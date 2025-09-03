Có gì bên trong siêu dự án casino hơn 51.600 tỷ đồng, rộng 245 ha nằm ở đặc khu Vân Đồn của Sun Group, dự kiến vận hành năm 2032?

Công ty cổ phần Mặt Trời Vân Đồn (thành viên Sun Group) vừa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) với Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn.

Theo đó, tổng diện tích lập quy hoạch dự án gần 245 ha, nằm trong đặc khu Vân Đồn. Trong đó, diện tích thực hiện hơn 182 ha và còn lại là rừng tự nhiên hiện trạng.

Về tính chất, đây sẽ là tổ hợp công trình kinh doanh hoạt động casino; kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, resort; tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng, hội nghị, hội thảo; các cơ sở thể dục, thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe. Quy mô khách du lịch dự kiến khoảng 7.000 người và tối đa 10.500 người.

Vị trí thực hiện dự án.

Dự án có hệ thống giao thông đối ngoại dự kiến trong tương lai sẽ rất thuận tiện. Cụ thể, dự án cách khu vực đề xuất thực hiện dự án cách Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn khoảng 12 km; cách cảng Cái Rồng 12 km; cảng Vạn Hoa 20 km; cách đảo Trà Ngọ 3km.

Tuyến đường tàu biển hành khách cao tốc Bắc Nam do Vinashin vận hành, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong tương lai gần. Tuyến đường từ Quảng Ninh đi Huế rồi tới Soài Rạp - thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 30 tiếng. Giá vé tàu dự kiến sẽ thấp hơn hoặc tương đương giá vé tàu hỏa.

Trong tương lai dự kiến sẽ có tuyến đường sắt kết nối trực tiếp dự án đến sân bay Vân Đồn, giúp tăng cường khả năng trung chuyển hành khách và hàng hóa với thời gian di chuyển khoảng 15 phút..

Tuyến đường bộ đối ngoại hiện có ĐT.334 kết nối quốc lộ 18 với Cảng Vạn Hoa. Giao thông đối nội có tuyến đường rộng 11 m nối khu tái định cư với khu công viên phức hợp.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án dành hơn 26 ha cho khu casino với công trình cao 25 tầng nổi và ba tầng hầm, dự kiến bố trí khoảng 214 bàn chơi casino và 2.140 máy chơi. Công trình khách sạn, nghỉ dưỡng có hai lô rộng khoảng 12 ha, được xây cao tối đa 30 tầng nổi và 3 tầng hầm. Khu resort sẽ có 7 lô đất, được xây cao 5 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Dự án gồm có ba khu chức năng được đầu tư theo giai đoạn. Khu 1 (gần 37 ha) sẽ phát triển các công trình khách sạn cao tầng có hoạt động casino; thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo, vui chơi giải trí cao cấp.

Khu 2 (gần 74 ha) là tổ hợp khách sạn đa năng, trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch cao tầng; khu hội thảo, trung tâm tài chính, văn phòng, vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật và chăm sóc sức khỏe.

Khu 3 (hơn 71 ha) gồm khu thương mại dịch vụ thấp tầng, resort, khách sạn nghỉ dưỡng kết hợp không gian triển lãm, nhà hát trên nước, bảo tàng, phố lễ hội, du lịch hội thảo, vui chơi giải trí...

Tiến độ thực hiện dự án 2024 - 2032. Trong đó, giai đoạn 1 triển khai đến hết quý II/2027. Giai đoạn 2 quý III/2027 - quý IV/2030. Giai đoạn 3 quý I/2031 - quý II/2032. Tổng mức đầu tư 51.636 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD).



