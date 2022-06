Niềm đam mê từ thuở nhỏ

Tằng Tứ Cân sinh năm 1995 quê ở Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Tằng Tứ Cân thích vẽ tranh từ nhỏ, có thể tự thiết kế một số đồ dùng cá nhân. Cha mẹ ly hôn sớm, Tằng Tứ Cân sống với mẹ, tuy tình hình tài chính không tốt nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc. Khi còn nhỏ cô thường cùng mẹ đi du lịch, mỗi lần đi qua một thành phố cổ, ​​mẹ đều may cho cô một bộ sườn xám theo đúng phong cách địa phương. Từ đó, cô đã có niềm đam mê với sườn xám.

Cha vốn là một giáo viên nghệ thuật, Tằng Tứ Cân cũng kế thừa được năng khiếu nghệ thuật. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013, cô trúng tuyển vào khoa hoạt hình của Học viện Tứ Xuyên với số điểm môn ký họa đứng đầu toàn tỉnh. Từ đây, Tằng Tứ Cân đã nuôi hy vọng thiết kế ra những bộ sườn xám và mở cửa hàng của riêng mình.

Hành trình từ 800 NDT đến chuỗi cửa hàng lớn

Đầu năm 2015, Tứ Cân cùng với một vài người bạn dùng 800 NDT(khoảng 120 USD) mở một cửa hàng online trên Taobao lấy tên Sijin Homemade, kinh doanh sườn xám cách tân. Từ thiết kế sản phẩm, tạo mẫu, vận chuyển đến viết các ý tưởng thương hiệu, Tằng Tứ Cân đều tự mình làm, với phương châm là "bắt kịp xu hướng thời trang giới trẻ và tôn vinh trang phục truyền thống Trung Quốc".

Sườn xám khác với váy thông thường, tỷ lệ giữa eo và hông và kích thước phù hợp là đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Tằng Tứ Cân đã áp dụng phương thức sản xuất sườn xám tùy chỉnh theo số đo và nhu cầu của người mua ngay từ đầu.

Tằng Tứ Cân phụ trách thiết kế sườn xám và nhờ hai người bạn cùng phòng may quần áo giúp. Để làm nổi bật hình thể phụ nữ, Tằng Tứ Cân đã nâng vòng eo thêm 5 cm trên cơ sở chiếc sườn xám truyền thống, thay đổi đường viền thành đường chữ A hơi nhỏ và sử dụng kích thước táo bạo hơn, để phù hợp với thị hiếu của giới trẻ.

Tằng Tứ Cân không ngờ chỉ trong tháng đầu tiên sản phẩm lên kệ đã nhận được hơn 100 đơn đặt hàng, tốc độ may của cô bạn cùng phòng cũng vì thế mà không thể đáp ứng nhu cầu.

Tằng Tứ Cân đã lên mạng tìm một cửa hàng chuyên may sườn xám ở Thành Đô và bắt đầu hợp tác lâu dài với người thợ may trong cửa hàng. Từ trường đến xưởng may phải mất hai tiếng, Tằng Tứ Cân cũng không nản lòng, mỗi ngày bắt xe buýt đến xưởng may giám sát sản xuất. Tối đến, cô trở về ký túc xá và tiếp tục thiết kế. Để đảm bảo chất lượng mà khách hàng mong muốn, cô tự mình đi khảo sát thị trường, mua những loại vải phù hợp và gửi hỏa tốc đến xương may.

Một mình trên thành phố, không ai nương tựa, cô từng có khoảng thời gian mệt mỏi đến mức rụng tóc, mọc mụn. Cô gái trẻ trung, mạnh mẽ này cũng không ít lần gục ngã và bật khóc.

Sau khi kiếm được một số vốn, Tằng Tứ Cân đã tự đóng 40.000 NDT tiền học phí để tiếp tục trau dồi khả năng thiết kế, dành thời gian cuối tuần bắt xe hơn 20km để học vẽ và chế tác.

Ngoài việc bán tại các cửa hàng Taobao, Tằng Tứ Cân còn tìm thấy một số đại lý để bán trên các nền tảng xã hội. "Tổng cộng có hơn 60 đại lý, đa số là khách mua hàng quen của cửa hàng, bao gồm cả sinh viên đại học và nhân viên văn phòng, công nhân… Giá sườn xám giống với giá niêm yết trên Taobao, đại lý có thể nhận hoa hồng.

Tằng Tứ Cân quyết tâm tung ra 9 kiểu sườn xám mới mỗi tháng, đồng thời cân nhắc các hoàn cảnh mặc sườn xám cho các bạn nữ: hẹn hò, ra mắt gia đình, họp mặt bạn bè, v.v. nhằm thiết kế ra những mẫu phù hợp cho mọi lứa tuổi, mọi hoạt động.

Nhờ sự sáng tạo và khả năng học hỏi, Tằng Tứ Cân kinh doanh rất thuận lợi. Ngày nay, cửa hàng Taobao của của cô có hơn 620.000 người theo dõi, chủ yếu là các cô gái từ 18 đến 25 tuổi.

Trở thành nhà thiết nổi tiếng ở tuổi 23

Vào đầu năm 2019, Tằng Tứ Cân đã nhận được một đơn đặt hàng đặc biệt, chủ nhân của đơn đặt hàng là Dương Siêu Việt, một ca sĩ thần tượng đang được giới trẻ yêu thích, muốn thiết kế sườn xám để quay chương trình chúc tết.

Phía khách hàng yêu cầu phải thể hiện được bản sắc dân tộc, vừa mang dáng dấp của sườn xám truyền thống, vừa mang nét năng động của tuổi trẻ. Ngoài ra, trang phục phải được hoàn thành trong vòng ba ngày.

Sau khi nhận được thông tin về số đo và chiều cao của Dương Siêu Việt, cô đã đề xuất một chiếc sườn xám có tên "Cloud Micro Crane Valley". Đây là một bộ sườn xám được vẽ bằng tay kết hợp nhiều yếu tố của Trung Quốc: chim hạc, mây trôi và quạt múa bằng vàng.

Sau khi nhận được phản hồi tích cực, nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí cũng tìm đến cửa hàng của Tằng Tứ Cân đặt may sườn xám. Trong cuộc tuyển chọn Miss Macau 2019, top ba thí sinh trong cuộc thi cũng mặc sườn xám do Tằng Tứ Cân thiết kế. Tằng Tứ Cân còn được mời tham gia Tuần lễ thời trang Thượng Hải, nhận được nhiều lời khen ngợi.

Sau khi mở cửa hàng Taobao hơn ba năm, Tằng Tứ Cân đã và đang trên đà phát triển nhanh chóng. Doanh số năm 2016 là hơn 1 triệu NDT, năm 2017 đạt hơn 5,4 triệu NDT. Năm 2018, doanh thu hàng năm của các cửa hàng mà cô mở đã vượt quá 12 triệu NDT (gần 1,8 triệu USD).

Sử dụng sự sáng tạo để cải thiện truyền thống và khiến giới trẻ say mê phong cách dân tộc, câu chuyện cải tiến sườn xám của Tằng Tứ Cân đã truyền cảm hứng tới nhiều bạn trẻ về sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm.

Theo Sohu

https://cafef.vn/co-gai-tre-khoi-nghiep-voi-120-usd-tro-thanh-nha-thiet-ke-suon-xam-hang-dau-thu-ve-hang-trieu-usd-chi-trong-3-nam-ngan-ngui-20220617160231712.chn