Cô gái ở Hà Nội tiết kiệm 10 triệu/tháng, kể 1 chuyện khiến dân mạng giật mình: "Nên dừng lại"

Kiếm được tiền và biết tiết kiệm từ sớm là một tín hiệu đáng mừng mà không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên, đây chưa bao giờ là mục tiêu lớn nhất, đặc biệt là với những bạn trẻ còn đang đi học.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một cô gái sinh năm 2005 - hiện đang là sinh viên năm 3 ở Hà Nội, đã khiến nhiều người cảm thấy giật mình, lo lắng. Mặc dù còn chưa tốt nghiệp Đại học, bản thân cũng đang được bố mẹ chu cấp, nhìn chung là không có áp lực kinh tế gì quá lớn, nhưng cô lại ham kiếm tiền đến mức hơi lơ là việc học và làm ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ảnh minh họa

"Em đi làm thêm thu nhập từ 10-15 triệu/tháng, cao hơn mặt bằng sinh viên nhưng rất ảnh hưởng đến việc học. Nếu vừa đi làm vừa đi học thì mất khoảng 12 tiếng/ngày và ngày nào cũng như thế, thường xuyên về nhà sau 9h tối khiến em mệt đến mức không làm gì khác được.

Hiện tại chi tiêu của em cũng không nhiều: 2 triệu tiền phòng, 1 triệu tiền ăn (do bố mẹ có gửi đồ ăn cho em), đi lại và mua sắm linh tinh chắc tầm 1 triệu nữa. 1 tháng em có thể cất được tầm 10 triệu. Em thì vẫn muốn đi làm nhưng cứ thế này em không còn thời gian học, cũng không biết làm sao cân bằng được cả 2, mà ngồi nhiều quá em cũng mệt nữa. Mong anh chị cho em lời khuyên ạ" - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, ngoài những lời khen về nỗ lực kiếm tiền, tiết kiệm, tất cả mọi người đều đồng tình khuyên cô gái này 1 việc: Tập trung học!

"Năm 3 thì cũng sắp đi thực tập rồi, nếu công việc em đang làm đúng chuyên ngành em học thì cố làm đến lúc thực tập để xin dấu mộc. Còn nếu thấy ảnh hưởng sức khỏe với việc học quá thì nên nghỉ em ạ. Giờ học mới là quan trọng nhất, nghỉ chỗ đó rồi tìm việc khác nhẹ nhàng hơn cũng được" - Một người gợi ý.

"Nên tư duy là giờ đi học để sau này, 1 tiếng đi làm của mình bằng 5-10 tiếng đi làm của người khác. Nghĩ vậy thì em sẽ biết nên lựa chọn sao, chứ như bây giờ anh thấy em chỉ đang đánh đổi sức lực để lấy tiền, chẳng may mà ốm hoặc ảnh hưởng khiến tốt nghiệp muộn, thì lại hối hận đó" - Một người cảnh tỉnh.

"Theo mình xin giảm thời gian làm xuống để tạo điều kiện cho việc học, chấp nhận giảm lương. Còn nếu không xin giảm giờ làm thì xin nghỉ luôn, nên dừng lại để còn tập trung học chứ" - Một người đồng tình.

Thấy được gì từ tâm sự này?

Khi nói đến chuyện ưu tiên đi làm và tiết kiệm tiền, câu hỏi quan trọng không phải là "có thể kiếm được bao nhiêu?" mà là "thời điểm này, đồng tiền đó mang lại giá trị gì?".

Ảnh minh họa

Với sinh viên, đặc biệt khi chưa phải gánh vác chi phí sinh hoạt quá lớn, việc tích lũy 5-10 triệu mỗi tháng nghe thì rất hấp dẫn, nhưng thực chất lại chưa phải yếu tố quyết định tương lai. Bởi lẽ, nếu quá sớm đặt nặng chuyện đi làm, bạn dễ rơi vào tình trạng đánh đổi sức khỏe, kết quả học tập và thậm chí cả cơ hội nghề nghiệp lâu dài chỉ để đổi lấy khoản tiết kiệm trước mắt.

Ngược lại, ưu tiên đi làm, tiết kiệm là lựa chọn hợp lý khi rơi vào những trường hợp như: gia đình không thể hỗ trợ tài chính, bạn muốn tự chủ để giảm gánh nặng cho bố mẹ, hoặc công việc hiện tại liên quan mật thiết đến chuyên ngành học, vừa tích lũy kinh nghiệm vừa tạo đà cho sự nghiệp sau này. Nói cách khác, chỉ nên coi "tiết kiệm" như một mục đích kèm theo, chứ không phải mục tiêu chính.

Khi bạn thực sự bước ra đời làm việc toàn thời gian, thu nhập sẽ có biên độ tăng trưởng lớn hơn rất nhiều so với giai đoạn còn đi học. Và lúc ấy, kỹ năng quản lý tiền, cộng với sức khỏe, kiến thức đã được trau dồi kỹ càng, mới là nền tảng giúp bạn tiết kiệm hiệu quả, bền vững và có ý nghĩa hơn.

Còn giai đoạn đang đi học, bạn nên đầu tư vào bản thân: học hỏi, trau dồi kiến thức, rèn luyện sức khỏe và xây dựng kỹ năng quản lý tiền bạc ở mức cơ bản. Bởi khi bước vào môi trường làm việc toàn thời gian, thu nhập sẽ có biên độ tăng trưởng lớn hơn rất nhiều so với những công việc làm thêm thời sinh viên. Và nếu lúc đó bạn có sẵn tư duy tiết kiệm, kỷ luật chi tiêu, cộng thêm sức khỏe và năng lực nghề nghiệp tốt, khoản tiền bạn để dành được chắc chắn sẽ vượt xa rất nhiều so với số tiền nhỏ tích lũy trong giai đoạn tuổi trẻ còn đang mải miết học hành.