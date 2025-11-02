Cô gái ra tay sát hại bạn trai là du học sinh kém 11 tuổi tại Nhật Bản, lý do gây ngỡ ngàng

Theo thông tin từ cảnh sát, nghi phạm Asaka Mami bị bắt giữ vào ngày 28/10, sau khi bị tình nghi dùng dao đâm chết bạn trai Chhantyal Badar trong phòng khách sạn. Nạn nhân là du học sinh người Nepal, đang theo học tại một trường tiếng Nhật địa phương, hiện sinh sống tại Nhật Bản theo diện visa du học.

Nguồn tin từ Đài Fuji TV cho biết, Badar được bạn bè và thầy cô nhận xét là người hoà đồng, không có dấu hiệu bất ổn hay than phiền về mối quan hệ tình cảm trước khi vụ việc xảy ra. Cảnh sát xác nhận giữa hai người tồn tại quan hệ tình cảm, song nguyên nhân cụ thể của án mạng vẫn đang được điều tra.

Hình ảnh nữ nghi phạm của vụ án

Đáng chú ý, trước khi gây án, Asaka từng bị cảnh sát tạm giữ vì trộm một con dao làm bếp - chính là hung khí sau này dùng trong vụ án. Khi bị thẩm vấn về lý do trộm đồ, cô ta từng nói với cảnh sát: “Tôi định cùng bạn trai chết chung. Nếu đã muốn chết thì trộm chút đồ cũng không sao.”

Lời khai này khiến động cơ gây án càng trở nên phức tạp, làm dấy lên nghi ngờ về tình trạng tâm lý bất ổn của nghi phạm.

Hiện tại, Asaka vẫn giữ thái độ im lặng trong quá trình thẩm vấn, chưa tiết lộ chi tiết diễn biến sự việc. Cảnh sát đang tiếp tục xác minh xem liệu cả hai có xảy ra mâu thuẫn tình cảm hay xung đột trong thời gian gần đây hay không, đồng thời tiến hành lấy lời khai từ bạn học và người quen của nạn nhân để tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa hai người.

Vụ án sau khi được công bố đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận Nhật Bản và cộng đồng du học sinh. Nhiều người bày tỏ lo ngại về những khác biệt văn hoá và tâm lý trong các mối quan hệ xuyên quốc gia, đồng thời kêu gọi xã hội quan tâm hơn đến sức khoẻ tinh thần và dấu hiệu bất ổn của người trẻ nhằm ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra.

Nguồn: ETtoday