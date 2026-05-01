Cô gái trộm kim cương, đồ hiệu trị giá 10 tỷ đồng của mẹ bạn trai cũ đem bán rồi chuyển tiền cho bạn trai mới: Khởi tố Nguyễn Đỗ Mỹ Anh SN 2007

Nam An (t/h) |

Thiếu nữ 17 tuổi lợi dụng quen biết gia đình bạn trai, nhiều lần trộm trang sức và tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng rồi bán lấy hơn 1,7 tỷ, hiện đã bị khởi tố.

Ngày 1/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (SN 2007, trú phường Hoàng Liệt) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, cuối tháng 3/2026, Công an phường Từ Liêm tiếp nhận trình báo của bà A.T. về việc mất nhiều tài sản giá trị lớn như trang sức kim cương, đồng hồ Rolex, túi xách hàng hiệu tại căn hộ chung cư ở phường Từ Liêm. Tổng tài sản ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Theo bị hại, số tài sản được cất trong hộp đặt tại tủ kính trong phòng ngủ.

Bà T. cho biết lần cuối sử dụng trang sức là ngày 31/1, sau đó cất lại. Đến ngày 20/3, bà phát hiện nhiều tài sản biến mất, gồm nhẫn, lắc tay gắn kim cương, vòng vàng và đồng hồ đắt tiền.

Một phần tang vật của vụ án. Ảnh: T.V.

Trong thời gian từ đầu tháng 2 đến khi phát hiện vụ việc, ngoài các thành viên gia đình, chỉ có Nguyễn Đỗ Mỹ Anh, là bạn gái con trai bà thường xuyên đến chơi và ở lại. Từ dấu hiệu này, công an tập trung xác minh, làm rõ Mỹ Anh là nghi phạm.

Theo thông tin trên báo An ninh Thủ đô, tại cơ quan điều tra, Mỹ Anh khai nhận, trong thời gian đến nhà anh H.Đ chơi, thấy nhiều trang sức, tài sản có giá trị lớn của bà T. được để trong hộp tại tủ kính không khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Mỹ Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 3/2026, Mỹ Anh đã thực hiện tổng cộng 8 vụ trộm. Ban đầu, đối tượng chỉ lấy các món nhỏ như dây đeo hàng hiệu, sau đó tăng dần giá trị tài sản, gồm túi xách, vòng tay, đồng hồ và nhiều trang sức đắt tiền.

Toàn bộ số tài sản trộm được chủ yếu được bán cho một người tên L.S.D. Tổng số tiền Mỹ Anh thu về hơn 1,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn số tiền này đã được đối tượng chuyển cho một người bạn trai khác.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Mỹ Anh để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.


Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
