Cô gái vô danh khiến cả showbiz sững sờ với màn "vịt hoá thiên nga" thành mỹ nhân đẹp như búp bê

Kim Hee Eun được biết đến là người mẫu có gương mặt hài hòa, thanh tú như búp bê ở Hàn Quốc. Thế nhưng, đằng sau vẻ đẹp của Kim Hee Eun lại là 1 câu chuyện dài. Mới đây, Kim Hee Eun đã bị "đào lại" nhan sắc mộc mạc trước khi vào showbiz làm mẫu ảnh quảng cáo. Không phải diện mạo xinh đẹp công chúng vẫn thấy, Kim Hee Eun của thời quá khứ vốn không sở hữu vẻ ngoài nổi bật. Cô sau đó đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để có diện mạo xinh đẹp hơn.

Theo đó, vào năm 2014, Kim Hee Eun đã đăng ký tham gia chương trình Let Me In do đài tvN sản xuất. Let Me In là show truyền hình hỗ trợ những người có khuyết điểm nghiêm trọng trên cơ thể hoặc gương mặt phẫu thuật chỉnh hình để “tái sinh”.

Khi đăng ký tham gia, Kim Hee Eun nghẹn ngào chia sẻ rằng cô luôn phải đeo khẩu trang che mặt khi ra đường vì bị dị tật bẩm sinh khiến gương mặt biến dạng. Gò má phải của Kim Hee Eun có các mạch máu bị sưng phình, gây đổi màu và tạo thành mảng bớt lớn trên da. Vết bớt ngày càng to lên theo thời gian, làm biến dạng môi trên và nướu, đồng thời để lại sắc tím loang lổ trên má phải của Kim Hee Eun.

Gương mặt biến dạng, có mảng bớt tím trên má phải của Kim Hee Eun

Theo Kim Hee Eun, ngoại hình kém sắc khiến cô mất tự tin, ngại giao tiếp và thậm chí gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc. Vì vậy, Kim Hee Eun đã đăng ký tham gia Let Me In để nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia thẩm mỹ. 85 ngày sau ca phẫu thuật, Kim Hee Eun xuất hiện ở trường quay với diện mạo mới khiến ai cũng kinh ngạc vì quá xinh đẹp. MC Hwang Shin Hye nhận xét rằng Kim Hee Eun trông giống nữ diễn viên Yoo In Na sau khi "dao kéo" thay đổi diện mạo.

Ca phẫu thuật của Kim Hee Eun cũng được được xem là một trong những ca thành công nhất của chương trình khi giúp cô có những đường nét gương mặt tự nhiên, hài hòa, hoàn toàn không bị "làm quá".

Hình ảnh trước và sau khi thẩm mỹ của Kim Hee Eun

Chia sẻ với truyền thông, Kim Hee Eun thừa nhận cô "thay đầu", được "tái sinh cuộc đời" sau khi can thiệp thẩm mỹ. "Tôi rất vui khi có thể sống một cuộc sống mới với khuôn mặt xinh đẹp như vậy", Kim Hee Eun chia sẻ. Sau sự biến đổi kỳ diệu trên khuôn mặt, Kim Hee Eun nhận được vô số lời mời chụp ảnh quảng cáo cho các thẩm mỹ viện. Cô đã thực hiện 1 bộ ảnh cưới kỷ niệm để đánh dấu cột mốc bắt đầu cuộc đời thứ 2.



Trên MXH, ai nấy đều ngạc nhiên, sững sờ trước sự thay đổi nhan sắc ngoạn mục của Kim Hee Eun. Mọi người không ai bảo ai đều đồng loạt gật gù, bái phục công nghệ thẩm mỹ ngày nay.

Cuộc đời của Kim Hee Eun sang trang mới sau khi dao kéo lột xác diện mạo

