Cô giáo chụp lén hành động lạ của nữ sinh, biết mối quan hệ của 2 bên mà phì cười

Một hình ảnh chụp tại lớp học được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Trong ảnh, giáo viên ghi lại khoảnh khắc một học sinh sử dụng kem chống nắng ngay trong giờ học, sau đó gửi vào nhóm báo gia đình, nhắc nhở con mình.

Điều khiến nhiều người chú ý không nằm ở hành động của học sinh mà ở chi tiết phía sau: em chính là con của cô giáo đứng lớp.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều bình luận. Không ít người bày tỏ sự thích thú trước cách ứng xử tự nhiên mà rạch ròi của giáo viên. Câu chuyện cũng trở thành một ví dụ khá dễ thương về "vai diễn kép" của những phụ huynh đồng thời là giáo viên. Không phải lúc nào họ cũng cứng nhắc, nhưng cũng không vì là con mình mà buông lỏng.

Khi đứng lớp, cô vẫn giữ đúng quy định chung, nhắc nhở học sinh như với bất kỳ ai. Nhưng phía sau sự nghiêm túc ấy, nhiều người tin rằng vẫn là sự quan tâm rất đời thường của một người mẹ chỉ là được đặt đúng chỗ, đúng lúc.

Không ít người từng trải qua cảm giác có cha mẹ dạy mình trong lớp học cũng chia sẻ rằng, đôi khi áp lực là điều khó tránh. Nhưng nếu ranh giới giữa tình cảm và kỷ luật được giữ vững, điều đó lại trở thành một lợi thế, khi trẻ vừa nhận được sự đồng hành gần gũi, vừa học được cách ứng xử đúng mực trong tập thể.

Thực tế, việc giáo viên giảng dạy con em mình không phải hiếm, đặc biệt ở các trường phổ thông. Tuy nhiên, tình huống này luôn đi kèm yêu cầu về sự tách bạch vai trò. Nhiều cơ sở giáo dục hiện nay chủ động bố trí để giáo viên không trực tiếp dạy lớp có con mình, nhằm hạn chế phát sinh những vấn đề nhạy cảm.

Trong trường hợp vẫn xảy ra, các chuyên gia giáo dục cho rằng nguyên tắc quan trọng là đảm bảo công bằng và minh bạch. Giáo viên cần áp dụng quy định chung cho tất cả học sinh, đồng thời cân nhắc cách thức nhắc nhở để không ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ.

Từ góc độ quản lý lớp học, hành vi sử dụng mỹ phẩm trong giờ học được xem là không phù hợp, cần được điều chỉnh. Tuy nhiên, cách xử lý cụ thể nên hướng đến mục tiêu giáo dục thay vì tạo áp lực hoặc khiến học sinh rơi vào tình huống khó xử.

Câu chuyện đang được bàn luận cho thấy một thực tế: khi mối quan hệ gia đình và nhà trường giao thoa, việc giữ ranh giới rõ ràng là cần thiết. Điều này không chỉ đảm bảo kỷ luật lớp học mà còn giúp học sinh hiểu và tuân thủ quy tắc chung trong môi trường tập thể.