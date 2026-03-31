Cô gái ngủ trong tủ quần áo suốt 5 năm, cho thêm tiền cũng không rời đi vì một lý do khó ngờ

Trong nhịp sống bận rộn, nhiều người luôn mong muốn có một góc nhỏ riêng tư để nghỉ ngơi, đọc sách hoặc đơn giản là trốn khỏi những ồn ào thường ngày. Không cần không gian rộng, chỉ cần một nơi đủ yên tĩnh cũng có thể mang lại cảm giác an toàn và dễ chịu. Câu chuyện của một cô gái trẻ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc chính là ví dụ khiến cộng đồng mạng chú ý. Cô gái này đã cải tạo chiếc tủ quần áo trong phòng thành một không gian sinh hoạt riêng. Ý tưởng tưởng chừng đơn giản nhưng thành quả lại khiến nhiều người bất ngờ. Chỉ với diện tích chưa đến hai mét vuông, cô đã biến góc nhỏ này thành nơi vừa ngủ nghỉ, đọc sách, ăn uống và thậm chí xem phim.

Ban đầu, chiếc tủ chỉ dùng để chứa quần áo và đồ linh tinh. Sau một lần dọn dẹp lớn, cô quyết định dọn sạch toàn bộ bên trong. Nhìn khoảng trống bỏ không, cô nảy ra ý tưởng cải tạo thành góc riêng của mình. Sau khi trao đổi với gia đình và nhận được sự ủng hộ, quá trình biến đổi bắt đầu. Cô trải một tấm thảm vừa vặn dưới đáy tủ để tạo cảm giác ấm áp. Xung quanh được dán đầy sticker hoạt hình theo sở thích cá nhân, vừa tạo điểm nhấn vừa giúp không gian trông sinh động hơn. Chi phí cho phần trang trí không cao nhưng hiệu quả thị giác khá rõ rệt.

Không gian ban đầu

Sau khi cô gái cải tạo nơi này biến thành một "hầm trú ẩn" mini

Bên trong, cô đặt một chiếc bàn gấp nhỏ mua lại từ chợ đồ cũ. Những chỗ trầy xước được che bằng sticker đồng bộ, khiến tổng thể nhìn gọn gàng hơn. Đối diện bàn là một chiếc ghế sofa mini có thể tháo vỏ để giặt. Cô còn bổ sung gối ôm nhiều màu và đệm ngồi để tăng cảm giác ấm cúng. Không gian nhỏ nhưng vẫn đủ tiện nghi. Khi đóng cửa tủ lại, mọi âm thanh bên ngoài gần như tách biệt. Cảm giác được bao quanh trong một không gian nhỏ khiến nhiều người xem hình ảnh cũng nhận xét rằng nhìn thôi đã thấy dễ chịu.

Cô gái còn chia sẻ mẹo tìm đồ tiết kiệm. Ví dụ, khi tìm ghế mini, thay vì tìm sofa gấp thông thường, cô dùng từ khóa khác để có nhiều lựa chọn hơn với giá rẻ. Nhờ vậy, chi phí cải tạo tổng thể khá thấp nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ công năng.

Phần cửa tủ cũng được trang trí lại. Cô vẽ hình nhân vật hoạt hình yêu thích để tạo điểm nhấn. Sau khi hoàn thiện, chiếc tủ không còn là nơi lưu trữ đơn thuần mà trở thành một góc nhỏ mang đậm dấu ấn cá nhân. Điểm đặc biệt là cô còn lắp thêm máy chiếu mini bên trong. Buổi tối, cô có thể chiếu phim lên bất kỳ mặt phẳng nào trong tủ và thư giãn một mình. Với cô, đây là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày.

Dù diện tích nhỏ, không gian này vẫn đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Nhiều người cho rằng đây giống như một căn phòng thu nhỏ. Quan trọng hơn, nó mang lại cảm giác riêng tư và bình yên mà không phải ai cũng dễ dàng có được trong cuộc sống bận rộn.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm vì cho thấy đôi khi hạnh phúc không cần quá cầu kỳ. Chỉ một góc nhỏ được chăm chút cũng có thể trở thành nơi nghỉ ngơi lý tưởng. Với cô gái này, chiếc tủ quần áo không còn đơn thuần là nơi cất đồ mà đã trở thành một thế giới riêng đầy dễ chịu.

Theo: Toutiao