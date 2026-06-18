Cô gái SN 2002 vừa lái xe máy vừa cắm mặt vào điện thoại giữa phố Hà Nội: Cái kết sau "đoạn clip gây bức xúc"

Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh vừa lái xe máy vừa sử dụng điện thoại lan truyền trên mạng xã hội, cô gái SN 2002 ở Hưng Yên đã bị CSGT Hà Nội mời làm việc và lập biên bản xử phạt 4 lỗi vi phạm giao thông.

Ngày 17/6, Sau khi nhận được chỉ đạo của Cục CSGT về việc kiểm tra, xử lý trường hợp người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 17AG-031.XX có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông được phản ánh trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 17/6/2026, Đội CSGT đường bộ số 6 đã mời người điều khiển phương tiện đến làm việc. Tại cơ quan công an, chị N.T.D. (SN 2002, trú tại xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên) thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và xuất trình các giấy tờ liên quan đến người điều khiển cũng như phương tiện.

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị N. T. D. về các hành vi:

Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông trên đường bộ; mức phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng theo điểm h khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái của người điều khiển; mức phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng theo điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe; mức phạt tiền từ 800.000 đến 1.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe theo điểm đ khoản 4 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Không có Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; mức phạt tiền từ 200.000 đến 300.000 đồng theo điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, nữ tài xế sẽ bị xử phạt tổng số tiền hơn 2 triệu đồng. Riêng lỗi sử dụng điện thoại khi điều khiển xe còn bị áp dụng hình thức trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định. Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh mọi hành vi vi phạm được phát hiện qua hệ thống giám sát hoặc phản ánh trên mạng xã hội đều sẽ được xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.