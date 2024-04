Cô gái Thái Lan ôm bụng bầu bán bánh tráng ở Phú Quốc bất ngờ nhận tin buồn, nhiều người xót xa

Đi siêu âm theo lịch hẹn, bất ngờ phát hiện mất tim thai

Lê Đình Duy (29 tuổi, quê ở Phú Quốc) và Nisa (tên thường gọi là Nan, quốc tịch Thái Lan) là cặp đôi YouTuber được khán giả yêu thích. Họ hiện sở hữu kênh YouTube với hơn 470 nghìn lượt người đăng ký.



Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Duy và Nan về Việt Nam ăn Tết rồi ở lại chơi một thời gian. Hai vợ chồng cùng ra chợ đêm Sonasea (Phú Quốc) bán bánh tráng nướng, xôi xoài, được nhiều khách ủng hộ. Mỗi ngày đi bán hàng, Duy và Nan đều quay clip để đăng lên YouTube.

Thời gian này, vợ chồng Duy và Nan dự định đi Hội An chơi và đi dự đám cưới ở miền Tây, sau đó trở về Thái Lan để Nan chuẩn bị cho việc sinh nở. Tuy nhiên, dự định còn đang dang dở thì mới đây, Duy và Nan đã thông báo một tin buồn khiến nhiều người xót xa, đó là Nan đã bị thai lưu ở tuần thứ 22.

Cặp đôi Duy và Nan rất nổi tiếng trên YouTube. Họ sở hữu kênh với hơn 470 nghìn lượt người theo dõi.

Nan chia sẻ, trước đó bản thân có những dấu hiệu như ngực mềm, bụng hơi gò nhưng cô không nghĩ đó là dấu hiệu bất thường. Ngoài vấn đề trên thì Nan vẫn khỏe mạnh, không đau bụng, ra máu, đi lại bình thường, ăn, uống, ngủ được.

Vào ngày có hẹn đến phòng khám siêu âm 4D kiểm tra tim, phổi, kiểm tra đường huyết, buổi sáng Nan vẫn thức dậy sớm, vào vườn nhà lượm xoài, tâm trạng vui vẻ. Nhưng vừa nằm lên bàn siêu âm, hai vợ chồng tá hỏa khi bác sĩ thông báo đã mất tim thai.

Duy và Nan đưa nhau đến một vài phòng khám khác, đem theo hy vọng có thể nhận được kết quả khả quan hơn nhưng may mắn đã không mỉm cười với hai vợ chồng. Để đảm bảo sức khỏe cho Nan, bác sĩ khuyên cô nên nhập viện, đưa em bé ra ngoài càng sớm càng tốt.

Sau khi đi siêu âm theo lịch hẹn của bác sĩ, Duy và Nan buồn bã trở về nhà, chuẩn bị đồ đạc để nhập viện.

Khi xác định không còn hy vọng gì nữa, Duy và Nan phải chấp nhận sự thật. “Mình rất sốc, không nghĩ chuyện này lại xảy ra. Hai vợ chồng đều rất mong chờ em bé”, Duy chia sẻ. Duy cũng phải cố gắng gượng để lo cho vợ vì sức khỏe của Nan lúc này là quan trọng nhất. Dù vậy, hai vợ chồng không thể tránh khỏi những giọt nước mắt buồn bã.

Cố gắng nghĩ tích cực, vượt qua giai đoạn khó khăn

Sau khi nhập viện, Nan bắt đầu có dấu hiệu hơi đau bụng. Cô được các bác sĩ can thiệp để sinh con. Em bé sau đó được gia đình an táng. May mắn là sức khỏe và tinh thần của Nan tạm ổn.

Các bác sĩ cho biết, Nan có nhiều u xơ tử cung, điều đó làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Sau lần này, Nan cần điều trị dứt điểm u xơ tử cung rồi mới mang thai lại để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Nan bị thai lưu, được chỉ định nhập viện sinh em bé càng sớm càng tốt để đảm bảo sức khỏe cho người mẹ.

Vợ chồng Duy và Nan rất buồn bã nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ tích cực rằng duyên phận với đứa trẻ chỉ tới đây.

Rất nhiều khán giả đã bất ngờ và xót xa khi Duy và Nan thông báo chuyện buồn. Mọi người đã gửi rất nhiều lời động viên đến hai vợ chồng, nhờ đó tâm trạng của Duy và Nan cũng tốt hơn phần nào.

“Vợ chồng mình cố gắng suy nghĩ tích cực rằng duyên phận giữ bố mẹ và con chỉ tới đây. Hai vợ chồng sẽ cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này sớm nhất”, Duy và Nan bộc bạch. Cả hai cũng sẽ tạm ngưng việc đăng tải video một thời gian để Nan được nghỉ ngơi, ổn định tinh thần và hẹn khán giả trở lại vào một ngày gần nhất.

Nguồn: YouTube Duy Nisa, Ảnh: FBNV