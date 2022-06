Với giới siêu giàu, khủng hoảng chi phí sinh hoạt không phải là một vấn đề.



Tour du thuyền vòng quanh thế giới kéo dài 150 đêm - dài nhất trong lịch sử RSSC - đã được bán sạch chỗ dù phải đến năm 2025 mới chính thức khởi hành. Giá vé dao động trong khoảng 85.000 USD/người (1,9 tỷ VNĐ) cho loại phòng Deluxe Veranda Suite và 237.000 USD/người (5,5 tỷ VNĐ) cho loại phòng siêu cao cấp Master Suite.

Chuyến đi sẽ được thực hiện bởi con tàu Seven Sea Mariner. Trong số những người đã đặt chỗ, chủ yếu là tệp hành khách trung thành của RSSC, chỉ 1/3 là những du khách mới hứng thú với trải nghiệm "không gì sánh được" của hãng.

Đại diện của RSSC cho biết, nhu cầu đặt chỗ tăng mạnh ở tất cả các hạng phòng. Loại phòng Distinctive Suite được bán hết đầu tiên, dành cho những vị khách khao khát tiện nghi cao cấp nhất.

Lộ trình của tour du thuyền vòng quanh thế giới 2025, trong đó có 3 điểm đến ở Việt Nam

"Chúng tôi nhận được sự quan tâm chưa từng có đối với tour du thuyền này. Tất cả mọi người đang háo hức đi du lịch khi thế giới mở cửa trở lại. Họ sẽ không chờ đợi và để cho cơ hội trôi qua", Jason Montague - Chủ tịch kiêm CEO của RSSC - nói.

"Đặc biệt, nhiều du khách giàu có vẫn tiếp tục đăng ký hoặc muốn nằm trong danh sách chờ, nếu có người hủy đặt chỗ từ giờ cho đến lúc chuyến đi khởi hành. Họ muốn khám phá càng nhiều nơi trên thế giới càng tốt".

Tour du thuyền 2025 của RSSC mang tên "Away in Wonder" sẽ khởi hành vào ngày 7/1/2025, bắt đầu từ Miami, Florida (Mỹ) và kết thúc ở San Francisco, California (Mỹ). Hành trình sẽ đi qua nhiều điểm đến thú vị tại Nam Mỹ, Thái Bình Dương, khu vực Australia và New Zealand, châu Á và khu vực Alaska.

Du khách sẽ được đi qua 3 đại dương, ghé thăm 97 cảng tại 25 quốc gia khác nhau thuộc 5 lục địa. Dự kiến, tour du thuyền kéo dài khoảng hơn 5 tháng.

Loại phòng Concierge Suite

Loại phòng Deluxe Veranda Suite

Loại phòng đắt nhất Master Suite

RSSC tiết lộ, hãng đã sắp xếp "những trải nghiệm đáng kinh ngạc cho du khách, từ 395 chuyến du ngoạn trên bờ miễn phí đến 16 chuyến lưu trú qua đêm tại cảng. Nhờ đó, mọi người sẽ có thêm thời gian khám phá những điểm đến lý thú như Rio de Janeiro (Brazil), Polynesia (Pháp),... và chiêm ngưỡng 48 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.

Đặc biệt, Việt Nam cũng có mặt trong danh sách các điểm đến của tour siêu du thuyền này. Nó sẽ dừng chân tại 3 địa điểm dự kiến là Vịnh Hạ Long, Nha Trang và TP. HCM.

Ngoài ra, du khách cũng được phép kéo dài chuyến đi thêm 18 ngày nữa, với lộ trình bổ sung bao gồm Mexican Riviera, Costa Rica, Colombia và khu vực kênh đào Panama. Khoảng 25% số người đã đặt chỗ lựa chọn phương án này.

"Tin vui cho những người chưa kịp đăng ký tour du thuyền vòng quanh thế giới 2025: Du khách có thể bắt đầu đặt chỗ sớm cho Legendary Journeys Collection 2024-2025 của chúng tôi kể từ ngày 6/7/2022. Những tour du thuyền trong BST này sẽ cung cấp những trải nghiệm dài hơn hơn lên đến 83 đêm, trải dài khắp Bắc Cực, châu Á, Australia và Địa Trung Hải.

Trước đây, RSSC cũng từng phá kỷ lục thế giới về số lượng đặt chỗ khi mở bán tour du thuyền vòng quanh thế giới năm 2024 vào tháng 7 năm ngoái.

(Theo Daily Mail)