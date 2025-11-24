Chiều 24/11, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ cô gái 19 tuổi quê Nghệ An mất tích nhiều ngày, thi thể được tìm thấy ở Hưng Yên.

Thông tin chi tiết về danh tính, diễn biến vụ án chưa được tiết lộ.

Trước đó, ngày 10/11, gia đình ông N.V.N. (trú phường Quỳnh Mai, Nghệ An) gửi đơn trình báo đến Công an phường Quỳnh Mai về việc con gái là chị N.T.Y.N. (19 tuổi) mất liên lạc.

Thi thể cô gái 19 tuổi được tìm thấy ở Hưng Yên.

Theo gia đình, hơn 2 tháng trước, Y.N. ra Hà Nội làm tại một cửa hàng quần áo, sau đó chuyển sang làm ở một công ty điện tử tại Bắc Ninh. Khi bà nội ốm nặng, cô xin nghỉ về quê chăm sóc.

Chiều 2/11, một nam và một nữ đến nhà gặp Y.N. khoảng 30 phút. Chiều 3/11, Y.N. xin phép ra Hà Nội chơi và được bạn chở ra Quốc lộ 1A để bắt xe. Ngày 4/11, cô gọi điện báo sẽ về trong chiều nhưng không về. Tối 5/11, người nhà nhận được tin nhắn từ Y.N báo sẽ về trong đêm rồi mất liên lạc hoàn toàn. Ngày 7/11, gia đình trình báo công an.

Trong quá trình tìm kiếm, họ đăng thông tin lên mạng xã hội và được người dân Hưng Yên thông báo phát hiện thi thể nữ có đặc điểm giống Y.N..

Ngày 24/11, người cha xác nhận thi thể nữ giới được phát hiện trôi trên sông ở tỉnh Hưng Yên chính là con gái ông, thông qua hình xăm "13/12/2006" trên cổ.