiêm túc với nghề, đồng thời nhấn mạnh giáo viên cũng có quyền được có cuộc sống và phong cách riêng.

"Tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui của mình. Ngoài công việc, tôi vẫn là một người trẻ thích sáng tạo và yêu cái đẹp" , cô viết.

Ngoài những giờ lên lớp, Văn Nghệ còn lập riêng một blog chia sẻ phong cách thời trang của mình. Tại đây, cô thường đăng những outfit trẻ trung, hiện đại hơn so với khi đi dạy.

Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận nữ giáo viên xinh xắn này đang truyền cảm hứng cho nhiều người rằng giáo viên cũng có thể vừa giỏi chuyên môn, vừa có phong cách sống đẹp và tự tin thể hiện bản thân.

Cô giáo trẻ khẳng định mình chỉ là một người ưa thích thời trang và là một cô giáo bình thường

Cô cho rằng việc mặc đẹp cũng là tôn trọng công việc của mình