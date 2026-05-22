Cô gái SN 2003 bị mất sạch 19 chỉ vàng sau khi bạn thân Trần Thị Ngọc Hà đến phòng trọ chơi

Nam An
|

Công an phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng bắt giữ cô gái SN 2003 lấy trộm gần 19 chỉ vàng trị giá khoảng 280 triệu đồng của bạn thân tại phòng trọ để mang bán trả nợ.

Ngày 22/5, Công an phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng trộm số vàng trị giá khoảng 280 triệu đồng tại một nhà trọ trên đường Trần Tế Xương, khóm Hòa Khánh.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 19/5/2026, chị Châu Ngọc Hân (SN 2003, thường trú phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, hiện tạm trú tại nhà trọ trên) đến trình báo việc bị mất trộm nhiều tài sản là vàng.

Địa điểm nơi đối tượng Trần Thị Ngọc Hà lấy trộm số vàng của bạn thân. Ảnh Công an phường Cao Lãnh

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cao Lãnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập dấu vết và rà soát các đối tượng nghi vấn. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, lực lượng công an đã mời Trần Thị Ngọc Hà (SN 2003, thường trú xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tại một nhà trọ thuộc khóm Tịnh Thới, phường Cao Lãnh) về làm việc.

Các loại vàng bị lấy trộm. Ảnh Công an phường Cao Lãnh

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận do là bạn thân của chị Hân nên thường xuyên đến phòng trọ chơi. Sáng 18/5/2026, lợi dụng sự sơ hở của bạn trong việc quản lý tài sản, Hà đã lấy trộm 18 chỉ vàng 24K loại nhẫn trơn cùng 1,1 chỉ vàng 18K là dây chuyền rồi mang đi bán để lấy tiền trả nợ.

Hiện Công an phường Cao Lãnh đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
00:47
01:12
01:08
01:23
00:38
01:25
01:48
