Cô gái miệt thị người khác khi bị góp ý, Netizen lấy MC Khánh Vy ra so sánh để khen, chê

Thời gian gần đây, những bài đăng về cách nói/phát âm tiếng Anh bỗng dưng trở thành được chủ đề khiến cư dân mạng bàn tán. Trong đó, câu chuyện được nhiều người chú ý là thái độ của người bị góp ý, cụ thể ở đây là Khánh Vy - MC kiêm YouTuber nổi tiếng và H.L - YouTuber đình đám trong mảng học tiếng Anh, đang có 706 nghìn người đăng ký.

Bị góp ý, cô gái ra vẻ "thượng đẳng", dùng lời lẽ chì chiết coi thường người khác

Ngày 23/6, kênh YouTube Noong’s World (23,3 nghìn lượt đăng ký, chủ kênh là Vương Tùng) đăng clip về những lời khuyên không tốt trong việc học tiếng Anh của H.L. Noong hoàn toàn không đồng ý với những quan điểm của H.L như: phải làm giọng khàn, giọng trầm để nghe giống người bản xứ; dùng vocal fry (gằn dây thanh quản ở cuối câu) để che khuyết điểm,...

Về việc thay đổi giọng nói, Noong cho rằng chất giọng của mỗi người là đặc điểm sinh học, nếu cố gắng thay đổi thì sẽ mất công, không đem lại lợi ích thiết thực mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ. Thời gian đó nên để luyện phát âm chuẩn vì theo anh, khi phát âm đã chuẩn rồi thì tiếng Anh tự nhiên sẽ xịn.

Về chuyện vocal fry, Noong nói: “Mặt bằng chung người Việt nói tiếng Anh không hay là do phát âm không chuẩn nguyên âm, phụ âm và trọng âm. Lời khuyên mà chị H.L đưa ra là hãy dùng vocal fry để che lấp khuyết điểm phát âm… để đối phương không nghe rõ bạn nói cái gì. Một khi đối phương không nghe rõ thì sẽ bớt phát hiện khuyết điểm của bạn. Một lời khuyên rất sai, đi ngược lại tinh thần của giáo dục và mình rất rất không đồng ý. Ở lĩnh vực nào cũng vậy, sai là sai, sai thì phải tìm cách sửa chứ không thể đi che lấp nó đi được” .

H.L là một YouTuber nổi tiếng về nội dung học tiếng Anh

Trước những ý kiến này, H.L đã lên clip đáp trả. Cô cho biết mình được 1 người bạn gửi video cho xem video bị chỉ trích nhưng không bận tâm vì sau một thời gian bôn ba trên MXH thì nhận ra rằng “*** sủa là *** không cắn”. Chính vì điều này nên H.L dành nhiều thời gian làm hơn là nói. Sau đó cô bỗng bẻ lái sang PR cho app học tiếng Anh và cộng đồng học tiếng Anh, khẳng định đó là những thứ mà mình đã làm được nhiều hơn người đang chỉ trích mình.

Ngay lập tức, clip của H.L nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Thậm chí là phần lớn bình luận phía dưới clip bày tỏ sự bất bình, gai mắt với cách phản biện của nữ YouTuber. Theo họ, H.L đang flex bản thân để vùi dập người khác, tự ái cao và không chịu nhận sai - sửa sai.

- Càng nghe bạn nói càng thấy bạn cay cú và muốn flex về bản thân để đè lại Noong. Tư duy của bạn là kiểu hơn thua, cố chấp.

- Mình thấy bạn này có vấn đề về tư duy phản biện. Việc bạn tạo được app học tiếng Anh không khiến các chia sẻ sai của bạn thành đúng, chưa kể cách bạn trả lời có phần thiếu văn minh, nói không quan tâm nhưng câu từ thô lỗ. Mỗi người có những thành tựu khác nhau, bạn tạo app không có nghĩa là bạn xuất sắc hơn người khác;...

- Cái tôi quá cao nên quy chụp Noong chỉ trích trong khi mình thấy đó là comment mang tính xây dựng. Đã thế lại còn phản biện theo kiểu "bạn đã làm được như mình chưa mà đòi góp ý" thì chịu rồi. Tư duy này rất khó đón nhận những góc nhìn khác hay tiếp thu và phát triển.

- 1% nói về vấn đề chính, 99% quảng cáo app. Thế này mà được gọi là phản biện à?

- Tư duy bạn này có vấn đề thực sự, chưa bao giờ thấy một người nào có tính tự ái, tự cao nhiều như vậy. Hy vọng không ai thực sự học theo cái tính cách chì chiết, coi thường người khác bằng thành tựu của bản thân như bạn này.

- Kiểu tư duy khinh thường người khác thật sự tai hại, khiến 1 người không thể tiến bộ tiếp thu cái mới được. Theo mình biết rất nhiều tỷ phú hiện nay ở Mỹ chỉ bắt đầu giàu ở 50, 60 tuổi nên khi còn trẻ mà chưa có thành tựu gì lớn rất bình thường.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại (ngày 18/7), clip của H.L đã không còn trên kênh YouTube của cô nữa.

Về phần Noong, anh chàng cũng reaction clip phản hồi của H.L. Noong nhấn mạnh rằng mình không chỉ trích H.L mà là đang phản biện, “nói ra những điều chị H.L chia sẻ mà mình nghĩ là không tốt cho các bạn trẻ trong quá trình học tiếng Anh” . Với màn PR của H.L, Noong nói rằng mình làm YouTube là phi lợi nhuận, chỉ muốn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của bản thân nên không có nhiều thời gian để xây dựng app hay khoá học.

Noong xem video đáp trả của H.L

Phần lớn bình luận đều ủng hộ Noong, cho rằng cách góp ý và phản hồi của anh chàng là hợp lý. Nhưng bên cạnh đó cũng có ý kiến góp ý rằng Nong nên tự tạo content, thay vì dựa vào việc nhắc tên người nổi tiếng khác như H.L hay Khánh Vy.

“Anh thông minh sâu sắc giỏi giang thì cũng mong anh tự tạo content dựa trên thực lực của bản thân mình, chứ không phải lôi Khánh Vy và H.L vào 7749 video của bản thân để lên xu hướng. Em check lại thì clip nào có thumbnail của H.L và Khánh Vy thì lượt xem cũng cao hơn những video khác. Hy vọng tương lai anh sẽ có nhiều clip thành công và giúp ích cho giới trẻ hơn ạ” - một cư dân mạng nói.

Khánh Vy được khen 1000 điểm nhờ cách phản hồi duyên dáng

Cùng thời điểm bị góp ý với H.L, Khánh Vy cũng trở thành tâm điểm “cà khịa” của netizen về chuyện “level up” khả năng tiếng Anh.

Cụ thể Khánh Vy bị chê trách vì giọng nói quá cao, cố gồng để thoại như một người bản xứ,... Ngoài ra cô còn bị "khịa" phải "level up" bản thân khi khuyên các bạn trẻ học tiếng Anh có thể đệm thêm từ "like" vào khi giao tiếp để nghe giống người bản xứ. Những người này cho rằng việc sử dụng từ đệm nghe tưởng sang nhưng thực tế chỉ khiến người nghe đánh giá bạn nói mà không suy nghĩ kỹ, bí từ vựng, lắp bắp và không rõ ràng.

"KOL kiểu này thì sợ quá ạ. 'Like' là một filler word - từ đệm. Học tiếng Anh/communication (giao tiếp - PV) ai cũng khuyến khích bỏ filler word đi còn không xong, mình đi khuyên nhau thêm 'like' vào cho sang! Không hiểu gì mà cứ copy blindly (sao chép một cách mù quáng - PV) là kỳ lắm nha. Xin Khánh Vy hãy level up (lên trình - PV) lên em" , một tài khoản Threads chia sẻ.

Khánh Vy

Trước ý kiến này, Khánh Vy có bình luận giải thích ngay phía dưới lời nhận xét. Nữ MC chỉ rõ ngữ cảnh lời khuyên là trong vlog cách đây 1 năm trước, khi cô chia sẻ về việc "Cách nói Tiếng Anh sang xịn như BLACKPINK". Ngoài ra, cô cũng bày tỏ quan điểm rằng nếu dùng ở mức tối thiểu trong cuộc hội thoại, từ đệm sẽ giúp ích khá nhiều cho việc triển khai ý khi bị bí đồng thời thừa nhận nếu lạm dụng sẽ gây ra tác dụng cho người nói và người nghe.

Bên cạnh việc đưa ra ý kiến giải thích, Khánh Vy còn xin thêm tham vấn của chủ post để bản thân và những bạn trẻ khác có thể học hỏi thêm. Điều này khiến cộng đồng mạng lại một lần nữa đánh giá cao sự khéo léo, tinh tế và "EQ 1000 điểm" của Khánh Vy.

“Em cảm ơn góp ý của chị ạ. Video chị nhắc tới là VyVocab Học cách nói tiếng Anh từ BLACKPINK, trích đoạn phỏng vẫn của Rosé và Lisa, dùng từ “like”. Nếu dùng ở mức tối thiểu trong cuộc hội thoại, từ chêm giúp em khá ổn trong việc triển khai ý khi bị bí. Nếu lạm dụng sẽ gây ra tác dụng ngược cho cả người nói lẫn người nghe. Nếu được, em xin thêm tham vấn của chị để em và ai đó đi ngang qua post này có thể lưu về và hoàn thiện tiếng Anh hơn. Em Vy, một follower mới của chị để cùng nhau không ngừng học hỏi ạ”.

Ngoài ra cư dân mạng còn phát hiện ra, Noong’s World cũng từng góp ý về những lời khuyên nói tiếng Anh của Khánh Vy. Ngoài việc dùng từ “like” như cư dân mạng đã nói phía trên, Noong không đồng tình với lời khuyên về việc chủ động nối âm, dùng vocal fry để nghe hay hơn của Khánh Vy.

Phía dưới clip này, Khánh Vy cũng xuất hiện và gửi lời cảm ơn, trân trọng những góp ý của Noong đồng thời cô sẽ lưu tâm và hoàn thiện hơn nữa.

“Em Khánh Vy cảm ơn anh Noong nhiều vì đã quan tâm và dành thời gian để tạo ra những video chất lượng, đa góc nhìn cho mọi người học tiếng Anh. Mỗi ngôn ngữ đều rất đa dạng, nên nhiều quan điểm, cách học, ý kiến khác nhau là dễ hiểu. Em là người học tiếng, học và cải thiện suốt đời, chia sẻ chút trải nghiệm cá nhân của mình với những bạn theo dõi, không đi dạy mở lớp, mong muốn lớn nhất là góp sức nhỏ của mình để ai đó có niềm cảm hứng và tự tin, tích cực hơn trong học tập và cuộc sống phần nào thôi ạ. Nên nhận được góp ý như thế này, em rất trân trọng vì em hiểu được những chất xám anh bỏ ra xuất phát từ mong muốn thuần chất giúp em và mọi người học tập tốt và toàn diện hơn.

Chúc anh thật nhiều sức khoẻ và kênh mình ngày một có ích cho cộng đồng #1triusub thẳng tiến. Chúc tất cả chúng ta luôn vững vàng nỗ lực, tỏa sáng theo cách riêng và lan tỏa thật nhiều yêu thương nha. Cảm ơn cả nhà vì những bình luận. Em Vy sẽ lưu tâm và hoàn thiện hơn nữa. Cố lên!!!” - Khánh Vy phản hồi ý kiến của Noong.

Cách ứng xử này của Khánh Vy tiếp tục được lòng cư dân mạng. Nhiều người cho rằng cô trả lời rất văn minh khi được góp ý và mong cô luôn giữ năng lượng tích cực của mình. “Khánh Vy ơi. Mình luôn ngưỡng mộ bạn và mình luôn lấy bạn ra làm tấm gương, động lực để mình học tiếng Anh. Mong bạn luôn giữ năng lượng tích cực, cầu tiến, ham học hỏi và đừng buồn nhé” - một cư dân mạng nói.

Khánh Vy và H.L đều là những YouTuber nổi tiếng trong mảng nội dung học tiếng Anh, đều bị góp ý cùng thời điểm nên chẳng có gì lạ khi cư dân mạng so sánh cách phản ứng của cả 2. Nhiều người cũng đồng tình với Khánh Vy và bày tỏ sự bất bình với H.L đồng thời vãn đang bàn tán về sự việc.