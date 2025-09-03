Bất ngờ từ “Waikiki phiên bản Triều Tiên”

Trên bờ biển phía Đông của Triều Tiên, khu nghỉ dưỡng Wonsan-Kalma nổi bật với dãy khách sạn màu pastel, bãi biển rộng mênh mông và công viên nước nhộn nhịp. Ban đầu, nơi đây được kỳ vọng trở thành “Waikiki của Triều Tiên” – một điểm đến nghỉ dưỡng ven biển sang trọng, hấp dẫn khách quốc tế.

Khu nghỉ dưỡng Wonsan-Kalma. Ảnh: CNN

Những du khách phương Tây đặt chân tới đây đã kể lại những trải nghiệm khiến họ bất ngờ. Darya Zubkova, 34 tuổi, bác sĩ thú y người Nga, nằm trong nhóm khách quốc tế đầu tiên được nghỉ tại Wonsan sau đại dịch Covid-19. “Dịch vụ ở đây vượt mong đợi. Khi chúng tôi cần máy sấy hoặc ghế ngoài ban công, nhân viên đã mang đến tận phòng”, cô nói.

Khách sạn còn chia riêng khu vực cho khách quốc tế và nội địa. Từ ban công, nhóm của Darya có thể nhìn sang công viên nước sôi động, nơi người dân địa phương vui đùa, tạo nên bức tranh cuộc sống đầy sinh động.

Không chỉ có dịch vụ phòng, khu vực ăn uống dành cho khách nước ngoài cũng được chuẩn bị tỉ mỉ và công phu, với những bữa tiệc phong phú và không gian rộng lớn. Nữ du khách mô tả: “Họ luôn mang tới cho chúng tôi sự bất ngờ vượt ngoài mong đợi”.

Bên trong khu nghỉ dưỡng dưới ống kính khách Nga Darya. Ảnh: CNN

Dự án Wonsan-Kalma mới đặc biệt được quảng bá như biểu tượng của sự tiến bộ, thậm chí từng được nhắc đến như địa điểm tiềm năng cho hội nghị thượng đỉnh ngoại giao trong tương lai.

Bình Nhưỡng dưới ống kính du khách

Khi du khách Thụy Điển Johan Nylander và con trai đến Bình Nhưỡng tháng 4 năm nay để tham dự giải marathon quốc tế của thành phố, họ đã bị choáng ngợp. "Bạn sẽ ngạc nhiên rất nhiều điều khi đến Triều Tiên", Nylander nói khi bất ngờ trước số lượng thương hiệu phương Tây xuất hiện ở đây. Điện thoại di động ở khắp nơi. Ngay cả ở quầy hàng nhỏ ngoài phố, họ cũng thanh toán bằng mã QR hiện đại.

Giải chạy mở cửa cho khách quốc tế ở Bình Nhưỡng. Ảnh: CNN

Trên các con phố tại Bình Nhưỡng, các du khách có thể thấy một số cửa hàng phục vụ khách phương Tây như quán cà phê với phong cách gần giống Starbucks, cửa hàng nội thất rộng lớn và showroom điện thoại với các sản phẩm được bán với giá hàng trăm USD.

"Bạn thấy mọi người nhắn tin, xem bóng đá Ngoại hạng Anh trên điện thoại, chơi trò chơi. Cảnh tượng trông giống như cuộc sống hằng ngày ở bất kỳ nơi nào khác", anh nói.

Hai bố con Nylander có những trải nghiệm khó quên khi đến chạy ở Bình Nhưỡng. Người dân địa phương đứng ở hai bên đường để cổ vũ cho các runner. Anh nhận ra người dân ở Triều Tiên cũng giống như bất kỳ nơi đâu trên thế giới: mong muốn điều tốt nhất cho con cái, cùng bạn bè hát karaoke, tụ tập uống bia, trò chuyện và đùa giỡn.

Trước đại dịch, khách phương Tây có thể đặt tour đến Triều Tiên qua một số ít công ty lữ hành chuyên biệt. Các chuyến đi bị kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn khả thi, và mỗi năm có hàng trăm du khách đăng ký để tận mắt chứng kiến đất nước này.

Lời mời gọi còn dang dở

Những bãi biển sạch bóng với cát được san phẳng mỗi sáng, ghế tắm nắng ngay ngắn nhưng còn bỏ trống, đã tạo nên khung cảnh vừa thực vừa như “sân khấu”. Các du khách Nga cho biết, họ chưa từng cảm thấy mất an toàn. Nhân viên khách sạn, cứu hộ, phục vụ bàn và cả bác sĩ luôn hiện diện, mang lại cảm giác yên tâm.

Dù hiện tại Wonsan vẫn chưa thật sự trở thành trung tâm nghỉ dưỡng sôi động, trải nghiệm nơi đây đã gợi mở tiềm năng về một điểm đến du lịch mới lạ. Với những du khách ưa khám phá, hành trình đến “đất nước bí ẩn nhất thế giới” không chỉ là một chuyến đi, mà còn là cơ hội chứng kiến một khía cạnh khác của đất nước này – nơi bãi biển, khách sạn và những nụ cười hiếu khách tạo nên kỷ niệm khó quên.