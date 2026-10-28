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Cô gái say xỉn khóc lóc đi giữa đại lộ Gangnam, 3 cảnh sát Hàn Quốc phải 'khiêng' vào vỉa hè

Minh Ngọc
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Một phụ nữ trong trạng thái say xỉn vừa khóc vừa đi giữa đường Gangnam-daero ở Seoul, Hàn Quốc, khiến cảnh sát phải can thiệp. Khi người này không chịu rời khỏi lòng đường, 3 cảnh sát cùng đưa cô vào vỉa hè.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h13 ngày 26/10 trên tuyến Gangnam-daero, một trong những khu vực đông đúc của Seoul. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một phụ nữ vừa đi vừa khóc, liên tục nói lớn khi xuất hiện giữa lòng đường vào thời điểm buổi sáng.

Theo Korea Herald, khi cảnh sát đến hiện trường và yêu cầu người phụ nữ rời khỏi đường, cô không hợp tác. Thay vì đi lên vỉa hè, người này ngồi xuống rồi nằm ngay trên mặt đường.

Cô gái say xỉn khóc lóc đi giữa đại lộ Gangnam, 3 cảnh sát Hàn Quốc phải 'khiêng' vào vỉa hè - Ảnh 1.

Người phụ nữ được cảnh sát đưa khỏi một tuyến đường đông đúc ở quận Gangnam, phía nam Seoul, hôm 26/10. (Ảnh: Threads)

Ba cảnh sát sau đó cùng tiếp cận, nâng người phụ nữ lên và đưa cô vào khu vực dành cho người đi bộ. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi cảnh tượng một người nằm giữa tuyến đường đông đúc, trong khi các sĩ quan phải phối hợp đưa cô ra khỏi lòng đường.

Theo SBS, cảnh sát xác định người phụ nữ đang trong tình trạng say xỉn. Sau khi được đưa lên vỉa hè, cô tiếp tục được cảnh sát đưa về nhà. Vụ việc không dẫn đến cáo buộc hình sự đối với người phụ nữ.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu cảnh sát xuất hiện tại địa điểm này trong buổi sáng hôm đó. Khoảng 30 phút trước khi xảy ra cảnh tượng trên đường, lực lượng chức năng từng được gọi đến để giải quyết một cuộc tranh cãi giữa người phụ nữ và một người quen. Sau đó, cảnh sát đã đưa cô về nhà.

Tuy nhiên, không lâu sau, người phụ nữ lại xuất hiện trên đường Gangnam-daero.

Video ghi lại sự việc sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Một số bài đăng gọi đây là hình ảnh của một người phụ nữ “thất tình”, thậm chí cho rằng nguyên nhân khiến cô có hành động bất thường là do chuyện tình cảm. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Cô gái say xỉn khóc lóc đi giữa đại lộ Gangnam, 3 cảnh sát Hàn Quốc phải 'khiêng' vào vỉa hè - Ảnh 2.

Người phụ nữ được cảnh sát đưa khỏi một tuyến đường đông đúc ở quận Gangnam, phía nam Seoul, hôm 26/10. (Ảnh: Threads)

Một số nội dung trên mạng cũng tập trung vào tình trạng của người phụ nữ và cho rằng cô đã uống quá nhiều rượu. Trong khi SBS xác định người này say xỉn, một số nguồn tin khác thận trọng hơn và không đưa ra kết luận về nguyên nhân khiến cô rơi vào trạng thái này.

Vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận về việc quay và phát tán hình ảnh một người đang trong tình trạng mất kiểm soát. Bên cạnh những bình luận chỉ trích hành vi của người phụ nữ vì có thể gây nguy hiểm giữa đường, một số ý kiến cho rằng việc chia sẻ rộng rãi hình ảnh khuôn mặt của cô là không cần thiết.

Theo quy định giao thông của Hàn Quốc, người đi bộ phải sử dụng vỉa hè khi tuyến đường có khu vực dành riêng cho người đi bộ. Việc nằm hoặc ngồi trên đường cũng có thể bị xử lý nếu gây cản trở hoặc nguy hiểm cho giao thông.

Trong trường hợp này, cảnh sát không công bố việc người phụ nữ bị truy cứu hình sự. Sau khi đưa cô ra khỏi lòng đường, lực lượng chức năng đưa người này về nhà, khép lại một cảnh tượng bất thường giữa Gangnam vào giờ cao điểm buổi sáng.

Nguồn: Korea Herald, SBS News, Asiae

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Gangnam

Hàn Quốc

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