Có gì trong ngôi chùa diễn ra lễ cưới của Á hậu? Nằm trên núi cao 500m, sở hữu Bảo tháp hiếm ở Việt Nam

Khi nhắc tới du lịch Nha Trang, phần lớn du khách thường hình dung ngay tới những bãi biển xanh trong, dải cát trắng trải dài và nhịp sống nghỉ dưỡng sôi động bên bờ vịnh. Thành phố biển này từ lâu đã gắn liền với hình ảnh của nắng, gió và các hoạt động vui chơi trên biển.

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng chỉ cách trung tâm chưa đầy 10km, giữa những dãy núi trập trùng phía Tây Nam, Nha Trang còn sở hữu một không gian tâm linh tách biệt, yên tĩnh và giàu trải nghiệm – nơi du khách có thể tạm rời xa sự ồn ào quen thuộc để tìm đến cảm giác lắng đọng, chiêm nghiệm và ngắm nhìn thành phố từ một góc rất khác.

Ẩn mình trên đỉnh núi Chín Khúc, chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc tới nhiều trên bản đồ du lịch tâm linh Khánh Hòa. Không chỉ gây chú ý bởi vị trí “lưng chừng trời”, ngôi chùa đang được quan tâm vì là nơi tổ chức một lễ cưới thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Ảnh Louis Wu

Ngôi chùa mới trên đỉnh Núi Chín Khúc và công trình 13 tầng dát vàng

Chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn được xây dựng theo tinh thần của thiền phái Trúc Lâm, tọa lạc ở độ cao hơn 500 m so với mực nước biển. Từ vị trí này, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát gần như trọn vẹn thành phố Nha Trang, vịnh biển và các dãy núi bao quanh – một trải nghiệm hiếm có với những ngôi chùa trong khu vực nội đô.

Điểm nhấn nổi bật nhất của quần thể là Bảo tháp Quang Minh 13 tầng dát vàng, công trình dễ dàng nhận ra từ xa khi di chuyển trên các tuyến đường cửa ngõ phía Tây Nam thành phố. Theo giới thiệu từ cổng thông tin du lịch địa phương, quần thể chùa gồm nhiều hạng mục như chính điện, lầu chuông, lầu trống và các không gian sinh hoạt thiền tịnh, được bố trí hài hòa với địa hình tự nhiên của núi rừng.

Không gian tại đây mang sắc thái thanh tịnh, tách biệt rõ rệt với nhịp sống sôi động của thành phố biển phía dưới. Cũng chính vì vậy, nhiều du khách nhận xét rằng cảm giác khi đặt chân lên chùa là “nhẹ người”, yên tĩnh và rất phù hợp cho việc chiêm bái, tĩnh tâm.

Toàn cảnh chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn khi nhìn từ xa (Ảnh TH)



Một số hình ảnh về ngôi chùa (Ảnh Amazing Nha Trang)

Cận cảnh công trình dát vàng của ngôi chùa (Ảnh Amazing Nha Trang)

Đường đi, thời điểm tham quan và những lưu ý quan trọng cho du khách

Từ trung tâm Nha Trang, du khách di chuyển theo hướng đường 23/10, rẽ vào tuyến đường dẫn lên Núi Chín Khúc. Quãng đường lên chùa dài khoảng 4 km, chủ yếu là đường đèo với nhiều đoạn dốc và cua gấp. Đường đủ rộng cho ô tô con nhưng đòi hỏi người lái phải vững tay, đặc biệt với xe máy.

Theo kinh nghiệm của những người từng đi trước, thời điểm phù hợp nhất để tham quan chùa là buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, khi thời tiết còn dịu và tầm nhìn thoáng. Du khách được khuyên nên tránh đi lúc trời mưa hoặc chiều muộn, bởi sương mù và mặt đường trơn có thể gây khó khăn khi di chuyển.

Chùa mở cửa tham quan miễn phí trong khung giờ ban ngày. Khi lên chùa, du khách nên lựa chọn trang phục kín đáo, lịch sự, mang giày hoặc dép chắc chắn để thuận tiện đi lại trên địa hình núi. Với người lớn tuổi hoặc gia đình có trẻ nhỏ, việc đi ô tô và nghỉ ngơi theo từng chặng được xem là lựa chọn an toàn hơn.

Ảnh Nha Trang Reviews

Những nhận xét được chia sẻ trên các diễn đàn du lịch và cộng đồng review Nha Trang cho thấy phần lớn du khách ấn tượng với tầm nhìn và không gian của chùa. Nhiều người cho rằng cảnh nhìn từ đỉnh Núi Chín Khúc xuống thành phố và biển là “đáng công chinh phục”, đặc biệt vào những ngày trời trong.

Gợi ý những ngôi chùa khác cho hành trình tâm linh tại Nha Trang

Ngoài Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn, Nha Trang còn sở hữu nhiều ngôi chùa nổi tiếng, dễ kết hợp trong cùng chuyến đi. Chùa Long Sơn với tượng Phật Trắng trên đồi Trại Thủy là điểm tham quan quen thuộc, gắn liền với lịch sử Phật giáo Khánh Hòa. Chùa Hải Đức lại mang không gian yên tĩnh, là nơi đặt Phật học viện lớn của miền Trung.

Với những ai yêu thiên nhiên, Chùa Đa Bảo (chùa Suối Đổ) là lựa chọn đáng cân nhắc, khi hành trình lên chùa gắn liền với rừng cây và dòng suối tự nhiên. Trong khi đó, Chùa Từ Tôn lại mang nét mộc mạc của một ngôi chùa ven biển, gắn bó mật thiết với đời sống ngư dân địa phương.

Nha Trang còn nhiều ngôi chùa nổi tiếng khác, phù hợp cho chuyến hành hương của du khách (Ảnh IViVu)

Sự xuất hiện của chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn không chỉ bổ sung thêm một điểm đến mới cho du lịch Nha Trang, mà còn mở ra lựa chọn khác cho những du khách muốn tìm kiếm trải nghiệm tâm linh, tĩnh lặng giữa thiên nhiên. Khi kết hợp cùng các ngôi chùa lâu đời trong thành phố, hành trình này hứa hẹn mang đến một góc nhìn khác về Nha Trang – không chỉ là phố biển sôi động, mà còn là nơi để chậm lại và chiêm nghiệm.



