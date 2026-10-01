Cô gái SN 2004 mang số áo 512 trong Trại Buôn Người: Là Á Hậu, từng phải chật vật đi tìm vai điện ảnh đầu tiên

Với vai Út Đẹt trong Trại buôn người, Huỳnh Minh Kiên có thêm cơ hội thể hiện sau phim đầu tay. Những cảnh đoàn tụ, ánh mắt sợ hãi và tạo hình mộc mạc giúp á hậu ghi dấu, dù diễn xuất vẫn còn những điểm cần trau dồi.

Vai diễn đau lòng gặp lại anh trai giúp Minh Kiên ghi dấu ấn

Trong một bộ phim có nhiều cảnh truy đuổi và đối đầu như Trại buôn người, vai Út Đẹt của Huỳnh Minh Kiên được chú ý ở những khoảnh khắc ít ồn ào hơn: ánh mắt của cô gái bị đưa vào khu trại, phản ứng khi nhận ra người thân và tiếng khóc sau những ngày sống trong sợ hãi.

Huỳnh Minh Kiên trong vai Út Đẹt mang số áo 512 trong Trại Buôn Người. Ảnh: Trại Buôn Người Movie

Út Đẹt là em gái của Ny, nhân vật do Steven Nguyễn thủ vai. Mắc bẫy lời mời “việc nhẹ lương cao”, cô rơi vào đường dây buôn người. Sự biến mất của Đẹt khiến Ny lao vào tìm kiếm, chấp nhận nguy hiểm để đưa em trở về. Từ cuộc tìm kiếm ấy, phim mở rộng sang hành trình sinh tồn của những người bị giam giữ trong trại.

Vì vậy, dù không chiếm phần lớn thời lượng, Út Đẹt giữ vị trí quan trọng trong câu chuyện. Nhân vật vừa là điểm khởi đầu cho hành động của Ny, vừa giữ mạch tình cảm giữa hai anh em xuyên suốt các biến cố. Phần diễn của Minh Kiên cần khiến người xem cảm nhận được sự gắn bó ấy để hiểu vì sao Ny quyết đi đến cùng.

Út Đẹt là em gái của Ny, nhân vật do Steven Nguyễn thủ vai

Cảnh gặp lại anh trai là một trong những phân đoạn Minh Kiên có cơ hội bộc lộ rõ nhất cảm xúc của nhân vật. Sau chuỗi ngày bị kiểm soát, Đẹt nhận ra người thân rồi bật khóc. Cảm xúc bắt đầu từ khoảnh khắc nhận diện, trước khi được đẩy lên bằng tiếng khóc và biểu cảm gương mặt. Trình tự ấy giúp cảnh đoàn tụ có sự kết nối, không chỉ trông vào lời thoại để nói về nỗi sợ hay niềm vui gặp lại.

Ở đây, Minh Kiên giữ được sự tương tác với Steven Nguyễn. Phản ứng của Đẹt cho thấy cô gái đã chờ đợi một chỗ dựa đến mức nào. Với Ny, người em hiện diện trước mắt cũng khiến mục đích của cuộc giải cứu trở nên cụ thể hơn. Mối quan hệ giữa hai nhân vật nhờ đó có sức nặng giữa những cảnh hành động liên tiếp.

Ở các đoạn ít lời, ánh mắt là phần thể hiện đáng chú ý của Minh Kiên. Út Đẹt được xây dựng như một cô gái miền quê thật thà, ít kinh nghiệm sống. Khi bị đưa vào môi trường xa lạ, cô phải dò xét những người xung quanh nhưng không biết có thể tin ai. Sự bối rối, lo lắng và sợ hãi được diễn viên thể hiện qua ánh nhìn, kết hợp với những phản ứng nhỏ trên gương mặt.

Út Đẹt được xây dựng như một cô gái miền quê thật thà, ít kinh nghiệm sống

Cách diễn này phù hợp với vẻ mộc mạc, có phần khờ khạo của Đẹt. Minh Kiên không làm nhân vật trở nên quá sắc sảo hoặc chủ động hơn những gì xuất thân và hoàn cảnh cho phép. Trong một số cảnh, sự vụng về của cô gái còn giúp người xem cảm nhận rõ tình thế bị động khi tai họa bất ngờ ập đến.

Gương mặt non nớt cũng là lợi thế của Minh Kiên khi máy quay đến gần. Tạo hình lấm lem, ít trau chuốt giúp cô hòa vào nhóm nạn nhân trong trại. Hình ảnh á hậu quen thuộc ở các sự kiện nhường chỗ cho một cô gái dễ tổn thương, đang cố tìm cách sống sót. Đây là bước chuyển cần thiết để khán giả theo dõi nhân vật thay vì bị phân tán bởi danh hiệu của người đóng vai.

Dù vậy, diễn xuất của Minh Kiên vẫn chưa đồng đều. Khi cảm xúc lên cao, cô có lúc dựa nhiều vào biểu cảm trực diện. Cách thoại và nhịp chuyển từ hoang mang sang phản kháng còn cần được xử lý mềm hơn. Một số trạng thái đã hiện rõ trên gương mặt nhưng chưa có đủ sắc độ để cho thấy những thay đổi phức tạp bên trong nhân vật.

Vai Út Đẹt cũng có giới hạn từ kịch bản. Phần lớn thời lượng dành cho Ny và các tuyến nạn nhân khác, trong khi Đẹt chưa có nhiều quyết định riêng. Diễn viên vì thế có cơ hội thể hiện nỗi sợ, sự chờ đợi và cảm xúc đoàn tụ nhiều hơn một quá trình thay đổi tâm lý độc lập.

Trong phạm vi ấy, Minh Kiên giữ được nhân vật và không bị lạc khỏi nhịp phim. So với vai đầu tay, phần thể hiện ở Trại buôn người cho thấy sự tiến bộ trong cách kiểm soát nét mặt, sử dụng ánh mắt và duy trì cảm xúc khi diễn cùng bạn diễn. Những điểm còn hạn chế ở đài từ và chuyển biến tâm lý cũng cho thấy cô cần thêm thời gian rèn luyện.

Hành trình từ á hậu đến hai vai nữ chính

Trại buôn người vượt mốc 100 tỷ đồng vào trưa 28/9, sau khoảng ba ngày rưỡi khởi chiếu chính thức. Thành tích này đưa Minh Kiên đến gần hơn với khán giả điện ảnh, chỉ vài tháng sau khi cô xuất hiện trong phim đầu tay Bus: Chuyến xe một chiều.

Trước hai vai diễn, Huỳnh Minh Kiên được biết đến với danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023. Cô tham gia thời trang, các sự kiện giải trí và từng xuất hiện trong MV. Danh hiệu tạo điều kiện để gương mặt Minh Kiên được nhận diện, đồng thời khiến bước chuyển sang điện ảnh của cô được chú ý ngay từ đầu.

Minh Kiên giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023

Tuy nhiên, cơ hội đóng phim không đến ngay. Minh Kiên từng chia sẻ cô dành năm 2024 để tìm hướng đi, học và rèn kỹ năng. Trong nửa đầu năm 2025, cô thử vai ở nhiều dự án nhưng không được chọn. Những lần bị từ chối ấy thuộc quá trình tìm kiếm vai điện ảnh đầu tiên, không phải số lần thử vai cho riêng Trại buôn người.

Sau ba vòng tuyển chọn, đạo diễn Luk Vân giao cho Minh Kiên vai nữ chính trong Bus: Chuyến xe một chiều. Phim ra mắt tháng 3/2026, đánh dấu lần đầu cô đảm nhận vai nữ chính điện ảnh. Quãng thời gian trước đó cho thấy Minh Kiên cũng phải đi qua những buổi đọc nhân vật, diễn thử và đáp ứng yêu cầu của đạo diễn như những người mới tìm cơ hội trên màn ảnh.

Đến buổi tuyển vai Út Đẹt, Minh Kiên trải qua một tình huống khác. Sau phần diễn thử, cô được ê-kíp gọi lại, yêu cầu tẩy trang để chụp hình và thử thêm. Đoàn phim cần quan sát gương mặt mộc, tìm sự phù hợp với hình dung về một cô gái người Khmer có xuất thân miền quê.

Chi tiết tẩy trang được chú ý bởi sự khác biệt với hình ảnh thường thấy của một á hậu. Ở sự kiện, Minh Kiên xuất hiện với diện mạo chỉn chu. Khi thử vai Đẹt, gương mặt ít son phấn lại giúp ê-kíp đánh giá rõ hơn vẻ thật thà, non nớt cần có ở nhân vật.

Đó là một bước trong quá trình tuyển chọn. Sau khi nhận vai, Minh Kiên vẫn phải tập luyện để đáp ứng những cảnh tâm lý và vận động trong phim. Sự phù hợp về ngoại hình giúp cô có cơ hội; việc giữ được cảm xúc và phản ứng của Đẹt qua các biến cố mới quyết định mức độ thuyết phục trên màn ảnh.

Ở tuổi 22, Minh Kiên đã có hai vai nữ chính với những yêu cầu khác nhau. Từ phim đầu tay đến Trại buôn người, cô có thêm đất thể hiện bằng ánh mắt và biểu cảm gương mặt, nhất là khi nhân vật bị đặt vào hoàn cảnh sợ hãi, thiếu chỗ dựa. Tạo hình ít hào nhoáng cũng cho thấy cô có thể bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc để hòa vào bối cảnh phim.

Hai tác phẩm chưa đủ để xác định hết khả năng diễn xuất của Minh Kiên. Doanh thu trăm tỷ giúp tên tuổi cô được nhắc đến nhiều hơn, nhưng những cảnh diễn cụ thể mới là cơ sở để đánh giá bước tiến. Với Út Đẹt, cô đã có những khoảnh khắc tạo được sự kết nối, đồng thời bộc lộ những điểm cần tiếp tục trau dồi.

Một vai diễn có nhiều lựa chọn và hành trình nội tâm riêng sẽ là cơ hội để Minh Kiên thể hiện rõ hơn khả năng của mình. Sau nhân vật chủ yếu được người anh tìm kiếm và bảo vệ, cô cần thêm những vai cho phép tự dẫn dắt câu chuyện. Khi ấy, dấu ấn của Minh Kiên sẽ được đo bằng sức sống của nhân vật và điều khán giả nhớ lại sau khi rời rạp.