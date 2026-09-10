HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cô giáo mầm non bị xe tải cán khi xả thân cứu bé 2 tuổi được hỗ trợ lắp chân giả

Việt Linh
|

Sau khi đến Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi, tìm hiểu nhu cầu phục hồi của cô Hoàng Thị Hiền, một đơn vị cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả cho cô.

Bệnh viện Việt Đức thông tin, trước hoàn cảnh của cô giáo Hoàng Thị Hiền (Trường Mầm non Phú Sơn), TS.BS Phan Bá Hải, Phó Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kết nối với một đơn vị cung cấp chân giả để hỗ trợ cô.

Đại diện đơn vị này trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên, tìm hiểu tình trạng và nhu cầu phục hồi của cô Hiền, đồng thời cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả.

Sự hỗ trợ giúp cô có thêm cơ hội phục hồi khả năng vận động, từng bước trở lại cuộc sống và công việc sau tai nạn.

Cô giáo mầm non Nghệ An bị xe tải cán do cứu học sinh được hỗ trợ lắp chân giả (Ảnh: BVCC)

Chiều 28/8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn, bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường. Phát hiện xe tải đang lao tới, cô Hoàng Thị Hiền lập tức chạy theo, ôm lấy học sinh và đưa em ra khỏi hướng di chuyển của xe.

Bé trai được an toàn, còn cô Hiền bị xe tải cán qua hai chân. Cô được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tân Kỳ, sau đó chuyển xuống Bệnh viện 115 Nghệ An. Do chấn thương quá nặng, gia đình đưa cô ra Hà Nội điều trị.

Cô Hiền nhập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đau đớn dữ dội, hai bàn chân chảy nhiều máu. Chân phải bị dập nát phức tạp, gân và xương tổn thương nặng, các đầu ngón chân xẹp, lạnh.

Các bác sĩ lập tức phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc tổ chức dập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương, với mục tiêu cao nhất là bảo tồn bàn chân cho cô.

Sau 10 ngày điều trị, chân trái tạm ổn định nhưng chân phải vẫn tiếp tục hoại tử. Cô Hiền dự kiến phải trải qua thêm một số cuộc phẫu thuật. Các bác sĩ đang nỗ lực bảo tồn tối đa phần chi còn lại.

Hoàn cảnh gia đình cô Hiền đặc biệt khó khăn. Cô là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ 7 và 4 tuổi. Sau tai nạn, hai con được gửi cho ông bà ngoại chăm sóc. Chị gái và anh trai phải nghỉ việc, thay nhau túc trực tại bệnh viện.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền, đồng thời biểu dương hành động dũng cảm, trách nhiệm và sự hy sinh vì học trò.

Thứ trưởng cho biết Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho cô Hoàng Thị Hiền nhằm ghi nhận hành động cao đẹp của cô. Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đến thăm hỏi và hỗ trợ cô Hiền 20 triệu đồng.

Hiện cô Hiền tiếp tục được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị, theo dõi và nỗ lực bảo tồn tối đa phần chi còn lại.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại