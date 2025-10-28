Cô gái U30 và cú "quẹt phải đổi đời": Ngày đầu ra mắt đã choáng ngợp với gia sản quá khủng của nhà chồng

Chiêm Mỹ Quỳnh (33 tuổi, Triều Sán, Quảng Đông, Trung Quốc) hay còn gọi là May từng là MC truyền hình, rồi chuyển sang làm truyền thông sự kiện. Cô gái chăm chỉ, độc lập ấy từng tự mua nhà ở Quảng Châu năm 26 tuổi, mua ô tô năm 29 tuổi, nhưng vẫn… độc thân.

Bản thân May cũng rất bản lĩnh và tự lập tài chính

Cô gái U30 và cú "quẹt phải" đổi đời

Khi bạn bè đều yên bề gia thất, May bị bố mẹ giục cưới. Một ngày, cô tải app hẹn hò "cho vui" không ngờ lại gặp Mike, chàng trai ngoại quốc kém cô 1 tuổi.

Cả hai nhanh chóng tìm thấy điểm chung: từ âm nhạc, điện ảnh đến lịch sử. "Anh ấy ghi nhớ từng chi tiết nhỏ tôi nói. Cảm giác như mình được thấu hiểu trọn vẹn", May kể.

Mike là người Ý, đã sống 12 năm ở Trung Quốc, nói thông thạo 3 ngôn ngữ. Khi được hỏi bao giờ muốn kết hôn, anh chỉ đáp: "Ba năm nữa". Câu nói khiến cô hơi chùng lòng nhưng chẳng ngờ, định mệnh lại sớm hơn dự tính.

Tháng 11/2019, Mike đưa May về Ý ra mắt. Nhà anh có trang trại rộng hơn 10.000m² trồng rau củ, nuôi ngựa, chó, gà; bố điều hành nhà máy sản xuất giày xuất khẩu sang khắp châu Âu. Gia đình đón tiếp cô nồng hậu, giản dị nhưng ấm áp là điều khiến cô gái độc lập lần đầu thấy mình "muốn được ở lại mãi".

Màn cầu hôn dưới nước và đám cưới trong mơ

10 ngày sau khi trở về Trung Quốc, Mike đưa May đi học lặn. Trong làn nước xanh thẳm, anh cầu hôn cô bằng một chiếc nhẫn lấp lánh - khoảnh khắc lãng mạn khiến mọi nỗ lực của May dường như được đền đáp xứng đáng.

Màn cầu hôn ấn tượng

Một năm sau, họ đăng ký kết hôn. Thời điểm ấy dịch bệnh ập đến, công việc khó khăn, nhưng May vẫn ở bên chồng, vực dậy tinh thần anh bằng một món quà sinh nhật "gây sốc": bí mật mời toàn bộ gia đình Mike từ Ý bay sang Trung Quốc. Anh đã bật khóc ngay tại bữa tiệc.

Sau đó, cả hai cùng chuyển đến Phúc Kiến sinh sống. Mike làm giám đốc thị trường cho một công ty giày quốc tế, còn May từ một MC truyền hình dấn thân khởi nghiệp, tạo nên thương hiệu giày riêng.

Hai năm sau, đám cưới muộn diễn ra trong khung cảnh như cổ tích: "Đó là câu chuyện giữa nàng tiên cá và chàng hoàng tử", cô nói. Chú rể bật khóc khi nắm tay người phụ nữ mình yêu.

Giờ đây, sau hơn 5 năm kết hôn, May tâm sự:

"Chồng tôi yêu tôi vô điều kiện, luôn nhắc tôi rằng tôi xứng đáng được yêu thương. Hôn nhân không hoàn hảo, nhưng nếu có thể khiến nhau tốt hơn đó là tình yêu đích thực".

Trong thế giới đầy ồn ào và lựa chọn, có những người không cần tìm kiếm quá lâu chỉ cần đúng một lần "quẹt phải", là gặp được người dành cho mình cả đời.