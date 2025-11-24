Khởi tố một chủ quầy ở Chợ Cồn vì buôn bán hàng cấm

Ngày 24-11, VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng thông tin vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phan Vũ Ngọc Trâm về tội “Buôn bán hàng cấm”, liên quan hành vi tàng trữ và mua bán số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu tại Chợ Cồn.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 27-10-2025, từ tin báo của quần chúng, Công an phường Hải Châu kiểm tra hành chính Hộ kinh doanh Phan Vũ Ngọc Trâm tại Lô 75 Đình 6 Chợ Cồn, do Trâm làm chủ.

Khởi tố đối tượng Phan Vũ Ngọc Trâm. Ảnh: VKSND khu vực 1 – Đà Nẵng

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 550 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu 555 và JET, không có hóa đơn chứng từ, còn mới 100%.

Qua làm việc, Trâm khai toàn bộ số thuốc lá trên là hàng ngoại nhập lậu. Kiểm tra mở rộng, lực lượng chức năng xác định Trâm còn cất giấu thêm 15.270 bao thuốc lá ngoại nhập nhiều chủng loại tại Lô 56 và Lô 82 Đình 6 Chợ Cồn; toàn bộ đều không có hóa đơn chứng từ.

Trâm khai mua số thuốc lá này từ một đối tượng không rõ lai lịch trên ứng dụng Telegram để bán kiếm lời và đã tự nguyện giao nộp.

Đến ngày 17-11-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trâm về tội “Buôn bán hàng cấm” theo khoản 3 Điều 190 BLHS 2015.

VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.