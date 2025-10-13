Ngày 13-10, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết vừa cứu kịp thời một cô gái 22 tuổi khi nhảy xuống sông Đăk Bla với ý định tự tử.

Vào chiều muộn hôm qua, người dân phát hiện một cô gái sau khi sắp xếp gọn gàng ba lô, điện thoại đang cắm sạc dự phòng, dép và mũ bảo hiểm trên thành cầu rồi gieo mình xuống dòng sông Đăk Bla - đoạn chảy qua địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi - nên vội báo chính quyền địa phương.

Tư trang của cô gái N.T.D.L được sắp xếp gọn gàng trên thành cầu

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã huy động 2 xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Cách vị trí cầu khoảng 500 mét, các cán bộ chiến sĩ phát hiện cô gái đang trôi theo dòng sông, có dấu hiệu kiệt sức, bất tỉnh nên đã tiếp cận, đưa lên bờ cấp cứu.

Sau khi được cấp cứu, cô gái đã tỉnh nhưng có biểu hiện hoảng loạn. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã trấn an tinh thần và bàn giao cho Công an địa phương cùng người nhà nạn nhân để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Cô gái 22 tuổi được lực lượng chức năng cứu kịp thời

Được biết, cô gái tên N.T.D.L (22 tuổi, trú phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi). Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.